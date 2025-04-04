Resmi Gazete'de yayımlandı: Tereyağında yeni dönem, bunlar artık satılmayacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Türk pasaportu, Türk bayrağı kadar mukaddestir'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Protestolara katılan gençlerin yüzde 60'ı gelecek kaygısı duyuyor
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
'301 gencin tutuklanmasını hiçbir avukat savunamıyor'
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Cumhurbaşkanını korumanın dakikası 6 bin 412 TL'
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Japon çizgi filmi karakteri yaratma çabası GPT’yi çökertti
14:05
52 dk
ANKARA FARKI
Le Pen'e yöneltilen suçlamalar ve arka planı
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Aşk teması ile unutulmaz şarkılara imza atmıştı
17:45
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Trump’ın yeni vergileri: ‘BRICS değer kazanacak’
18:15
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye tarihine damga vuran protestolar
18:26
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Gazeteci Taşdelen: Fransa'da siyasi deprem yaşanıyor
19:13
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Kemal Kılıçdaroğlı, oy alabileceğini düşünseydi aday olurdu'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Özel: Yalancı tanıklığa zorlananlar var
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
13 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/resmi-gazetede-yayimlandi-tereyaginda-yeni-donem-bunlar-artik-satilmayacak-1095127775.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Tereyağında yeni dönem, bunlar artık satılmayacak
Resmi Gazete'de yayımlandı: Tereyağında yeni dönem, bunlar artık satılmayacak
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, tereyağı ve sadeyağ üretimiyle ilgili kapsamlı bir düzenlemeye gitti. Yeni Türk Gıda Kodeksi Tebliği'ne göre, ürünlerde aroma verici... 04.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-04T10:35+0300
2025-04-04T10:35+0300
türki̇ye
tereyağ
yağ
resmi gazete
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/04/1095127621_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_43df3ec78ed62438147b8d75fcf26ea5.jpg
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı “Türk Gıda Kodeksi Tereyağı ve Sadeyağ Tebliği”, Resmi Gazete’de yürürlüğe girerek tereyağı üretimi ve etiketlemesine dair köklü değişiklikler getirdi. Amaç; tüketici güvenliğini artırmak, yanıltıcı sunumu önlemek ve sektördeki taklit-tağşiş uygulamalarına karşı net kurallar koymak.Etiketlerde hayvan görseli kullanımı yasaklandıYeni düzenlemeye göre, tereyağı ürünlerinin etiket, reklam ve tanıtım materyallerinde inek, koyun, keçi ya da manda gibi hayvan görselleri kullanılamayacak. Farklı süt türleri kullanılsa bile, yalnızca yazılı bilgi verilebilecek, görsel temsillerle tüketici yanıltılamayacak.Tereyağı i̇çeriğine net sınırlar geldiAyrıca, bu ürünlerde kullanılan süt ve yoğurt da ilgili mevzuata uygun olacak. “Starter kültür” gibi üretim teknolojileri ise yalnızca tipik aroma sağlamak amacıyla kullanılabilecek.Etiketleme standartları yeniden tanımlandıTereyağının tuz içerip içermediği, tuz oranı, çeşni maddesi ve miktarı, artık temel görüş alanında açıkça belirtilecek. “Tuz ilave edilmemiştir” veya “tuzlu” gibi ifadeler, hem içerik hem görsel anlamda zorunlu hale getirildi.Taklit ve yanıltıcı ürünler piyasadan çekiliyorYeni düzenleme ile önceki mevzuatta yer alan "yarım yağlı tereyağı", "dörtte üç yağlı tereyağı" gibi ürün kategorileri yasaklandı. Bu ürünlerin üretimi ve satışı artık mümkün olmayacak. Böylece tüketicinin yağ oranı üzerinden yanıltılması da önlenecek.Bakanlığa göre bu değişiklikler, sadece tüketiciyi korumayı değil, aynı zamanda sektördeki haksız rekabetin önüne geçmeyi ve ürün kalitesini artırmayı hedefliyor. Tebliğ ile ayrıca diğer ilgili yönetmeliklerdeki tarih ve isim atıfları da güncellendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/bankalardan-atm-zorunlulugu-yeni-para-cekme-kurali-devrede-1095125904.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/04/1095127621_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_a7fa3dedd410cf1fd6940a23f5d79248.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tereyağı etiketi düzenlemesi, sadeyağ etiketi değişikliği, tarım ve orman bakanlığı tereyağ tebliği, tereyağında aroma yasağı, hayvan görseli yasaklandı, tüketiciyi yanıltıcı etiket, süt yağı oranı tereyağı, starter kültür nedir, tuzsuz tereyağı içeriği, türkiye tereyağı standartları, resmi gazete tereyağı tebliği
tereyağı etiketi düzenlemesi, sadeyağ etiketi değişikliği, tarım ve orman bakanlığı tereyağ tebliği, tereyağında aroma yasağı, hayvan görseli yasaklandı, tüketiciyi yanıltıcı etiket, süt yağı oranı tereyağı, starter kültür nedir, tuzsuz tereyağı içeriği, türkiye tereyağı standartları, resmi gazete tereyağı tebliği

