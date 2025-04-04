https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/chp-il-genclik-kollari-standindaki-gorevliyi-bicaklamisti-taksirle-yaralama-sucundan-tutuklandi-1095142968.html
CHP İl Gençlik Kolları standındaki görevliyi bıçaklamıştı: 'Taksirle yaralama' suçundan tutuklandı
CHP İl Gençlik Kolları standındaki görevliyi bıçaklamıştı: 'Taksirle yaralama' suçundan tutuklandı
Sputnik Türkiye
Trabzon’da CHP tarafından kurulan standa yapılan bıçaklı saldırıda Fikret Ayartepe bacağından yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren ve gözaltına alınan zanlı... 04.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-04T16:56+0300
2025-04-04T16:56+0300
2025-04-04T16:56+0300
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Trabzon'da CHP'nin Ekrem İmamoğlu'nun tahliye edilmesi için başlatılan imza kampanyasının düzenlendiği standa saldırı düzenlendi. Bıçakla partililere saldıran zanlı tutuklandı.CHP Gençlik Kolları görevlisi bıçaklandıBilal Gökalp, CHP İl Gençlik Kolları standında görevli Fikret Ayartepe'yi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarılan zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorgusundan sonra tutuklanması talebiyle Trabzon 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "taksirle yaralama" suçundan tutuklandı.CHP'den açıklama: Benzeri olmaması bakımından ceza önemliCHP İl Başkanı Mustafa Bak "Bugüne kadar verdiğimiz demokrasi mücadelesine hain bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırganın tutuklanması kamuoyu açısından rahatlatıcı bir karar oldu. Vicdanen tamamen tatmin olmasak da bu kararın özellikle benzer girişimlere örnek teşkil etmesi bakımından önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/chp-il-genclik-kollari-stant-gorevlisine-bicakla-yaralama-valilikten-aciklama-geldi-1095113017.html
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chp, trabzon, bıçaklı saldırı
chp, trabzon, bıçaklı saldırı
CHP İl Gençlik Kolları standındaki görevliyi bıçaklamıştı: 'Taksirle yaralama' suçundan tutuklandı
Trabzon’da CHP tarafından kurulan standa yapılan bıçaklı saldırıda Fikret Ayartepe bacağından yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren ve gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Trabzon'da CHP'nin Ekrem İmamoğlu'nun tahliye edilmesi için başlatılan imza kampanyasının düzenlendiği standa saldırı düzenlendi. Bıçakla partililere saldıran zanlı tutuklandı.
CHP Gençlik Kolları görevlisi bıçaklandı
Bilal Gökalp, CHP İl Gençlik Kolları standında görevli Fikret Ayartepe'yi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarılan zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorgusundan sonra tutuklanması talebiyle Trabzon 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "taksirle yaralama" suçundan tutuklandı.
CHP'den açıklama: Benzeri olmaması bakımından ceza önemli
CHP İl Başkanı Mustafa Bak "Bugüne kadar verdiğimiz demokrasi mücadelesine hain bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırganın tutuklanması kamuoyu açısından rahatlatıcı bir karar oldu. Vicdanen tamamen tatmin olmasak da bu kararın özellikle benzer girişimlere örnek teşkil etmesi bakımından önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.