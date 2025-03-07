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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/avrupada-cevreci-evlilik-trendi-yesil-dugun-1094268825.html
Avrupa'da çevreci evlilik trendi: Yeşil düğün
Avrupa'da çevreci evlilik trendi: Yeşil düğün
Sputnik Türkiye
Avrupa'da çiftler, düğünlerini çevre dostu hale getirmek için sürdürülebilir lokasyonlar, plastiksiz dekorasyonlar tercih etmeye başladı. Yeşil düğün... 07.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-07T00:34+0300
2025-03-07T00:34+0300
dünya
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düğün salonu
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çevreci
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Çevre bilincinin artmasıyla birlikte, evliliklerde 'yeşil düğün' olarak adlandırılan yeni bir trend başladı.Düğünlerde sürdürülebilir bir anlayışı benimseyen trendde doğaya zarar vermeyen mekanlar seçilmeye başlandı. Yakın lokasyonlar tercih edilerek uzun yolculuklardan kaynaklanan karbon salınımı azaltıldı. Yeşil düğünlerde doğa içinde yer alan mekanlar seçilerek daha az enerji tüketimi, malzemelerde ise geri dönüşüm ürünleri kullanılarak çevre kirliliğinin en aza indirildiği ifade edildi.Plastiksiz dekorasyonlar Yeşil düğünlerde sürdürülebilir dekorasyonlar tercih edilirken plastik kullanımı minimuma indirildi. Geri dönüşümle yeniden kullanılabilecek malzemelerin öne çıktığı yöresel ve mevsimlik çiçeklerin kullanıldığı belirtildi. Sıfır atık ve sürdürülebilir lezzetlerYeşil düğünlerde ayrıca yerel ve mevsimlik malzemelerle hazırlanan ikramların karbon ayak izini azaltmayı amaçladığı ifade edildi. Vejetaryen ve vegan menülerin sürdürülebilirliğe katkı sağladığı fazla yiyeceklerin hayır kurumlarına bağışlanmasının ya da tekrar kullanılabilir kaplarla misafirlere sunulmasının sıfır atık ilkesine uygun bir yaklaşım sunduğu belirtildi.İkinci el gelinlik Düğün denildiğinde akla ilk gelen unsurlardan biri olan gelinliklerde de sürdürülebilir alternatifler tercih edildi. Vintage gelinlikler, ikinci el seçenekler ya da geri dönüştürülmüş kumaşlardan yapılan tasarımların hem ekonomik hem de ekolojik açıdan avantaj sağladığı belirtildi. Organik pamuk, keten gibi doğaya zarar vermeyen kumaşlar popülerlik kazanırken geri dönüştürülmüş altın ve değerli taşlardan yapılan yüzüklerin de tercih edildiğinin altı çizildi.E-davetiyeler Kağıt israfını önlemek amacıyla dijital davetiyelerin giderek yaygınlaşmaya başladığı ifade edildi. E-davetiyeler sayesinde hem maliyetlerin düşürüldüğü hem de kağıt kullanımının azaltıldığı belirtildi. Ulaşım konusunda ise misafirlerin düğün alanına toplu taşıma yoluyla gelmesinin karbon salınımını azalttığı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/antalyada-sokakta-dugun-nisan-kina-gecesi-ve-asker-ugurlamasi-gibi-etkinlikler-yasaklandi-1094254517.html
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düğün, düğün salonu, toplu düğün, çevreci, çevreciler, doğa, karbon emisyonu, karbon salımı, karbon testi, karbon döngüsü, karbon salınımı, karbon , karbondioksit, karbonmonoksit
düğün, düğün salonu, toplu düğün, çevreci, çevreciler, doğa, karbon emisyonu, karbon salımı, karbon testi, karbon döngüsü, karbon salınımı, karbon , karbondioksit, karbonmonoksit

Avrupa'da çevreci evlilik trendi: Yeşil düğün

00:34 07.03.2025
© AAEvlilik- Nikah- Düğün
Evlilik- Nikah- Düğün - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2025
© AA
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Avrupa'da çiftler, düğünlerini çevre dostu hale getirmek için sürdürülebilir lokasyonlar, plastiksiz dekorasyonlar tercih etmeye başladı. Yeşil düğün anlayışında ikinci el gelinlikler, yüzükler, dijital davetiyeler ve çevre dostu ulaşım gibi detaylarla doğaya duyarlı kutlamalar giderek yaygınlaştı.
Çevre bilincinin artmasıyla birlikte, evliliklerde 'yeşil düğün' olarak adlandırılan yeni bir trend başladı.
Düğünlerde sürdürülebilir bir anlayışı benimseyen trendde doğaya zarar vermeyen mekanlar seçilmeye başlandı. Yakın lokasyonlar tercih edilerek uzun yolculuklardan kaynaklanan karbon salınımı azaltıldı. Yeşil düğünlerde doğa içinde yer alan mekanlar seçilerek daha az enerji tüketimi, malzemelerde ise geri dönüşüm ürünleri kullanılarak çevre kirliliğinin en aza indirildiği ifade edildi.

Plastiksiz dekorasyonlar

Yeşil düğünlerde sürdürülebilir dekorasyonlar tercih edilirken plastik kullanımı minimuma indirildi. Geri dönüşümle yeniden kullanılabilecek malzemelerin öne çıktığı yöresel ve mevsimlik çiçeklerin kullanıldığı belirtildi.

Sıfır atık ve sürdürülebilir lezzetler

Yeşil düğünlerde ayrıca yerel ve mevsimlik malzemelerle hazırlanan ikramların karbon ayak izini azaltmayı amaçladığı ifade edildi. Vejetaryen ve vegan menülerin sürdürülebilirliğe katkı sağladığı fazla yiyeceklerin hayır kurumlarına bağışlanmasının ya da tekrar kullanılabilir kaplarla misafirlere sunulmasının sıfır atık ilkesine uygun bir yaklaşım sunduğu belirtildi.

İkinci el gelinlik

Düğün denildiğinde akla ilk gelen unsurlardan biri olan gelinliklerde de sürdürülebilir alternatifler tercih edildi. Vintage gelinlikler, ikinci el seçenekler ya da geri dönüştürülmüş kumaşlardan yapılan tasarımların hem ekonomik hem de ekolojik açıdan avantaj sağladığı belirtildi. Organik pamuk, keten gibi doğaya zarar vermeyen kumaşlar popülerlik kazanırken geri dönüştürülmüş altın ve değerli taşlardan yapılan yüzüklerin de tercih edildiğinin altı çizildi.

E-davetiyeler

Kağıt israfını önlemek amacıyla dijital davetiyelerin giderek yaygınlaşmaya başladığı ifade edildi. E-davetiyeler sayesinde hem maliyetlerin düşürüldüğü hem de kağıt kullanımının azaltıldığı belirtildi. Ulaşım konusunda ise misafirlerin düğün alanına toplu taşıma yoluyla gelmesinin karbon salınımını azalttığı açıklandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin uyarılarını dikkate almayarak tepki gösteren şahıslar gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2025
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