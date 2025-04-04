https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/erdogandan-2-nisan-boykotu-aciklamasi-avmler-cok-daha-hareketliydi-1095138823.html

Erdoğan'dan '2 Nisan boykotu' açıklaması: AVM'ler çok daha hareketliydi

Erdoğan'dan '2 Nisan boykotu' açıklaması: AVM'ler çok daha hareketliydi

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, ABD ziyareti tarihinin henüz netleşmediğini söyledi... 04.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-04T15:08+0300

2025-04-04T15:08+0300

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poli̇ti̇ka

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cumhurbaşkanı

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abd

abd

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mhp

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, ABD ziyareti tarihinin netleşmediğini kaydetti ve "Şu anda Amerika ziyaretiyle alakalı olarak henüz bir tarih belirlemiş değiliz" dedi.2 Nisan'a yapılan "boykot" çağrılarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı, "2 Nisan'da alışveriş merkezleri onların dediği gibi olmadı, tam aksi AVM'ler çok daha hareketli bir süreç geçirdi. Ekonomide bu milletin aleyhine kampanya sürdürenleri benim milletim affetmiyor. Tam aksine daha fazla alışveriş yapıyor" ifadelerini kullandı.Erdoğan'dan Devlet Bahçeli açıklamasıMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mesaisine yeniden başladı ve 2 ay aranın ardından ilk kez görüntülendi. Erdoğan, Bahçeli'yle telefonda görüştüğünü söyleyerek "Rahmetli Türkeş'e dualarımızı yaptığımzı kendilerine söyledim. Allah rahmet eylesin mekanı cennet eylesin. Bizler bu ülkeye faydası olan büyüklerimizin yanında olduk ve olacağız. Allah, Devlet Bahçeli dostumuza sağlık sıhhat versin. "Nasılsınız" diye sorduğumuzda verdiği cevap 'gayet iyi' oldu" ifadelerini kulladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/mhp-lideri-bahceli-2-ayin-ardindan-ilk-kez-kameralarin-karsisinda-1095135319.html

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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, cuma namazı, abd, abd, boykot, avm, devlet bahçeli, mhp