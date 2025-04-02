https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/resmi-kurumlar-bugun-acik-mi-ne-zaman-aciliyor-ptt-bankalar-saglik-ocaklari-noterler-calisiyor-mu-1095054706.html

Resmi kurumlar bugün açık mı, ne zaman açılıyor? PTT, bankalar sağlık ocakları, noterler çalışıyor mu?

Resmi kurumlar bugün açık mı, ne zaman açılıyor? PTT, bankalar sağlık ocakları, noterler çalışıyor mu?

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamaya göre, kamu çalışanları için bayram tatili süresi 9 güne çıkarıldı. Peki, vatandaşların sıklıkla... 02.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-02T09:49+0300

2025-04-02T09:49+0300

2025-04-02T09:49+0300

türki̇ye

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borsa

borsa i̇stanbul

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nöbetçi noter

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Ramazan Bayramı tatili nedeniyle resmi kurumlar belirli bir süre kapalı olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasıyla kamu çalışanları için tatil süresi 9 güne uzatıldı. Ancak, bu idari izin yalnızca kamu sektörünü kapsıyor.Resmi kurumlar ne zaman açılıyor?Bu doğrultuda, resmi kurumlar (valilikler, belediyeler, nüfus müdürlükleri, vergi daireleri ve diğer kamu kuruluşları) 7 Nisan 2025 Pazartesi günü itibarıyla normal çalışma düzenine geri dönecek.Özel sektör çalışanları için ise bayram tatili 3,5 gün olarak devam edecek ve iş yerleri 2 Nisan 2025 Çarşamba günü itibarıyla faaliyetlerine başlayacak.PTT ne zaman açılacak?PTT şubeleri ve kuryeleri 30 Mart Pazar günü başlayan Ramazan Bayramı boyunca hizmet veremeyecek. PTT şubelerinde 7 Nisan Pazartesi günü itibarıyla kargo alınabilecek.Sağlık ocakları açık mı?Aile Sağlığı Merkezleri, yani sağlık ocakları da resmi tatil ve idari izin süresince kapalı olacak. Hastanelerin acil servisleri ise her resmi tatilde olduğu gibi bayram boyunca kesintisiz hizmet vermeye devam edecek.Noterler açık mı?Ramazan Bayramında yapılacak 9 günlük tatil devlet memurlarını kapsıyor. Ancak noterler 2-3-4 Nisan tarihinde mesaisini sürdürecek. Türkiye Noterler Birliğinden yapılan açıklamada; "Bilindiği üzere kamu çalışanları için Ramazan Bayramı tatilini takip eden 2, 3 ve 4 Nisan 2025 tarihleri idari izin kapsamına alınmıştır. Bazı basın kuruluşları tarafından söz konusu tarihlerde noterliklerin de kapalı olacağı yönünde yayınlar yapılıyor olmasına karşın, noterliklerin 2, 3 ve 4 Nisan 2025 tarihlerde açık olacağı, Yanı sıra, 5 ve 6 Nisan 2025 tarihlerinde de nöbetçi noterlik uygulamasına devam edileceği hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur. "denildi.Bankalar bugün açık mı?Bankalarda işlemler 2 Nisan 2025 Çarşamba itibariyle yapılmaya başlanacak. Borsa bugün açık mı?2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günleri idari borsada işlemler devam edecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/9-gunluk-bayram-tatilinde-bankalar-borsa-noterler-kargo-firmalari-ve-saglik-kurumlari-acik-mi-1094904674.html

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