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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/brent-petrolde-tarihi-dusus-yasandi-brent-petrol-kac-dolar-1094264246.html
Brent petrolde tarihi düşüş yaşandı: Brent petrol kaç dolar?
Brent petrolde tarihi düşüş yaşandı: Brent petrol kaç dolar?
Sputnik Türkiye
Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 19.16 itibarıyla 69.63 dolara düştü. ABD'nin Kanada ve Meksika'ya yönelik gümrük vergisi... 06.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-06T19:23+0300
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ekonomi̇
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petrol rafinerisi
petrol tankeri
petrol üretimi
küresel petrol talebi
petrol arama
petrol boru hattı
petrol havzası
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Brent petrolün varil fiyatı, 2024 yılının eylül ayından beri ilk kez bugün 69 dolar seviyesine indi.Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, 2024 yılının Eylül ayından bu yana ilk kez bugün 69 dolar seviyesine kadar geriledi. Bu düşüş, küresel ekonomideki yavaşlama endişeleri, artan petrol stokları ve OPEC+ ülkelerinin üretim politikalarına yönelik belirsizliklerin etkisiyle yaşandı.Son aylarda dünya genelinde enflasyon baskıları, faiz artışları ve ekonomik büyümenin zayıflaması, petrol talebine ilişkin endişeleri artırırken, özellikle Çin ve Avrupa’daki ekonomik verilerin beklentilerin altında kalması, fiyatlar üzerinde ek bir baskı oluşturdu. Ayrıca, ABD’deki ham petrol stoklarının beklenenden daha fazla artması ve OPEC+ ülkelerinin üretim kısıtlamalarını gevşetme ihtimali, piyasalarda arz fazlası endişelerini güçlendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/petrol-fiyatlari-cakiliyor-akaryakita-dev-indirim-geliyor-bu-gece-yarisindan-sonra-fiyatlar-dibi-1094237100.html
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petrol, petrol i̇hraç eden ülkeler örgütü (opec), petrol rafinerisi, petrol tankeri, petrol üretimi, küresel petrol talebi, petrol arama, petrol boru hattı, petrol havzası, boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş), brent petrol, brent petrolün varil fiyatı
petrol, petrol i̇hraç eden ülkeler örgütü (opec), petrol rafinerisi, petrol tankeri, petrol üretimi, küresel petrol talebi, petrol arama, petrol boru hattı, petrol havzası, boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş), brent petrol, brent petrolün varil fiyatı

Brent petrolde tarihi düşüş yaşandı: Brent petrol kaç dolar?

19:23 06.03.2025 (güncellendi: 19:24 06.03.2025)
© Sputnik / Максим БогодвидPetrol üretimi
Petrol üretimi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2025
© Sputnik / Максим Богодвид
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Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 19.16 itibarıyla 69.63 dolara düştü. ABD'nin Kanada ve Meksika'ya yönelik gümrük vergisi muafiyet açıklamaları, petrol fiyatlarındaki talep endişelerini hafifletti. OPEC+ grubunun nisanda üretimi artırma planı ve ABD'deki ham petrol stoklarındaki yükseliş düşüşte etkili oldu.
Brent petrolün varil fiyatı, 2024 yılının eylül ayından beri ilk kez bugün 69 dolar seviyesine indi.
Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, 2024 yılının Eylül ayından bu yana ilk kez bugün 69 dolar seviyesine kadar geriledi. Bu düşüş, küresel ekonomideki yavaşlama endişeleri, artan petrol stokları ve OPEC+ ülkelerinin üretim politikalarına yönelik belirsizliklerin etkisiyle yaşandı.
Son aylarda dünya genelinde enflasyon baskıları, faiz artışları ve ekonomik büyümenin zayıflaması, petrol talebine ilişkin endişeleri artırırken, özellikle Çin ve Avrupa’daki ekonomik verilerin beklentilerin altında kalması, fiyatlar üzerinde ek bir baskı oluşturdu. Ayrıca, ABD’deki ham petrol stoklarının beklenenden daha fazla artması ve OPEC+ ülkelerinin üretim kısıtlamalarını gevşetme ihtimali, piyasalarda arz fazlası endişelerini güçlendirdi.
Akaryakıt zam - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2025
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Petrol fiyatları çakılıyor, akaryakıta dev indirim geliyor: Bu gece yarısından sonra fiyatlar dibi görecek
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