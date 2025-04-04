https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/erdogandan-2-nisan-boykotu-aciklamasi-avmler-cok-daha-hareketliydi-1095138823.html
Erdoğan'dan '2 Nisan boykotu' açıklaması: AVM'ler çok daha hareketliydi
Erdoğan'dan '2 Nisan boykotu' açıklaması: AVM'ler çok daha hareketliydi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, ABD ziyareti tarihinin henüz netleşmediğini söyledi... 04.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-04T15:08+0300
2025-04-04T15:08+0300
2025-04-04T15:18+0300
poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
cuma namazı
abd
abd
boykot
avm
devlet bahçeli
mhp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/04/1095139168_0:6:411:237_1920x0_80_0_0_606d5979c0784b7bc9b6602ba4822a54.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, ABD ziyareti tarihinin netleşmediğini kaydetti ve "Şu anda Amerika ziyaretiyle alakalı olarak henüz bir tarih belirlemiş değiliz" dedi.2 Nisan'a yapılan "boykot" çağrılarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı, "2 Nisan'da alışveriş merkezleri onların dediği gibi olmadı, tam aksi AVM'ler çok daha hareketli bir süreç geçirdi. Ekonomide bu milletin aleyhine kampanya sürdürenleri benim milletim affetmiyor. Tam aksine daha fazla alışveriş yapıyor" ifadelerini kullandı.Erdoğan'dan Devlet Bahçeli açıklamasıMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mesaisine yeniden başladı ve 2 ay aranın ardından ilk kez görüntülendi. Erdoğan, Bahçeli'yle telefonda görüştüğünü söyleyerek "Rahmetli Türkeş'e dualarımızı yaptığımzı kendilerine söyledim. Allah rahmet eylesin mekanı cennet eylesin. Bizler bu ülkeye faydası olan büyüklerimizin yanında olduk ve olacağız. Allah, Devlet Bahçeli dostumuza sağlık sıhhat versin. "Nasılsınız" diye sorduğumuzda verdiği cevap 'gayet iyi' oldu" ifadelerini kulladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/mhp-lideri-bahceli-2-ayin-ardindan-ilk-kez-kameralarin-karsisinda-1095135319.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/04/1095139168_44:0:368:243_1920x0_80_0_0_894b000b5a060046280d748aab7824d4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, cuma namazı, abd, abd, boykot, avm, devlet bahçeli, mhp
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, cuma namazı, abd, abd, boykot, avm, devlet bahçeli, mhp
Erdoğan'dan '2 Nisan boykotu' açıklaması: AVM'ler çok daha hareketliydi
15:08 04.04.2025 (güncellendi: 15:18 04.04.2025)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, ABD ziyareti tarihinin henüz netleşmediğini söyledi. Erdoğan, "boykot" çağrılarıyla ilgili 2 Nisan'da AVM'lerin daha hareketli olduğunu ifade etti. Erdoğan, mesaisine yeniden başlayan Bahçeli'yle telefonda görüştüğünü de belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, ABD ziyareti tarihinin netleşmediğini kaydetti ve "Şu anda Amerika ziyaretiyle alakalı olarak henüz bir tarih belirlemiş değiliz" dedi.
2 Nisan'a yapılan "boykot" çağrılarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı, "2 Nisan'da alışveriş merkezleri onların dediği gibi olmadı, tam aksi AVM'ler çok daha hareketli bir süreç geçirdi. Ekonomide bu milletin aleyhine kampanya sürdürenleri benim milletim affetmiyor. Tam aksine daha fazla alışveriş yapıyor" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'dan Devlet Bahçeli açıklaması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mesaisine yeniden başladı ve 2 ay aranın ardından ilk kez görüntülendi. Erdoğan, Bahçeli'yle telefonda görüştüğünü söyleyerek "Rahmetli Türkeş'e dualarımızı yaptığımzı kendilerine söyledim. Allah rahmet eylesin mekanı cennet eylesin. Bizler bu ülkeye faydası olan büyüklerimizin yanında olduk ve olacağız. Allah, Devlet Bahçeli dostumuza sağlık sıhhat versin. "Nasılsınız" diye sorduğumuzda verdiği cevap 'gayet iyi' oldu" ifadelerini kulladı.