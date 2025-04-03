https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/chp-il-genclik-kollari-stant-gorevlisine-bicakla-yaralama-valilikten-aciklama-geldi-1095113017.html

CHP İl Gençlik Kolları stant görevlisine bıçakla yaralama: Valilikten açıklama geldi

CHP İl Gençlik Kolları stant görevlisine bıçakla yaralama: Valilikten açıklama geldi

Sputnik Türkiye

Trabzon'da CHP İl Gençlik Kolları standında görevli kişinin imza kampanyası sırasında bıçaklı saldırıya uğramasına ilişkin valilik bir açıklama yaptı... 03.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-03T17:42+0300

2025-04-03T17:42+0300

2025-04-03T17:44+0300

türki̇ye

chp

bıçaklama

bıçaklı saldırı

trabzon valiliği

trabzon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088903033_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7cdf9003c39067f0b7572445f57d1eda.jpg

CHP İl Gençlik Kolları'nın Trabzon'da düzenlediği imza kampanyasında stant görevlisi bıçaklı saldırıda yaralandı.Olayla ilgili Trabzon Valiliği bir açıklama yaparak saldırgan hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Saldırganın kente inşaat işçisi olarak gelen B.G. olduğu açıklanırken, 3 suç kaydı bulunduğu ve bu suçlardan ikisinin taksirle yaralama birininse Cumhurbaşkanı'na hakaret olduğu belirtildi.Saldırıda yaralanan gencin durumuna ilişkin de bilgi verilen açıklamada stant görevlisi gencin dizinden yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.Saldırganın suç aletiyle beraber yakalanarak gözaltına alındığı bilgisi verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklayan valilik şu değerlendirmede de bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/kirmizi-bulten-ve-ulusal-seviyede-aranan-8-supheli-gurcistanda-yakalandi-ve-turkiyeye-getirildi-1095105196.html

türki̇ye

trabzon

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp, bıçaklama, bıçaklı saldırı, trabzon valiliği, trabzon