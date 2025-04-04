https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/abd-baskani-trump-fed-baskani-powella-seslendi-faiz-oranlari-dusur-ve-siyaset-yapmayi-birak-1095148306.html

ABD Başkanı Trump, Fed Başkanı Powell'a seslendi: 'Faiz oranları düşür ve siyaset yapmayı bırak'

ABD Başkanı Trump, Fed Başkanı Powell'a seslendi: 'Faiz oranları düşür ve siyaset yapmayı bırak'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, Federal Rezerv Bankası (Fed) yönetiminin faiz oranlarını düşürmesi için mükemmel bir zaman olduğunu ve ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'ın... 04.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-04T19:11+0300

2025-04-04T19:11+0300

2025-04-04T19:11+0300

dünya

abd

donald trump

fed

jerome powell

faiz

abd merkez bankası

abd merkez bankası (fed)

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ABD Başkan Donald Trump, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın faiz oranlarını düşürmesi ve ‘siyaset yapmayı bırakması’ gerektiğini söyledi.Sosyal medya hesabında açıklama yapan Trump, "Şimdi Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranlarını düşürmesi için mükemmel bir zaman. Her zaman ‘geç kalıyor’ ama şimdi imajını hızla değiştirebilir" cümlelerini kaydetti.Trump söz konusu paylaşımını şu cümleler ile sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/medvedev-trumpin-gumruk-vergileri-ab-ekonomisini-curuyen-bir-cesede-donusturecek-1095147854.html

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abd, donald trump, fed, jerome powell, faiz, abd merkez bankası, abd merkez bankası (fed)