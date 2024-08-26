https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/sahte-imzali-tahliye-oyunu-kiracilari-ilgilendiriyor-itiraz-suresi-7-gun-1087268021.html
Sahte imzalı tahliye oyunu: Kiracıları ilgilendiriyor, itiraz süresi 7 gün
Sahte imzalı tahliye oyunu: Kiracıları ilgilendiriyor, itiraz süresi 7 gün
Sputnik Türkiye
Ev sahipleri ile kiracılar arasında şimdi de "sahte imza" gerilimi yaşanıyor. Ev sahipleri, sahte imzalı tahliye taahhütnamesi ile kiracıları çıkarmaya... 26.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-26T12:33+0300
2024-08-26T12:33+0300
2024-08-26T12:33+0300
türkiye
kiracı
ev sahibi
taahhüt
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Yüksek kiralar ev sahibi-kiracı anlaşmazlıklarını zirveye çıkardı. Son dönemlerde sahte imzalı tahliye taahhütnamesi ile ilgili tartışmalar gündeme gelmeye başladı.Ekonomi Gazetesi'nde yer alan habere göre tahliye taahhütnamesi uygulamasını suistimal eden bazı mülk sahipleri, kiracıların imzasını taklit ederek tahliye yoluna başvurmaya başladı.İtiraz süresi 7 günHaberde itiraz süresinin sadece 7 gün olması nedeniyle ev sahiplerinin özellikle kiracıların uzun süre evde olmadığı yaz tatilini kolladığı belirtildi.Uzmanlar, ev sahiplerinin icra takibi ve peşin ödeme emri göndermesi halinde buna 7 gün içerisinde itiraz edilmesi gerektiğini belirtirken, itiraz edilmediği takdirde alacağın kesinleştiğini ifade ediyor.E-devlet üzerinden sık sık kontrol yapılması gerektiğini ifade eden uzmanlar, tahliye taahhütnamesinin taklit edilmesine "tahliye taahhüdü imzası bana ait değil" şeklinde itiraz edilmesi gerektiğini kaydediyor.Sahte imzanın evrakta sahtecilik olduğu belirten uzmanlar, bu yönteme başvuran ev sahiplerinin ceza ile karşı karşıya kalacağını vurguluyor.2023 yılında açılan tahliye davası sayısı 90 bini aştı. Kiracının icra yolu ile tahliyesi konusunda açılan dava sayısı ise 30 bin 39 oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/ev-sahibi-ve-kiraci-arabulucu-onunde-anlasti--yilda-2-kez-kira-zammi-1086395901.html
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sahte imza ile tahliye, sahte imza tahliyeye itiraz, sahte imza kiracı itiraz
sahte imza ile tahliye, sahte imza tahliyeye itiraz, sahte imza kiracı itiraz
Sahte imzalı tahliye oyunu: Kiracıları ilgilendiriyor, itiraz süresi 7 gün
Ev sahipleri ile kiracılar arasında şimdi de "sahte imza" gerilimi yaşanıyor. Ev sahipleri, sahte imzalı tahliye taahhütnamesi ile kiracıları çıkarmaya çalışıyor. Uzmanlar, sahte imzalı belgeye 7 gün içerisinde itiraz edilmesi gerektiğini belirtiyor.
Yüksek kiralar ev sahibi-kiracı anlaşmazlıklarını zirveye çıkardı. Son dönemlerde sahte imzalı tahliye taahhütnamesi ile ilgili tartışmalar gündeme gelmeye başladı.
Ekonomi Gazetesi'nde yer alan habere göre tahliye taahhütnamesi uygulamasını suistimal eden bazı mülk sahipleri, kiracıların imzasını taklit ederek tahliye yoluna başvurmaya başladı.
Haberde itiraz süresinin sadece 7 gün olması nedeniyle ev sahiplerinin özellikle kiracıların uzun süre evde olmadığı yaz tatilini kolladığı belirtildi.
Uzmanlar, ev sahiplerinin icra takibi ve peşin ödeme emri göndermesi halinde buna 7 gün içerisinde itiraz edilmesi gerektiğini belirtirken, itiraz edilmediği takdirde alacağın kesinleştiğini ifade ediyor.
E-devlet üzerinden sık sık kontrol yapılması gerektiğini ifade eden uzmanlar, tahliye taahhütnamesinin taklit edilmesine "tahliye taahhüdü imzası bana ait değil" şeklinde itiraz edilmesi gerektiğini kaydediyor.
Sahte imzanın evrakta sahtecilik olduğu belirten uzmanlar, bu yönteme başvuran ev sahiplerinin ceza ile karşı karşıya kalacağını vurguluyor.
2023 yılında açılan tahliye davası sayısı 90 bini aştı. Kiracının icra yolu ile tahliyesi konusunda açılan dava sayısı ise 30 bin 39 oldu.