https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/chp-il-genclik-kollari-stant-gorevlisine-bicakla-yaralama-valilikten-aciklama-geldi-1095113017.html
CHP İl Gençlik Kolları stant görevlisine bıçakla yaralama: Valilikten açıklama geldi
CHP İl Gençlik Kolları stant görevlisine bıçakla yaralama: Valilikten açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Trabzon'da CHP İl Gençlik Kolları standında görevli kişinin imza kampanyası sırasında bıçaklı saldırıya uğramasına ilişkin valilik bir açıklama yaptı... 03.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-03T17:42+0300
2025-04-03T17:42+0300
2025-04-03T17:44+0300
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bıçaklama
bıçaklı saldırı
trabzon valiliği
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CHP İl Gençlik Kolları'nın Trabzon'da düzenlediği imza kampanyasında stant görevlisi bıçaklı saldırıda yaralandı.Olayla ilgili Trabzon Valiliği bir açıklama yaparak saldırgan hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Saldırganın kente inşaat işçisi olarak gelen B.G. olduğu açıklanırken, 3 suç kaydı bulunduğu ve bu suçlardan ikisinin taksirle yaralama birininse Cumhurbaşkanı'na hakaret olduğu belirtildi.Saldırıda yaralanan gencin durumuna ilişkin de bilgi verilen açıklamada stant görevlisi gencin dizinden yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.Saldırganın suç aletiyle beraber yakalanarak gözaltına alındığı bilgisi verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklayan valilik şu değerlendirmede de bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/kirmizi-bulten-ve-ulusal-seviyede-aranan-8-supheli-gurcistanda-yakalandi-ve-turkiyeye-getirildi-1095105196.html
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chp, bıçaklama, bıçaklı saldırı, trabzon valiliği, trabzon
CHP İl Gençlik Kolları stant görevlisine bıçakla yaralama: Valilikten açıklama geldi
17:42 03.04.2025 (güncellendi: 17:44 03.04.2025)
Trabzon'da CHP İl Gençlik Kolları standında görevli kişinin imza kampanyası sırasında bıçaklı saldırıya uğramasına ilişkin valilik bir açıklama yaptı. Saldırganın şehir dışından olduğu ve 3 ayrı suç kaydı bulunduğu belirtildi.
CHP İl Gençlik Kolları'nın Trabzon'da düzenlediği imza kampanyasında stant görevlisi bıçaklı saldırıda yaralandı.
Olayla ilgili Trabzon Valiliği bir açıklama yaparak saldırgan hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Saldırganın kente inşaat işçisi olarak gelen B.G. olduğu açıklanırken, 3 suç kaydı bulunduğu ve bu suçlardan ikisinin taksirle yaralama birininse Cumhurbaşkanı'na hakaret olduğu belirtildi.
Saldırıda yaralanan gencin durumuna ilişkin de bilgi verilen açıklamada stant görevlisi gencin dizinden yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Saldırganın suç aletiyle beraber yakalanarak gözaltına alındığı bilgisi verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklayan valilik şu değerlendirmede de bulundu:
Her türlü provokatif eyleme karşı vatandaşlarımızı sağduyuya davet ediyoruz. Kentimizde huzur ve güvenliğin korunması adına tüm tedbirler alınmıştır.