https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/japonyada-60-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1095074109.html

Japonya'da 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Japonya'da 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Sputnik Türkiye

Japonya, Miyazaki yakınlarında meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), depremin yerel saatle 2 Nisan... 02.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-02T17:48+0300

2025-04-02T17:48+0300

2025-04-02T17:56+0300

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afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Japonya'da Miyazaki'nin 87 km güneyinde 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Ön değerlendirmelere göre, sarsıntı merkez üssüne yakın bölgelerde birçok kişi tarafından hissedildi. Ancak depremin büyük hasara yol açmadığı tahmin edildiği bildirildi. Merkez üssüne yakın şehirlerde hafif sarsıntılar hissedildiği açıklanırken bu şehirler arasında Shibushi, Nichinan, Kanoya, Miyakonojo, Kokubu-matsuki, Miyazaki, Kirishima ve Kagoshima yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/myanmardaki-felakette-can-kaybi-yukseldi-depremlerde-2-bin-886-kisi-hayatini-kaybetti-1095072977.html

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deprem, asya & pasifik, japonya, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)