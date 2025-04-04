https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/elcin-sangu-boykot-iddialarina-yanit-verdi-asla-boyle-bir-sey-olmadi-1095141124.html
Elçin Sangu boykot talimatı iddialarına yanıt verdi: 'Asla böyle bir şey olmadı'
Elçin Sangu boykot talimatı iddialarına yanıt verdi: 'Asla böyle bir şey olmadı'
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Elçin Sangu, gözaltına alınan oyuncu Cem Yiğit Üzümcüoğlu'nun whatsapp grubunda boykot talimatı verdiği yönündeki iddialara yanıt verdi. 04.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-04T15:56+0300
2025-04-04T15:56+0300
2025-04-04T16:06+0300
türki̇ye
elçin sangu
cem yiğit üzümoğlu
hacı yakışıklı
tv100
boykot
gözaltı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1b/1084251659_0:0:1213:682_1920x0_80_0_0_af9adc86a0c01ded39bd6d5198f2b369.png
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi oyuncusu Cem Yiğit Üzümcüoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili yorumcu Hacı Yakışıklı "Cem Yiğit Üzümoğlu 170 kişilik bir WhatsApp grubu kuruyor' diyerek bu grup üzerinden boykot üzerinden neler yapmaları gerektiğinin söylendiğini belirtti. Bu sözler üzerine ünlü oyuncu Elçin Sangu, "O grupta ben de varım (oyuncu sendikası) asla böyle bir şey olmadı" ifadelerini kullandı. Boykot çağrısı soruşturmasında dün ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı. Üzümcüoğlu ifadesinin ardından serbest bırakılırken, TV100 yazarı Hacı Yakışıklı, Cem Yiğit Üzümoğlu'yla ilgili "Cem Yiğit Üzümoğlu 170 kişilik bir WhatsApp grubu kuruyor. Aynı zamanda Üzümoğlu'na destek veren yapımcılar da var. Oyunculara Ekrem İmamoğlu üzerinden, boykot üzerinden neler yapmaları gerektiğini söyleyerek onay isteniyor. Oyuncular da bunun üzerine savcılığa giderek şikayette bulunuyor" ifadelerini kullandı. Bu ifadelerin ardından oyuncu Elçin Sangu sosyal medya hesabından "O grupta ben de varım (oyuncu sendikası) asla böyle bir şey olmadı" diye yazdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/boykot-sorusturmasi-enes-ozel-ve-cem-yigit-uzumoglu-kim-neden-gozaltinda-1095106292.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1b/1084251659_117:0:1090:730_1920x0_80_0_0_b936ff8c3c1c427838b1e01833295f22.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
elçin sangu, cem yiğit üzümoğlu, hacı yakışıklı, tv100, boykot, gözaltı
elçin sangu, cem yiğit üzümoğlu, hacı yakışıklı, tv100, boykot, gözaltı
Elçin Sangu boykot talimatı iddialarına yanıt verdi: 'Asla böyle bir şey olmadı'
15:56 04.04.2025 (güncellendi: 16:06 04.04.2025)
Ünlü oyuncu Elçin Sangu, gözaltına alınan oyuncu Cem Yiğit Üzümcüoğlu'nun whatsapp grubunda boykot talimatı verdiği yönündeki iddialara yanıt verdi.
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi oyuncusu Cem Yiğit Üzümcüoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili yorumcu Hacı Yakışıklı "Cem Yiğit Üzümoğlu 170 kişilik bir WhatsApp grubu kuruyor' diyerek bu grup üzerinden boykot üzerinden neler yapmaları gerektiğinin söylendiğini belirtti. Bu sözler üzerine ünlü oyuncu Elçin Sangu, "O grupta ben de varım (oyuncu sendikası) asla böyle bir şey olmadı" ifadelerini kullandı.
Boykot çağrısı soruşturmasında dün ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı. Üzümcüoğlu ifadesinin ardından serbest bırakılırken, TV100 yazarı Hacı Yakışıklı, Cem Yiğit Üzümoğlu'yla ilgili "Cem Yiğit Üzümoğlu 170 kişilik bir WhatsApp grubu kuruyor. Aynı zamanda Üzümoğlu'na destek veren yapımcılar da var. Oyunculara Ekrem İmamoğlu üzerinden, boykot üzerinden neler yapmaları gerektiğini söyleyerek onay isteniyor. Oyuncular da bunun üzerine savcılığa giderek şikayette bulunuyor" ifadelerini kullandı.
Bu ifadelerin ardından oyuncu Elçin Sangu sosyal medya hesabından "O grupta ben de varım (oyuncu sendikası) asla böyle bir şey olmadı" diye yazdı.