https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/disisleri-bakani-fidan-turkiye-suriyede-israil-ile-karsi-karsiya-gelmek-istemiyor-1095142310.html

Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye Suriye'de İsrail ile karşı karşıya gelmek istemiyor

Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye Suriye'de İsrail ile karşı karşıya gelmek istemiyor

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Fidan Reuters'a verdiği demeçte, İsrail'in Suriye'deki askeri bölgelere yönelik tekrarlanan saldırılarının ile Türkiye'nin Suriye'de İsrail... 04.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-04T16:25+0300

2025-04-04T16:25+0300

2025-04-04T16:26+0300

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hakan fidan

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i̇ran

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ahmed hüseyin el-şara

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Brüksel'de düzenlenen NATO dışişleri bakanları toplantısı çerçevesinde açıklama yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Suriye'deki eylemlerinin bölgesel istikrarsızlığa yol açtığını söyledi.İsrail’in Suriye'deki askeri hedeflere yönelik düzenlediği saldırılara dikkat çeken Fidan, bu durumun bölgedeki yeni Şam yönetiminin savunma kapasitesini olumsuz etkilediğini ifade belirterek açıklamasında ayrıca Şam'daki yeni yönetimin Türkiye gibi Suriye'nin komşusu olan İsrail ile ilişkiler kurmak istiyorsa, bunun Suriye'nin bileceği iş olduğunu dile getirdi.Fidan yaptığı açıklamada böyle bir 'geçiş döneminde' Türkiye'nin, IŞİD ya da PKK gibi terör örgütlerinin Suriye'de 'düzenli güçlerin yokluğundan' faydalanmasını istemediğini belirterek şu cümleleri kaydetti:Fidan yaptığı açıklamada ayırca ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Suriye politikasını ve Suriye'ye uygulanan yaptırımları gözden geçirdiğini anladığını belirterek, “Suriye dosyasını gözden geçiriyorlar ve yaptırım politikasında bir değişiklik yapılması gerektiğini anlıyorlar zira bu politika farklı bir rejim ve farklı bir tehdit değerlendirmesi için uygulamaya konmuştu” dedi."Artık yeni bir Suriye var. Yeni Suriye'nin farklı bir yaklaşım gerektirdiğini düşünüyorum" diyen Fidan, Ankara'nın bu konudaki görüşlerini Batılı müttefiklerine ilettiğini de sözlerine ekledi.'İran'a yönelik bir saldırı görmek istemiyoruz'ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri saldırı tehditleriyle ilgili bir soruya Fidan, anlaşmazlığın çözümü için diplomasiye ihtiyaç olduğunu ve Ankara'nın komşusu İran'a yönelik herhangi bir saldırı görmek istemediğini söyledi.

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türkiye, hakan fidan, suriye, i̇ran, nato, i̇srail, ahmed hüseyin el-şara, ortadoğu, donald trump, şam, işi̇d, pkk