https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/resmi-gazetede-yayimlandi-tereyaginda-yeni-donem-bunlar-artik-satilmayacak-1095127775.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Tereyağında yeni dönem, bunlar artık satılmayacak
Resmi Gazete'de yayımlandı: Tereyağında yeni dönem, bunlar artık satılmayacak
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, tereyağı ve sadeyağ üretimiyle ilgili kapsamlı bir düzenlemeye gitti. Yeni Türk Gıda Kodeksi Tebliği'ne göre, ürünlerde aroma verici... 04.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-04T10:35+0300
2025-04-04T10:35+0300
2025-04-04T10:35+0300
türki̇ye
tereyağ
yağ
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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı “Türk Gıda Kodeksi Tereyağı ve Sadeyağ Tebliği”, Resmi Gazete’de yürürlüğe girerek tereyağı üretimi ve etiketlemesine dair köklü değişiklikler getirdi. Amaç; tüketici güvenliğini artırmak, yanıltıcı sunumu önlemek ve sektördeki taklit-tağşiş uygulamalarına karşı net kurallar koymak.Etiketlerde hayvan görseli kullanımı yasaklandıYeni düzenlemeye göre, tereyağı ürünlerinin etiket, reklam ve tanıtım materyallerinde inek, koyun, keçi ya da manda gibi hayvan görselleri kullanılamayacak. Farklı süt türleri kullanılsa bile, yalnızca yazılı bilgi verilebilecek, görsel temsillerle tüketici yanıltılamayacak.Tereyağı i̇çeriğine net sınırlar geldiAyrıca, bu ürünlerde kullanılan süt ve yoğurt da ilgili mevzuata uygun olacak. “Starter kültür” gibi üretim teknolojileri ise yalnızca tipik aroma sağlamak amacıyla kullanılabilecek.Etiketleme standartları yeniden tanımlandıTereyağının tuz içerip içermediği, tuz oranı, çeşni maddesi ve miktarı, artık temel görüş alanında açıkça belirtilecek. “Tuz ilave edilmemiştir” veya “tuzlu” gibi ifadeler, hem içerik hem görsel anlamda zorunlu hale getirildi.Taklit ve yanıltıcı ürünler piyasadan çekiliyorYeni düzenleme ile önceki mevzuatta yer alan "yarım yağlı tereyağı", "dörtte üç yağlı tereyağı" gibi ürün kategorileri yasaklandı. Bu ürünlerin üretimi ve satışı artık mümkün olmayacak. Böylece tüketicinin yağ oranı üzerinden yanıltılması da önlenecek.Bakanlığa göre bu değişiklikler, sadece tüketiciyi korumayı değil, aynı zamanda sektördeki haksız rekabetin önüne geçmeyi ve ürün kalitesini artırmayı hedefliyor. Tebliğ ile ayrıca diğer ilgili yönetmeliklerdeki tarih ve isim atıfları da güncellendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/bankalardan-atm-zorunlulugu-yeni-para-cekme-kurali-devrede-1095125904.html
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tereyağı etiketi düzenlemesi, sadeyağ etiketi değişikliği, tarım ve orman bakanlığı tereyağ tebliği, tereyağında aroma yasağı, hayvan görseli yasaklandı, tüketiciyi yanıltıcı etiket, süt yağı oranı tereyağı, starter kültür nedir, tuzsuz tereyağı içeriği, türkiye tereyağı standartları, resmi gazete tereyağı tebliği
Resmi Gazete'de yayımlandı: Tereyağında yeni dönem, bunlar artık satılmayacak
Tarım ve Orman Bakanlığı, tereyağı ve sadeyağ üretimiyle ilgili kapsamlı bir düzenlemeye gitti. Yeni Türk Gıda Kodeksi Tebliği'ne göre, ürünlerde aroma verici ve yanıltıcı görsel kullanımı yasaklandı. Tuz oranları, içerik bilgileri ve etiket formatı yeniden belirlendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı “Türk Gıda Kodeksi Tereyağı ve Sadeyağ Tebliği”, Resmi Gazete’de yürürlüğe girerek tereyağı üretimi ve etiketlemesine dair köklü değişiklikler getirdi. Amaç; tüketici güvenliğini artırmak, yanıltıcı sunumu önlemek ve sektördeki taklit-tağşiş uygulamalarına karşı net kurallar koymak.
Etiketlerde hayvan görseli kullanımı yasaklandı
Yeni düzenlemeye göre, tereyağı ürünlerinin etiket, reklam ve tanıtım materyallerinde inek, koyun, keçi ya da manda gibi hayvan görselleri kullanılamayacak. Farklı süt türleri kullanılsa bile, yalnızca yazılı bilgi verilebilecek, görsel temsillerle tüketici yanıltılamayacak.
Tereyağı i̇çeriğine net sınırlar geldi
Tuzsuz tereyağı
: En az yüzde 82 süt yağı, en fazla yüzde 16 su, yüzde 2 yağsız süt kuru maddesi
Tuzlu ve çeşnili tereyağı
: En az yüzde 80 süt yağı, en fazla yüzde 16 su, yüzde 2 yağsız süt kuru maddesi
Sadeyağ
ve çeşnili tereyağlarda
aroma verici madde kullanımı yasaklandı
Çeşni maddeleri
, etikette açıkça belirtilmek zorunda
Ayrıca, bu ürünlerde kullanılan süt ve yoğurt da ilgili mevzuata uygun olacak. “Starter kültür” gibi üretim teknolojileri ise yalnızca tipik aroma sağlamak amacıyla kullanılabilecek.
Etiketleme standartları yeniden tanımlandı
Tereyağının tuz içerip içermediği, tuz oranı, çeşni maddesi ve miktarı, artık temel görüş alanında açıkça belirtilecek. “Tuz ilave edilmemiştir” veya “tuzlu” gibi ifadeler, hem içerik hem görsel anlamda zorunlu hale getirildi.
Taklit ve yanıltıcı ürünler piyasadan çekiliyor
Yeni düzenleme ile önceki mevzuatta yer alan "yarım yağlı tereyağı", "dörtte üç yağlı tereyağı" gibi ürün kategorileri yasaklandı. Bu ürünlerin üretimi ve satışı artık mümkün olmayacak. Böylece tüketicinin yağ oranı üzerinden yanıltılması da önlenecek.
Bakanlığa göre bu değişiklikler, sadece tüketiciyi korumayı değil, aynı zamanda sektördeki haksız rekabetin önüne geçmeyi ve ürün kalitesini artırmayı hedefliyor. Tebliğ ile ayrıca diğer ilgili yönetmeliklerdeki tarih ve isim atıfları da güncellendi.