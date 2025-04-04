https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/chp-il-genclik-kollari-standindaki-gorevliyi-bicaklamisti-taksirle-yaralama-sucundan-tutuklandi-1095142968.html

CHP İl Gençlik Kolları standındaki görevliyi bıçaklamıştı: 'Taksirle yaralama' suçundan tutuklandı

CHP İl Gençlik Kolları standındaki görevliyi bıçaklamıştı: 'Taksirle yaralama' suçundan tutuklandı

Sputnik Türkiye

Trabzon’da CHP tarafından kurulan standa yapılan bıçaklı saldırıda Fikret Ayartepe bacağından yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren ve gözaltına alınan zanlı... 04.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-04T16:56+0300

2025-04-04T16:56+0300

2025-04-04T16:56+0300

türki̇ye

chp

trabzon

bıçaklı saldırı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/04/1095143058_0:0:1980:1114_1920x0_80_0_0_d2171b701dec8a7a948162cc2e6cfa1d.jpg

Trabzon'da CHP'nin Ekrem İmamoğlu'nun tahliye edilmesi için başlatılan imza kampanyasının düzenlendiği standa saldırı düzenlendi. Bıçakla partililere saldıran zanlı tutuklandı.CHP Gençlik Kolları görevlisi bıçaklandıBilal Gökalp, CHP İl Gençlik Kolları standında görevli Fikret Ayartepe'yi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarılan zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorgusundan sonra tutuklanması talebiyle Trabzon 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "taksirle yaralama" suçundan tutuklandı.CHP'den açıklama: Benzeri olmaması bakımından ceza önemliCHP İl Başkanı Mustafa Bak "Bugüne kadar verdiğimiz demokrasi mücadelesine hain bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırganın tutuklanması kamuoyu açısından rahatlatıcı bir karar oldu. Vicdanen tamamen tatmin olmasak da bu kararın özellikle benzer girişimlere örnek teşkil etmesi bakımından önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/chp-il-genclik-kollari-stant-gorevlisine-bicakla-yaralama-valilikten-aciklama-geldi-1095113017.html

türki̇ye

trabzon

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp, trabzon, bıçaklı saldırı