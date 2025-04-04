https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/ibb-sorusturmasinda-is-insanindan-yeni-iddia-1-milyar-200-milyon-tl-ve-kiptas-daireleri-chpli-1095150615.html
İBB soruşturmasında iş insanından yeni iddia: '1 milyar 200 milyon TL ve KİPTAŞ daireleri CHP'li delegelere dağıtıldı'
İBB soruşturmasında iş insanından yeni iddia: '1 milyar 200 milyon TL ve KİPTAŞ daireleri CHP'li delegelere dağıtıldı'
Sputnik Türkiye
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tanık olarak ifade veren iş insanı H.H.Ş., Servet Yıldırım’ın CHP Kurultayı’nda 1.2 milyar lirayı dövize çevirip... 04.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-04T22:12+0300
2025-04-04T22:12+0300
2025-04-04T22:12+0300
türki̇ye
ki̇ptaş
chp
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
yolsuzluk
yolsuzluk soruşturması
inşaat
inşaat sektörü
iş insanı
ekrem i̇mamoğlu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/16/1094770636_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_e74802c18122f8b7208524bbc1805f39.jpg
İBB soruşturmasında tanık H.H.Ş., 1.2 milyar lirayla birlikte KİPTAŞ’ın 70 dairesinin CHP'li delegelere dağıtıldığını söyledi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturmasında tanık iş insanı H.H.Ş. ifade verdi. H.H.Ş., BELBİM’in taraftar kart projesinin gerekçesiz iptal edildiğini, yatırımlarının karşılıksız kaldığını savunarak, projeye dair ilişkilerde yolsuzluk yaşandığını öne sürdü.Tanık, Servet Yıldırım’ın çanta dolusu paraları İBB iştiraki Kültür AŞ'den alarak belediye yetkililerine teslim ettiğini, bu paraların bir kısmının da külçe altın olarak kasalarda saklandığını iddia etti. Ayrıca CHP Genel Kurultayı’nda 1.2 milyar liranın dövize çevrilerek delegelere dağıtıldığını, KİPTAŞ’a ait 70 dairenin de aynı şekilde delegelere verildiğini ileri sürdü.Soruşturmada bir diğer tanık M.Z.Ç., Beylikdüzü Belediyesi’nde görev yaptığı dönemde usulsüz ihale uygulamalarına tanık olduğunu, görevinden bu nedenle ayrıldığını söyledi. İmamoğlu'nun ortaklarının ihaleleri kazandığını, çevre arsaların da projeye ihalesiz dahil edildiğini belirten M.Z.Ç., alınan encümen kararlarında hukuka aykırılıklar olduğunu ifade etti. Tanıklar, Ekrem İmamoğlu’nun çevresindeki isimlerin belediye ihalelerinden komisyon topladığını, bu paraların kimlere aktarıldığının bilinmediğini öne sürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/ibb-sorusturmasinda-tutuklanan-ebru-ozdemirin-ifadesi-ortaya-cikti-1094966616.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/16/1094770636_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_a7e29fb46085612bb5a02333f14049af.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ki̇ptaş, chp, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması, inşaat, inşaat sektörü, iş insanı, ekrem i̇mamoğlu, ekrem i̇mamoğlu gözaltı, chp kurultayı, cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk)
ki̇ptaş, chp, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması, inşaat, inşaat sektörü, iş insanı, ekrem i̇mamoğlu, ekrem i̇mamoğlu gözaltı, chp kurultayı, cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk)
İBB soruşturmasında iş insanından yeni iddia: '1 milyar 200 milyon TL ve KİPTAŞ daireleri CHP'li delegelere dağıtıldı'
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tanık olarak ifade veren iş insanı H.H.Ş., Servet Yıldırım’ın CHP Kurultayı’nda 1.2 milyar lirayı dövize çevirip delegelere dağıttığını öne sürdü. H.H.Ş., ayrıca KİPTAŞ’a ait 70 dairenin de delegelere verildiğini iddia etti.
İBB soruşturmasında tanık H.H.Ş., 1.2 milyar lirayla birlikte KİPTAŞ’ın 70 dairesinin CHP'li delegelere dağıtıldığını söyledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturmasında tanık iş insanı H.H.Ş. ifade verdi. H.H.Ş., BELBİM’in taraftar kart projesinin gerekçesiz iptal edildiğini, yatırımlarının karşılıksız kaldığını savunarak, projeye dair ilişkilerde yolsuzluk yaşandığını öne sürdü.
Tanık, Servet Yıldırım’ın çanta dolusu paraları İBB iştiraki Kültür AŞ'den alarak belediye yetkililerine teslim ettiğini, bu paraların bir kısmının da külçe altın olarak kasalarda saklandığını iddia etti. Ayrıca CHP Genel Kurultayı’nda 1.2 milyar liranın dövize çevrilerek delegelere dağıtıldığını, KİPTAŞ’a ait 70 dairenin de aynı şekilde delegelere verildiğini ileri sürdü.
Soruşturmada bir diğer tanık M.Z.Ç., Beylikdüzü Belediyesi’nde görev yaptığı dönemde usulsüz ihale uygulamalarına tanık olduğunu, görevinden bu nedenle ayrıldığını söyledi. İmamoğlu'nun ortaklarının ihaleleri kazandığını, çevre arsaların da projeye ihalesiz dahil edildiğini belirten M.Z.Ç., alınan encümen kararlarında hukuka aykırılıklar olduğunu ifade etti. Tanıklar, Ekrem İmamoğlu’nun çevresindeki isimlerin belediye ihalelerinden komisyon topladığını, bu paraların kimlere aktarıldığının bilinmediğini öne sürdü.