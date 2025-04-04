https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/boykot-paylasimi-nedeniyle-trt-dizisinden-cikarilan-aybuke-pusat-eksik-sahnelerini-tamamlayacak--1095119543.html
Boykot paylaşımı nedeniyle TRT dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat, eksik sahnelerini tamamlayacak
Boykot paylaşımı nedeniyle TRT dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat, eksik sahnelerini tamamlayacak
Sputnik Türkiye
Boykot paylaşımı nedeniyle TRT yapımı Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat, yayınlanmayan sahnelerini tamamlamak için sete dönüyor. Dizi ekibi, kalan... 04.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-04T00:29+0300
2025-04-04T00:29+0300
2025-04-04T00:29+0300
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aybüke pusat
trt
teşkilat
dizi
orijinal dizi
tv dizisi
türk dizileri
yapım
yapımcı
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TRT'nin Teşkilat dizisinden ayrılan Aybüke Pusat'ın stok sahneleri silinmeyecek. Yapım şirketi Tims&B, oyuncunun çektiği sahnelerin senaryo revizyonuyla dizide kalacağını ve eksik sahneleri tamamlayacağını açıkladı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Neslihan karakterinin akıbeti belirsizliğini korurken, yerine yeni bir oyuncu alınmasının şimdilik gündemde olmadığı ifade edildi. Dizinin başarısı devam ederse 6. sezon çekimlerinin de planlandığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/ahmet-hakan-aybuke-pusat-boykota-destek-veren-paylasim-yapinca-trt-dizisinden-cikarilmis-cok-yanlis-1095092586.html
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aybüke pusat, trt, teşkilat, dizi, orijinal dizi, tv dizisi, türk dizileri, yapım, yapımcı, film yapımcıları meslek birliği (fi̇yab), oyuncu, yerli oyuncu, kadın oyuncu, en i̇yi kadın oyuncu, profesyonel oyuncu
Boykot paylaşımı nedeniyle TRT dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat, eksik sahnelerini tamamlayacak
Boykot paylaşımı nedeniyle TRT yapımı Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat, yayınlanmayan sahnelerini tamamlamak için sete dönüyor. Dizi ekibi, kalan sahnelerin bölüme dahil edileceğini açıklarken hikayeyi bütünleyecek şekilde dizinin yeni bölümlerinde kullanılacağını belirtti.
TRT'nin Teşkilat dizisinden ayrılan Aybüke Pusat'ın stok sahneleri silinmeyecek.
Yapım şirketi Tims&B, oyuncunun çektiği sahnelerin senaryo revizyonuyla dizide kalacağını ve eksik sahneleri tamamlayacağını açıkladı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Neslihan karakterinin akıbeti belirsizliğini korurken, yerine yeni bir oyuncu alınmasının şimdilik gündemde olmadığı ifade edildi. Dizinin başarısı devam ederse 6. sezon çekimlerinin de planlandığı öğrenildi.