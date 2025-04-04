https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/bakan-tunctan-tutuklu-mahir-polatin-saglik-durumuna-iliskin-aciklama-1095142625.html
Bakan Tunç'tan tutuklu Mahir Polat'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Bakan Tunç'tan tutuklu Mahir Polat'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın sağlık durumuyla iligili açıklama yaptı. Bakan Tunç, "Tüm tetkik ve... 04.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-04T16:46+0300
2025-04-04T16:46+0300
2025-04-04T16:51+0300
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yılmaz tunç
mahir polat
i̇bb
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne yönelik yürütülen “terör” soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın, sağlık durumu nedeniyle Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verdi.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kamuoyunda Mahir Polat’ın sağlık durumu hakkında yapılan bazı yorumların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Bakan Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın sağlık durumuyla ilgili spekülatif bazı paylaşımlar ve iddialar gündeme getirilmektedir.”Açıklamanın devamında, 29 Mart 2025 tarihinde Mahir Polat’ın sağlık şikayetleri üzerine sağlık hizmeti aldığı ve tedavisinin uzman hekimlerce yürütüldüğü bilgisi paylaşıldı:“29 Mart 2025 tarihinde sağlık şikâyetleri üzerine önce kurum polikliniğinde ilk müdahalesi yapılan ve ardından Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman hekimlerce gerekli tüm tetkik ve tedavileri eksiksiz şekilde gerçekleştirilen tutuklu Mahir Polat’ın sağlık durumu hekimler tarafından dikkatle takip edilmektedir.”'Adli Tıp Kurumu’na sevki sağlık kurulu kararıyla yapıldı'Bakan Tunç, Polat’ın Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda tedavisine devam edildiğini, sonrasında ise sağlık tespiti amacıyla Adli Tıp’a yönlendirildiğini açıkladı:“Adı geçen tutuklu, bugün itibariyle sağlık durumunun tespiti açısından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki hastaneye sevk edilmiş, burada yapılan tetkiklerin ardından alınan Sağlık Kurulu Kararı gereğince Adli Tıp Kurumu’na sevki kararlaştırılmıştır.”'Her aşama hekim raporlarıyla yürütülüyor'Açıklamanın sonunda, ceza infaz kurumlarında sağlık hizmetlerinin yasal güvenceyle sunulduğu vurgulandı:“Tüm bu süreçlerde tutuklunun bütün kontrolleri, tedavisini gerçekleştiren hekimlerin raporları doğrultusunda eksiksiz şekilde yerine getirilmektedir. Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Önemle belirtmek gerekir ki; Ceza infaz kurumlarında bulunan bütün tutuklu ve hükümlülerin sağlık hizmetlerine erişimi yasal güvenceler çerçevesinde titizlikle sağlanmaktadır. Bu konuda herhangi bir ihmal veya gecikme söz konusu değildir.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/tutuklu-bulunan-mahir-polat-yeniden-hastaneye-sevk-edildi-1095128403.html
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yılmaz tunç, mahir polat, i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
yılmaz tunç, mahir polat, i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
Bakan Tunç'tan tutuklu Mahir Polat'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
16:46 04.04.2025 (güncellendi: 16:51 04.04.2025)
Ayrıntılar geliyor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın sağlık durumuyla iligili açıklama yaptı. Bakan Tunç, "Tüm tetkik ve tedavileri eksiksiz şekilde gerçekleştirilen tutuklu Mahir Polat’ın sağlık durumu hekimler tarafından dikkatle takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne yönelik yürütülen “terör” soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın, sağlık durumu nedeniyle Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kamuoyunda Mahir Polat’ın sağlık durumu hakkında yapılan bazı yorumların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Bakan Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın sağlık durumuyla ilgili spekülatif bazı paylaşımlar ve iddialar gündeme getirilmektedir.”
Açıklamanın devamında, 29 Mart 2025 tarihinde Mahir Polat’ın sağlık şikayetleri üzerine sağlık hizmeti aldığı ve tedavisinin uzman hekimlerce yürütüldüğü bilgisi paylaşıldı:
“29 Mart 2025 tarihinde sağlık şikâyetleri üzerine önce kurum polikliniğinde ilk müdahalesi yapılan ve ardından Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman hekimlerce gerekli tüm tetkik ve tedavileri eksiksiz şekilde gerçekleştirilen tutuklu Mahir Polat’ın sağlık durumu hekimler tarafından dikkatle takip edilmektedir.”
'Adli Tıp Kurumu’na sevki sağlık kurulu kararıyla yapıldı'
Bakan Tunç, Polat’ın Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda tedavisine devam edildiğini, sonrasında ise sağlık tespiti amacıyla Adli Tıp’a yönlendirildiğini açıkladı:
“Adı geçen tutuklu, bugün itibariyle sağlık durumunun tespiti açısından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki hastaneye sevk edilmiş, burada yapılan tetkiklerin ardından alınan Sağlık Kurulu Kararı gereğince Adli Tıp Kurumu’na sevki kararlaştırılmıştır.”
'Her aşama hekim raporlarıyla yürütülüyor'
Açıklamanın sonunda, ceza infaz kurumlarında sağlık hizmetlerinin yasal güvenceyle sunulduğu vurgulandı:
“Tüm bu süreçlerde tutuklunun bütün kontrolleri, tedavisini gerçekleştiren hekimlerin raporları doğrultusunda eksiksiz şekilde yerine getirilmektedir. Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Önemle belirtmek gerekir ki; Ceza infaz kurumlarında bulunan bütün tutuklu ve hükümlülerin sağlık hizmetlerine erişimi yasal güvenceler çerçevesinde titizlikle sağlanmaktadır. Bu konuda herhangi bir ihmal veya gecikme söz konusu değildir.”