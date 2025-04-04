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ABD Başkanı Trump, Fed Başkanı Powell'a seslendi: 'Faiz oranları düşür ve siyaset yapmayı bırak'
ABD Başkanı Trump, Fed Başkanı Powell'a seslendi: 'Faiz oranları düşür ve siyaset yapmayı bırak'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, Federal Rezerv Bankası (Fed) yönetiminin faiz oranlarını düşürmesi için mükemmel bir zaman olduğunu ve ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'ın... 04.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-04T19:11+0300
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dünya
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donald trump
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jerome powell
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ABD Başkan Donald Trump, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın faiz oranlarını düşürmesi ve ‘siyaset yapmayı bırakması’ gerektiğini söyledi.Sosyal medya hesabında açıklama yapan Trump, "Şimdi Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranlarını düşürmesi için mükemmel bir zaman. Her zaman ‘geç kalıyor’ ama şimdi imajını hızla değiştirebilir" cümlelerini kaydetti.Trump söz konusu paylaşımını şu cümleler ile sürdürdü:
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abd, donald trump, fed, jerome powell, faiz, abd merkez bankası, abd merkez bankası (fed)
abd, donald trump, fed, jerome powell, faiz, abd merkez bankası, abd merkez bankası (fed)

ABD Başkanı Trump, Fed Başkanı Powell'a seslendi: 'Faiz oranları düşür ve siyaset yapmayı bırak'

19:11 04.04.2025
© AP Photo / Evan VucciABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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ABD Başkanı Trump, Federal Rezerv Bankası (Fed) yönetiminin faiz oranlarını düşürmesi için mükemmel bir zaman olduğunu ve ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'ın 'siyaset yapmayı' bırakması gerektiğini söyledi.
ABD Başkan Donald Trump, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın faiz oranlarını düşürmesi ve ‘siyaset yapmayı bırakması’ gerektiğini söyledi.
Sosyal medya hesabında açıklama yapan Trump, "Şimdi Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranlarını düşürmesi için mükemmel bir zaman. Her zaman ‘geç kalıyor’ ama şimdi imajını hızla değiştirebilir" cümlelerini kaydetti.
Trump söz konusu paylaşımını şu cümleler ile sürdürdü:

Enerji fiyatları düştü, faiz Oranları düştü, enflasyon düştü hatta yumurta fiyatları bile yüzde 69 düştü ve istihdam da arttı. Hepsi iki ay içinde. Amerika için büyük bir kazanım. Faiz oranları düşür Jerome ve siyaset yapmayı bırak.

Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2025
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