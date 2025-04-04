https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/prof-dr-naci-gorurden-yedisu-fayi-uyarisi-250-senelik-periyot-bugun-icin-dolmustur-1095149915.html
Prof. Dr. Naci Görür'den 'Yedisu Fayı' uyarısı: '250 senelik periyot bugün için dolmuştur'
Prof. Dr. Naci Görür'den 'Yedisu Fayı' uyarısı: '250 senelik periyot bugün için dolmuştur'
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Bingöl'de Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen 'Bingöl'ün Depremselliği ve Deprem Dirençli Bingöl'... 04.04.2025, Sputnik Türkiye
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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Deprem her gün, her hafta olmuyor, süresi dolunca oluyor. 250 senelik periyot bugün için dolmuştur. Yedisu Fayı'nın eli kulağında" dedi.Anadolu levhası ile Avrasya levhası arasında devamlı hareket olduğunu ifade eden Görür, deprem olmadan vereceği zararların tespit edilmesi gerektiğini belirtti.Görür, şöyle devam etti:'250 senelik periyot bugün için dolmuştur'Yedisu Fayı'nın 250 senede bir dolduğunu kaydeden Görür, bunun uzun bir süreç olduğunu vurguladı. Görür, konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/deprem-uzmani-prof-dr-usumezsoy-istanbulda-iki-yere-dikkat-cekti-65-buyuklugunde-bir-deprem-1095100515.html
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kuzey anadolu fayı
avrasya
bingöl
erzincan
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Prof. Dr. Naci Görür'den 'Yedisu Fayı' uyarısı: '250 senelik periyot bugün için dolmuştur'
Bingöl'de Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen 'Bingöl'ün Depremselliği ve Deprem Dirençli Bingöl' konulu programda konuşan Prof. Dr. Görür, 250 senelik periyodun bugün için dolduğunu belirterek, "Yedisu Fayı'nın eli kulağında" dedi.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Deprem her gün, her hafta olmuyor, süresi dolunca oluyor. 250 senelik periyot bugün için dolmuştur. Yedisu Fayı'nın eli kulağında" dedi.
Anadolu levhası ile Avrasya levhası arasında devamlı hareket olduğunu ifade eden Görür, deprem olmadan vereceği zararların tespit edilmesi gerektiğini belirtti.
Faylar stresle dolar. Stres dediğimiz birim alana düşen kuvvet demektir. Levhalar hareket ettikçe sizin görmediğiniz, duymadığınız şekilde her sene 1-2 santimetre hareket ettikçe stres bu fayların içerisine dolar. Aynen kumbara gibi. Tam fayın sürtünme yaptığı yerlerde gittikçe orada daha fazla birikir, deprem üretir. Kuzey Anadolu Fayı ile Doğu Anadolu Fayı da zamanı gelince deprem üretir. Bunu asla engelleyemezsiniz.
'250 senelik periyot bugün için dolmuştur'
Yedisu Fayı'nın 250 senede bir dolduğunu kaydeden Görür, bunun uzun bir süreç olduğunu vurguladı.
Görür, konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Deprem her gün, her hafta olmuyor, süresi dolunca oluyor. 250 senelik periyot bugün için dolmuştur. Yedisu Fayının eli kulağındadır. Bunu kesin söylüyorum, sizi korkutmak için söylemiyorum. 1939'da Erzincan depremi oldu, yaklaşık 40 bin kişi öldü. Erzincan'dan geçen Kuzey Anadolu Fayı'nın en doğu ucu Erzincan ile Karlıova arası, Yedisu Fayı. Bu fay 1939 yılında dahi kırılmadı, en son kırılması 1784 yılıdır. 1784'ten bu yana 250 sene geçti fay stresi doldurdu. Bir de sağda solda bir sürü deprem oluyor, o depremler enerjiyi, stresi transfer ediyor. Dolayısıyla 'Yedisu Fayı kırıldı kırılacak' derken bunu kehanet olsun diye demiyorum. Bilimsel verilere göre diyorum ama zamanını kimse bilemez. Önemli olan da zaman değil, önemli olan 'Bingöl'ü deprem dirençli nasıl yaparız?'