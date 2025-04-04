https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/elcin-sangu-boykot-iddialarina-yanit-verdi-asla-boyle-bir-sey-olmadi-1095141124.html

Elçin Sangu boykot talimatı iddialarına yanıt verdi: 'Asla böyle bir şey olmadı'

Elçin Sangu boykot talimatı iddialarına yanıt verdi: 'Asla böyle bir şey olmadı'

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Elçin Sangu, gözaltına alınan oyuncu Cem Yiğit Üzümcüoğlu'nun whatsapp grubunda boykot talimatı verdiği yönündeki iddialara yanıt verdi. 04.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-04T15:56+0300

2025-04-04T15:56+0300

2025-04-04T16:06+0300

türki̇ye

elçin sangu

cem yiğit üzümoğlu

hacı yakışıklı

tv100

boykot

gözaltı

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Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi oyuncusu Cem Yiğit Üzümcüoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili yorumcu Hacı Yakışıklı "Cem Yiğit Üzümoğlu 170 kişilik bir WhatsApp grubu kuruyor' diyerek bu grup üzerinden boykot üzerinden neler yapmaları gerektiğinin söylendiğini belirtti. Bu sözler üzerine ünlü oyuncu Elçin Sangu, "O grupta ben de varım (oyuncu sendikası) asla böyle bir şey olmadı" ifadelerini kullandı. Boykot çağrısı soruşturmasında dün ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı. Üzümcüoğlu ifadesinin ardından serbest bırakılırken, TV100 yazarı Hacı Yakışıklı, Cem Yiğit Üzümoğlu'yla ilgili "Cem Yiğit Üzümoğlu 170 kişilik bir WhatsApp grubu kuruyor. Aynı zamanda Üzümoğlu'na destek veren yapımcılar da var. Oyunculara Ekrem İmamoğlu üzerinden, boykot üzerinden neler yapmaları gerektiğini söyleyerek onay isteniyor. Oyuncular da bunun üzerine savcılığa giderek şikayette bulunuyor" ifadelerini kullandı. Bu ifadelerin ardından oyuncu Elçin Sangu sosyal medya hesabından "O grupta ben de varım (oyuncu sendikası) asla böyle bir şey olmadı" diye yazdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/boykot-sorusturmasi-enes-ozel-ve-cem-yigit-uzumoglu-kim-neden-gozaltinda-1095106292.html

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elçin sangu, cem yiğit üzümoğlu, hacı yakışıklı, tv100, boykot, gözaltı