Resmi Gazete'de yayımlandı: Tereyağında yeni dönem, bunlar artık satılmayacak

10:35 04.04.2025
© AATereyağı
Tereyağı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2025
© AA
Abone ol
Tarım ve Orman Bakanlığı, tereyağı ve sadeyağ üretimiyle ilgili kapsamlı bir düzenlemeye gitti. Yeni Türk Gıda Kodeksi Tebliği'ne göre, ürünlerde aroma verici ve yanıltıcı görsel kullanımı yasaklandı. Tuz oranları, içerik bilgileri ve etiket formatı yeniden belirlendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı “Türk Gıda Kodeksi Tereyağı ve Sadeyağ Tebliği”, Resmi Gazete’de yürürlüğe girerek tereyağı üretimi ve etiketlemesine dair köklü değişiklikler getirdi. Amaç; tüketici güvenliğini artırmak, yanıltıcı sunumu önlemek ve sektördeki taklit-tağşiş uygulamalarına karşı net kurallar koymak.

Etiketlerde hayvan görseli kullanımı yasaklandı

Yeni düzenlemeye göre, tereyağı ürünlerinin etiket, reklam ve tanıtım materyallerinde inek, koyun, keçi ya da manda gibi hayvan görselleri kullanılamayacak. Farklı süt türleri kullanılsa bile, yalnızca yazılı bilgi verilebilecek, görsel temsillerle tüketici yanıltılamayacak.

Tereyağı i̇çeriğine net sınırlar geldi

Tuzsuz tereyağı: En az yüzde 82 süt yağı, en fazla yüzde 16 su, yüzde 2 yağsız süt kuru maddesi
Tuzlu ve çeşnili tereyağı: En az yüzde 80 süt yağı, en fazla yüzde 16 su, yüzde 2 yağsız süt kuru maddesi
Sadeyağ ve çeşnili tereyağlarda aroma verici madde kullanımı yasaklandı
Çeşni maddeleri, etikette açıkça belirtilmek zorunda
Ayrıca, bu ürünlerde kullanılan süt ve yoğurt da ilgili mevzuata uygun olacak. “Starter kültür” gibi üretim teknolojileri ise yalnızca tipik aroma sağlamak amacıyla kullanılabilecek.

Etiketleme standartları yeniden tanımlandı

Tereyağının tuz içerip içermediği, tuz oranı, çeşni maddesi ve miktarı, artık temel görüş alanında açıkça belirtilecek. “Tuz ilave edilmemiştir” veya “tuzlu” gibi ifadeler, hem içerik hem görsel anlamda zorunlu hale getirildi.

Taklit ve yanıltıcı ürünler piyasadan çekiliyor

Yeni düzenleme ile önceki mevzuatta yer alan "yarım yağlı tereyağı", "dörtte üç yağlı tereyağı" gibi ürün kategorileri yasaklandı. Bu ürünlerin üretimi ve satışı artık mümkün olmayacak. Böylece tüketicinin yağ oranı üzerinden yanıltılması da önlenecek.
Bakanlığa göre bu değişiklikler, sadece tüketiciyi korumayı değil, aynı zamanda sektördeki haksız rekabetin önüne geçmeyi ve ürün kalitesini artırmayı hedefliyor. Tebliğ ile ayrıca diğer ilgili yönetmeliklerdeki tarih ve isim atıfları da güncellendi.
ATM - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2025
EKONOMİ
Bankalardan ATM zorunluluğu: Yeni para çekme kuralı devrede
10:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала