https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/guney-korede-sikiyonetim-sorusturmasi-kapsaminda-yoon-ayaklanmaya-liderlik-etmekle-suclandi-1093078262.html

Güney Kore'de sıkıyönetim soruşturması kapsamında Yoon 'ayaklanmaya liderlik etmekle' suçlandı

Güney Kore'de sıkıyönetim soruşturması kapsamında Yoon 'ayaklanmaya liderlik etmekle' suçlandı

Sputnik Türkiye

Güney Kore'nin görevden alınan başkanı Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim ilan ederek meclisi etkisiz hale getirme girişimi nedeniyle 'ayaklanmaya liderlik etme'... 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T09:57+0300

2025-01-27T09:57+0300

2025-01-27T09:57+0300

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Güney Kore'nin görevden alınan başkanı Yoon Suk Yeol, 'ayaklanmaya liderlik etme' suçlamasıyla dün resmen suçlandı. Savcılık, Yoon’un yaklaşık 6 saatlik sıkıyönetim ilan ederek meclisin faaliyetlerini durdurmaya ve medyayı kontrol altına almaya çalıştığını iddia ediyor. Bu suçlama, Güney Kore tarihindeki en ciddi anayasal krizlerden biri olarak nitelendiriliyor.Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te, ülke genelindeki siyasi kargaşayı gerekçe göstererek altı saat süren bir sıkıyönetim ilan etmişti. Ancak bu hareket, muhalefet ve halk tarafından yoğun tepki çekmiş ve parlamentonun 14 Aralık’ta kendisini görevden almasına yol açmıştı. 15 Ocak’ta tutuklanarak tecrit altına alınan Yoon, halen cezaevinde bulunuyor.Yonhap'ın haberine göre, 23 Ocak'ta savcılığa sevk edilen Yoon hakkında iddianame hazırlandı. Savcılıktan yapılan açıklamada, delillerin incelenmesi sonucu Yoon'a "suçlama yöneltilmesinin uygun olduğuna karar verildiği" aktarıldı.Savcılar, Yoon ile birlikte dönemin Savunma Bakanı Kim Yong Hyun’u da, sıkıyönetim kararını alarak yasaları çiğnemek ve anayasal düzeni bozmaya çalışmakla suçluyor. Eğer Yoon suçlu bulunursa, ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir. Güney Kore Anayasa Mahkemesi, Yoon’un görevden alınmasına dair kararını önümüzdeki altı ay içinde açıklayacak.Yoon’un avukatları, suçlamaları 'siyasi bir karalama kampanyası' olarak nitelendirirken, muhalefet partileri savcıların kararını destekliyor. Ülkede daha önce de başkanlık krizleri yaşanmıştı. 2017'de dönemin başkanı Park Geun-hye, yolsuzluk skandalı nedeniyle görevden alınmış ve hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak Yoon’un durumunda, 'ayaklanmaya liderlik etme' gibi daha ciddi suçlamaların gündeme gelmesi, sürecin daha karmaşık bir hal almasına neden oldu.Uzmanlar, bu olayın Güney Kore'deki siyasi istikrarı ve anayasal düzeni uzun vadede etkileyebileceğini vurguluyor. Halk ise demokrasinin korunması adına sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiğini talep ediyor.

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asya, asya & pasifik, güney kore, güney kore devlet başkanlığı, yoon suk-yeol, park geun-hye, mahkeme, ayaklanma, suçlama