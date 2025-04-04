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CHP İl Gençlik Kolları standındaki görevliyi bıçaklamıştı: 'Taksirle yaralama' suçundan tutuklandı
CHP İl Gençlik Kolları standındaki görevliyi bıçaklamıştı: 'Taksirle yaralama' suçundan tutuklandı
Sputnik Türkiye
Trabzon’da CHP tarafından kurulan standa yapılan bıçaklı saldırıda Fikret Ayartepe bacağından yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren ve gözaltına alınan zanlı... 04.04.2025, Sputnik Türkiye
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Trabzon'da CHP'nin Ekrem İmamoğlu'nun tahliye edilmesi için başlatılan imza kampanyasının düzenlendiği standa saldırı düzenlendi. Bıçakla partililere saldıran zanlı tutuklandı.CHP Gençlik Kolları görevlisi bıçaklandıBilal Gökalp, CHP İl Gençlik Kolları standında görevli Fikret Ayartepe'yi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarılan zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorgusundan sonra tutuklanması talebiyle Trabzon 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "taksirle yaralama" suçundan tutuklandı.CHP'den açıklama: Benzeri olmaması bakımından ceza önemliCHP İl Başkanı Mustafa Bak "Bugüne kadar verdiğimiz demokrasi mücadelesine hain bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırganın tutuklanması kamuoyu açısından rahatlatıcı bir karar oldu. Vicdanen tamamen tatmin olmasak da bu kararın özellikle benzer girişimlere örnek teşkil etmesi bakımından önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/chp-il-genclik-kollari-stant-gorevlisine-bicakla-yaralama-valilikten-aciklama-geldi-1095113017.html
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chp, trabzon, bıçaklı saldırı
chp, trabzon, bıçaklı saldırı

CHP İl Gençlik Kolları standındaki görevliyi bıçaklamıştı: 'Taksirle yaralama' suçundan tutuklandı

16:56 04.04.2025
© Seyit Ahmet EksikBilal Gökalp
Bilal Gökalp - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2025
© Seyit Ahmet Eksik
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Trabzon’da CHP tarafından kurulan standa yapılan bıçaklı saldırıda Fikret Ayartepe bacağından yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren ve gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Trabzon'da CHP'nin Ekrem İmamoğlu'nun tahliye edilmesi için başlatılan imza kampanyasının düzenlendiği standa saldırı düzenlendi. Bıçakla partililere saldıran zanlı tutuklandı.

CHP Gençlik Kolları görevlisi bıçaklandı

Bilal Gökalp, CHP İl Gençlik Kolları standında görevli Fikret Ayartepe'yi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarılan zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorgusundan sonra tutuklanması talebiyle Trabzon 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "taksirle yaralama" suçundan tutuklandı.

CHP'den açıklama: Benzeri olmaması bakımından ceza önemli

CHP İl Başkanı Mustafa Bak "Bugüne kadar verdiğimiz demokrasi mücadelesine hain bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırganın tutuklanması kamuoyu açısından rahatlatıcı bir karar oldu. Vicdanen tamamen tatmin olmasak da bu kararın özellikle benzer girişimlere örnek teşkil etmesi bakımından önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2025
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CHP İl Gençlik Kolları stant görevlisine bıçakla yaralama: Valilikten açıklama geldi
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