https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/deprem-uzmani-prof-dr-usumezsoy-istanbulda-iki-yere-dikkat-cekti-65-buyuklugunde-bir-deprem-1095100515.html
Deprem uzmanı Prof. Dr. Üşümezsoy, İstanbul'da iki yere dikkat çekti: '6.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir'
Deprem uzmanı Prof. Dr. Üşümezsoy, İstanbul'da iki yere dikkat çekti: '6.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir'
Sputnik Türkiye
Olası İstanbul depremi hakkında konuşan deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy İstanbul'da deprem konusunda iki yere dikkat çekti. 03.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-03T12:35+0300
2025-04-03T12:35+0300
2025-04-03T12:35+0300
yaşam
şener üşümezsoy
i̇stanbul
santorini
kumburgaz
silivri
deprem
olası istanbul depremi
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İstanbul'da olası deprem konusunda kritik açıklamalarda bulunan deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Kumburgaz ve Silivri'ye dikkat çekerek, "Kumburgaz ve Silivri'de 6.0 - 6.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir. Orada da heyelanlı bölgeler çalışabilir. O anlamda ona dikkat etmek gerekir" uyarılarında bulundu. 'İstanbulluları rahatlatacağımız bir temel ortaya çıkıyor'Katıldığı bir programda olası İstanbul depremiyle ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Üşümezsoy, merak edilen konularla ilgili konuştu. Ege Denizi'nde uzun süredir devam eden deprem hareketliliğiyle ilgili Prof. Dr. Üşümezsoy, Santorini'deki fay hattıyla ilgili şunları söyledi: İki bölge için uyardı: 6.5 büyüklüğünde deprem olabilirProf. Dr. Üşümezsoy, Kumburgaz ve Silivri'ye dikkat çektiği konuşmasında, "Kumburgaz ve Silivri'de 6.0 - 6.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir. Orada da heyelanlı bölgeler çalışabilir. İstanbul'da en çok yerleşim olan yerlerden biri. O anlamda ona dikkat etmek gerekir. Ama genel planda büyük deprem söz konusu değil" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/myanmardaki-felakette-can-kaybi-yukseldi-depremlerde-2-bin-886-kisi-hayatini-kaybetti-1095072977.html
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şener üşümezsoy, i̇stanbul, santorini, kumburgaz, silivri, deprem, olası istanbul depremi
şener üşümezsoy, i̇stanbul, santorini, kumburgaz, silivri, deprem, olası istanbul depremi
Deprem uzmanı Prof. Dr. Üşümezsoy, İstanbul'da iki yere dikkat çekti: '6.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir'
Olası İstanbul depremi hakkında konuşan deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy İstanbul'da deprem konusunda iki yere dikkat çekti.
İstanbul'da olası deprem konusunda kritik açıklamalarda bulunan deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Kumburgaz ve Silivri'ye dikkat çekerek, "Kumburgaz ve Silivri'de 6.0 - 6.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir. Orada da heyelanlı bölgeler çalışabilir. O anlamda ona dikkat etmek gerekir" uyarılarında bulundu.
'İstanbulluları rahatlatacağımız bir temel ortaya çıkıyor'
Katıldığı bir programda olası İstanbul depremiyle ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Üşümezsoy, merak edilen konularla ilgili konuştu. Ege Denizi'nde uzun süredir devam eden deprem hareketliliğiyle ilgili Prof. Dr. Üşümezsoy, Santorini'deki fay hattıyla ilgili şunları söyledi:
"İstanbul için şunu söylüyorum; Santorini'den gördüğümüz, Santorini ile bağlı bir nokta. Oradaki düşey fay büyük depremler yaratıyor. Ama İstanbul'da da öyle depremler varmış. Ancak o 20 milyon yıl önce. Arkadaşların hatası Kuzey Anadolu Fayı ile yani yana hareket eden bir fayla uçurum gibi çöken fayı aynı sistem içerisine koymak istiyorlar. 20 milyon yıl ile günümüzü aynı modelle açıklamaya çalışıyorlar. Bu anlamda İstanbulluları daha da rahatlatacağımız bir temel ortaya çıkıyor."
İki bölge için uyardı: 6.5 büyüklüğünde deprem olabilir
Prof. Dr. Üşümezsoy, Kumburgaz ve Silivri'ye dikkat çektiği konuşmasında, "Kumburgaz ve Silivri'de 6.0 - 6.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir. Orada da heyelanlı bölgeler çalışabilir. İstanbul'da en çok yerleşim olan yerlerden biri. O anlamda ona dikkat etmek gerekir. Ama genel planda büyük deprem söz konusu değil" diye konuştu.