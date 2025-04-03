https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/deprem-uzmani-prof-dr-usumezsoy-istanbulda-iki-yere-dikkat-cekti-65-buyuklugunde-bir-deprem-1095100515.html

Deprem uzmanı Prof. Dr. Üşümezsoy, İstanbul'da iki yere dikkat çekti: '6.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir'

Deprem uzmanı Prof. Dr. Üşümezsoy, İstanbul'da iki yere dikkat çekti: '6.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir'

Sputnik Türkiye

Olası İstanbul depremi hakkında konuşan deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy İstanbul'da deprem konusunda iki yere dikkat çekti. 03.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-03T12:35+0300

2025-04-03T12:35+0300

2025-04-03T12:35+0300

yaşam

şener üşümezsoy

i̇stanbul

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olası istanbul depremi

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İstanbul'da olası deprem konusunda kritik açıklamalarda bulunan deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Kumburgaz ve Silivri'ye dikkat çekerek, "Kumburgaz ve Silivri'de 6.0 - 6.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir. Orada da heyelanlı bölgeler çalışabilir. O anlamda ona dikkat etmek gerekir" uyarılarında bulundu. 'İstanbulluları rahatlatacağımız bir temel ortaya çıkıyor'Katıldığı bir programda olası İstanbul depremiyle ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Üşümezsoy, merak edilen konularla ilgili konuştu. Ege Denizi'nde uzun süredir devam eden deprem hareketliliğiyle ilgili Prof. Dr. Üşümezsoy, Santorini'deki fay hattıyla ilgili şunları söyledi: İki bölge için uyardı: 6.5 büyüklüğünde deprem olabilirProf. Dr. Üşümezsoy, Kumburgaz ve Silivri'ye dikkat çektiği konuşmasında, "Kumburgaz ve Silivri'de 6.0 - 6.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir. Orada da heyelanlı bölgeler çalışabilir. İstanbul'da en çok yerleşim olan yerlerden biri. O anlamda ona dikkat etmek gerekir. Ama genel planda büyük deprem söz konusu değil" diye konuştu.

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i̇stanbul

santorini

kumburgaz

silivri

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şener üşümezsoy, i̇stanbul, santorini, kumburgaz, silivri, deprem, olası istanbul depremi