https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/brent-petrolde-tarihi-dusus-yasandi-brent-petrol-kac-dolar-1094264246.html

Brent petrolde tarihi düşüş yaşandı: Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolde tarihi düşüş yaşandı: Brent petrol kaç dolar?

Sputnik Türkiye

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 19.16 itibarıyla 69.63 dolara düştü. ABD'nin Kanada ve Meksika'ya yönelik gümrük vergisi... 06.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-06T19:23+0300

2025-03-06T19:23+0300

2025-03-06T19:24+0300

ekonomi̇

petrol

petrol i̇hraç eden ülkeler örgütü (opec)

petrol rafinerisi

petrol tankeri

petrol üretimi

küresel petrol talebi

petrol arama

petrol boru hattı

petrol havzası

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Brent petrolün varil fiyatı, 2024 yılının eylül ayından beri ilk kez bugün 69 dolar seviyesine indi.Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, 2024 yılının Eylül ayından bu yana ilk kez bugün 69 dolar seviyesine kadar geriledi. Bu düşüş, küresel ekonomideki yavaşlama endişeleri, artan petrol stokları ve OPEC+ ülkelerinin üretim politikalarına yönelik belirsizliklerin etkisiyle yaşandı.Son aylarda dünya genelinde enflasyon baskıları, faiz artışları ve ekonomik büyümenin zayıflaması, petrol talebine ilişkin endişeleri artırırken, özellikle Çin ve Avrupa’daki ekonomik verilerin beklentilerin altında kalması, fiyatlar üzerinde ek bir baskı oluşturdu. Ayrıca, ABD’deki ham petrol stoklarının beklenenden daha fazla artması ve OPEC+ ülkelerinin üretim kısıtlamalarını gevşetme ihtimali, piyasalarda arz fazlası endişelerini güçlendirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/petrol-fiyatlari-cakiliyor-akaryakita-dev-indirim-geliyor-bu-gece-yarisindan-sonra-fiyatlar-dibi-1094237100.html

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Sputnik Türkiye

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