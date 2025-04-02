https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/japonyada-60-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1095074109.html
Japonya'da 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Japonya'da 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
Japonya, Miyazaki yakınlarında meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), depremin yerel saatle 2 Nisan... 02.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-02T17:48+0300
2025-04-02T17:48+0300
2025-04-02T17:56+0300
son depremler
deprem
asya & pasifik
japonya
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090078785_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_fc91569bd6534e9073225c1842dbd19b.jpg
Japonya'da Miyazaki'nin 87 km güneyinde 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Ön değerlendirmelere göre, sarsıntı merkez üssüne yakın bölgelerde birçok kişi tarafından hissedildi. Ancak depremin büyük hasara yol açmadığı tahmin edildiği bildirildi. Merkez üssüne yakın şehirlerde hafif sarsıntılar hissedildiği açıklanırken bu şehirler arasında Shibushi, Nichinan, Kanoya, Miyakonojo, Kokubu-matsuki, Miyazaki, Kirishima ve Kagoshima yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/myanmardaki-felakette-can-kaybi-yukseldi-depremlerde-2-bin-886-kisi-hayatini-kaybetti-1095072977.html
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090078785_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_e4077f0292c280a27f9a660442201ae5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
deprem, asya & pasifik, japonya, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem, asya & pasifik, japonya, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
Japonya'da 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
17:48 02.04.2025 (güncellendi: 17:56 02.04.2025)
Japonya, Miyazaki yakınlarında meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), depremin yerel saatle 2 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 23.04'te, Miyazaki'nin 87 km güneyinde ve 33 km derinlikte meydana geldiğini bildirdi.
Japonya'da Miyazaki'nin 87 km güneyinde 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Ön değerlendirmelere göre, sarsıntı merkez üssüne yakın bölgelerde birçok kişi tarafından hissedildi. Ancak depremin büyük hasara yol açmadığı tahmin edildiği bildirildi. Merkez üssüne yakın şehirlerde hafif sarsıntılar hissedildiği açıklanırken bu şehirler arasında Shibushi, Nichinan, Kanoya, Miyakonojo, Kokubu-matsuki, Miyazaki, Kirishima ve Kagoshima yer alıyor.