https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/boykot-sorusturmasi-enes-ozel-ve-cem-yigit-uzumoglu-kim-neden-gozaltinda-1095106292.html
Boykot soruşturması: Enes Özel ve Cem Yiğit Üzümoğlu kim, neden gözaltında?
Boykot soruşturması: Enes Özel ve Cem Yiğit Üzümoğlu kim, neden gözaltında?
Sputnik Türkiye
Boykot çağrısı sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişi arasında sosyal medya fenomeni Dr. Enes Özel ve oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu da bulunuyor. Peki, Cem Yiğit ve Enes Özel kimdir?
2025-04-03T15:24+0300
2025-04-03T15:24+0300
2025-04-03T15:47+0300
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2 Nisan’daki "boykot" çağrısıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda gözaltına alınan 11 kişi arasında psikiyatrist ve içerik üreticisi Dr. Enes Özel ile oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da yer aldığı öğrenildi.Dr. Enes Özel’in gözaltına alınmasına ilişkin İstanbul Tabip Odası sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, “Meslektaşımız Dr. Enes Özel gece evinden gözaltına alındı. Mizahi bir boykot paylaşımında suç unsuru olduğu iddiasıyla. Düşünce ve ifade özgürlüğüne saygı gösterin. Derhal serbest bırakılmalı” ifadeleri kullanıldı.Cem Yiğit Üzümoğlu kimdir?1994 yılında İstanbul’da doğan Cem Yiğit Üzümoğlu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’ndan mezun oldu. Tiyatrodan dijital platformlara kadar birçok projede yer alan oyuncu, son olarak Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde Cevat karakterini canlandırdı. Hakan: Muhafız, Rise of Empires: Ottoman ve Kin gibi projelerde de başrolde yer aldı.Dr. Enes Özel kimdir?Dr. Muhammet Enes Özel, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Uzmanlığını Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tamamladı. 2016’dan bu yana kamu ve özel kurumlarda çalışan Dr. Özel, 2022’den itibaren serbest olarak psikiyatri alanında hizmet veriyor. Sosyal medyada ruh sağlığına dair bilimsel içerikler üreterek geniş kitlelere ulaşmayı sürdürüyor.Fenomen doktor ve ünlü oyuncu neden gözaltında?İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada 16 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Bu kişilerden 11’i düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında Cem Yiğit Üzümoğlu ve Dr. Enes Özel de bulunuyor.2 ismin de aralarında bulunduğu 11 kişi sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılığın önünde destek için oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, Barış Atay, Kerem Fırtına, Kubilay Aka ve çok sayıda sanatçı bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/boykot-sorusturmasinda-11-kisiye-gozalti-cem-yigit-uzumoglu-dahil-1095090195.html
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Boykot soruşturması: Enes Özel ve Cem Yiğit Üzümoğlu kim, neden gözaltında?
15:24 03.04.2025 (güncellendi: 15:47 03.04.2025)
Boykot çağrısına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 11 kişi arasında iki tanıdık isim dikkat çekti. Psikiyatrist ve sosyal medya içerik üreticisi Dr. Enes Özel ile oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu’nun sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.
2 Nisan’daki "boykot" çağrısıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda gözaltına alınan 11 kişi arasında psikiyatrist ve içerik üreticisi Dr. Enes Özel ile oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da yer aldığı öğrenildi.
Dr. Enes Özel’in gözaltına alınmasına ilişkin İstanbul Tabip Odası sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, “Meslektaşımız Dr. Enes Özel gece evinden gözaltına alındı. Mizahi bir boykot paylaşımında suç unsuru olduğu iddiasıyla. Düşünce ve ifade özgürlüğüne saygı gösterin. Derhal serbest bırakılmalı” ifadeleri kullanıldı.
Cem Yiğit Üzümoğlu kimdir?
1994 yılında İstanbul’da doğan Cem Yiğit Üzümoğlu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’ndan mezun oldu. Tiyatrodan dijital platformlara kadar birçok projede yer alan oyuncu, son olarak Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde Cevat karakterini canlandırdı. Hakan: Muhafız, Rise of Empires: Ottoman ve Kin gibi projelerde de başrolde yer aldı.
Dr. Muhammet Enes Özel, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Uzmanlığını Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tamamladı. 2016’dan bu yana kamu ve özel kurumlarda çalışan Dr. Özel, 2022’den itibaren serbest olarak psikiyatri alanında hizmet veriyor. Sosyal medyada ruh sağlığına dair bilimsel içerikler üreterek geniş kitlelere ulaşmayı sürdürüyor.
Fenomen doktor ve ünlü oyuncu neden gözaltında?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada 16 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Bu kişilerden 11’i düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında Cem Yiğit Üzümoğlu ve Dr. Enes Özel de bulunuyor.
2 ismin de aralarında bulunduğu 11 kişi sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılığın önünde destek için oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, Barış Atay, Kerem Fırtına, Kubilay Aka ve çok sayıda sanatçı bulunuyor.