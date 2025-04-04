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Bugün sağlık ocakları açık mı? 4 Nisan 2025 Cuma hastaneler ve Aile Hekimliği çalışıyor mu?
Bugün sağlık ocakları açık mı? 4 Nisan 2025 Cuma hastaneler ve Aile Hekimliği çalışıyor mu?
Sputnik Türkiye
Ramazan Bayramı dolayısıyla 9 gün tatil ilan edilmişti. Haftanın son iş gününde, poliklinik veya aile hekimi randevusu almak isteyenler bugün sağlık ocağı açık... 04.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-04T09:54+0300
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sağlık ocağı
aile hekimi
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Hastane randevusu almak isteyen veya ilaç yazdırmak için Aile Hekimliğine gitmek isteyenler, MHRS üzerinden işlem yapmaya çalışıyor. Bayram tatili dolasıyla hastanelerin acil servisleri çalışıyor. Peki bugün sağlık ocakları açık mı?Aile Sağlığı Merkezleri ne zaman açılacak? Sağlık ocağı bugün açık mı?Aile Sağlığı Merkezleri de 9 günlük idari izin kapsamında olduğundan sağlık ocakları 7 Nisan Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak.Hastaneler açık mı?Hastaneler ve poliklinikler, 9 günlük bayram tatili boyunca kapalı kalacak ve normal muayene yapılmayacak.Sağlık ocakları (aile hekimlikleri) da bayram süresince hizmet sunmayacak.Hastane acil bölümleri açık mı?Polikliniklerde hasta kabulü, bayramın ardından 7 Nisan Pazartesi günü başlayacak. Hastanelerin acil bölümleri ise sürekli olarak açık oluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/resmi-kurumlar-bugun-acik-mi-ne-zaman-aciliyor-ptt-bankalar-saglik-ocaklari-noterler-calisiyor-mu-1095054706.html
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bugün sağlık ocakları açık mı? 4 nisan 2025 cuma hastaneler ve aile hekimliği çalışıyor mu?, sağlık ocağı açık mı 4 nisan, 4 nisan aile sağlık merkezi açık mı, 4 nisan aile hekimi açık mı, bugün aile hekimi açık mı
bugün sağlık ocakları açık mı? 4 nisan 2025 cuma hastaneler ve aile hekimliği çalışıyor mu?, sağlık ocağı açık mı 4 nisan, 4 nisan aile sağlık merkezi açık mı, 4 nisan aile hekimi açık mı, bugün aile hekimi açık mı

Bugün sağlık ocakları açık mı? 4 Nisan 2025 Cuma hastaneler ve Aile Hekimliği çalışıyor mu?

09:54 04.04.2025
© AAAile hekimi
Aile hekimi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2025
© AA
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Ramazan Bayramı dolayısıyla 9 gün tatil ilan edilmişti. Haftanın son iş gününde, poliklinik veya aile hekimi randevusu almak isteyenler bugün sağlık ocağı açık mı sorusuna yanıt arıyor. Peki 4 Nisan hastaneler Aile Hekimliği çalışıyor mu, ne zaman açılacak?
Hastane randevusu almak isteyen veya ilaç yazdırmak için Aile Hekimliğine gitmek isteyenler, MHRS üzerinden işlem yapmaya çalışıyor.
Bayram tatili dolasıyla hastanelerin acil servisleri çalışıyor. Peki bugün sağlık ocakları açık mı?

Aile Sağlığı Merkezleri ne zaman açılacak? Sağlık ocağı bugün açık mı?

Aile Sağlığı Merkezleri de 9 günlük idari izin kapsamında olduğundan sağlık ocakları 7 Nisan Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak.

Hastaneler açık mı?

Hastaneler ve poliklinikler, 9 günlük bayram tatili boyunca kapalı kalacak ve normal muayene yapılmayacak.
Sağlık ocakları (aile hekimlikleri) da bayram süresince hizmet sunmayacak.

Hastane acil bölümleri açık mı?

Polikliniklerde hasta kabulü, bayramın ardından 7 Nisan Pazartesi günü başlayacak. Hastanelerin acil bölümleri ise sürekli olarak açık oluyor.
Bankacılık sektörü, para sayma - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2025
TÜRKİYE
Resmi kurumlar bugün açık mı, ne zaman açılıyor? PTT, bankalar sağlık ocakları, noterler çalışıyor mu?
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