https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/ibb-sorusturmasinda-is-insanindan-yeni-iddia-1-milyar-200-milyon-tl-ve-kiptas-daireleri-chpli-1095150615.html

İBB soruşturmasında iş insanından yeni iddia: '1 milyar 200 milyon TL ve KİPTAŞ daireleri CHP'li delegelere dağıtıldı'

İBB soruşturmasında iş insanından yeni iddia: '1 milyar 200 milyon TL ve KİPTAŞ daireleri CHP'li delegelere dağıtıldı'

Sputnik Türkiye

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tanık olarak ifade veren iş insanı H.H.Ş., Servet Yıldırım’ın CHP Kurultayı’nda 1.2 milyar lirayı dövize çevirip... 04.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-04T22:12+0300

2025-04-04T22:12+0300

2025-04-04T22:12+0300

türki̇ye

ki̇ptaş

chp

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

yolsuzluk

yolsuzluk soruşturması

inşaat

inşaat sektörü

iş insanı

ekrem i̇mamoğlu

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İBB soruşturmasında tanık H.H.Ş., 1.2 milyar lirayla birlikte KİPTAŞ’ın 70 dairesinin CHP'li delegelere dağıtıldığını söyledi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturmasında tanık iş insanı H.H.Ş. ifade verdi. H.H.Ş., BELBİM’in taraftar kart projesinin gerekçesiz iptal edildiğini, yatırımlarının karşılıksız kaldığını savunarak, projeye dair ilişkilerde yolsuzluk yaşandığını öne sürdü.Tanık, Servet Yıldırım’ın çanta dolusu paraları İBB iştiraki Kültür AŞ'den alarak belediye yetkililerine teslim ettiğini, bu paraların bir kısmının da külçe altın olarak kasalarda saklandığını iddia etti. Ayrıca CHP Genel Kurultayı’nda 1.2 milyar liranın dövize çevrilerek delegelere dağıtıldığını, KİPTAŞ’a ait 70 dairenin de aynı şekilde delegelere verildiğini ileri sürdü.Soruşturmada bir diğer tanık M.Z.Ç., Beylikdüzü Belediyesi’nde görev yaptığı dönemde usulsüz ihale uygulamalarına tanık olduğunu, görevinden bu nedenle ayrıldığını söyledi. İmamoğlu'nun ortaklarının ihaleleri kazandığını, çevre arsaların da projeye ihalesiz dahil edildiğini belirten M.Z.Ç., alınan encümen kararlarında hukuka aykırılıklar olduğunu ifade etti. Tanıklar, Ekrem İmamoğlu’nun çevresindeki isimlerin belediye ihalelerinden komisyon topladığını, bu paraların kimlere aktarıldığının bilinmediğini öne sürdü.

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