https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/boykot-paylasimi-nedeniyle-trt-dizisinden-cikarilan-aybuke-pusat-eksik-sahnelerini-tamamlayacak--1095119543.html

Boykot paylaşımı nedeniyle TRT dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat, eksik sahnelerini tamamlayacak

Boykot paylaşımı nedeniyle TRT dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat, eksik sahnelerini tamamlayacak

Sputnik Türkiye

Boykot paylaşımı nedeniyle TRT yapımı Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat, yayınlanmayan sahnelerini tamamlamak için sete dönüyor. Dizi ekibi, kalan... 04.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-04T00:29+0300

2025-04-04T00:29+0300

2025-04-04T00:29+0300

türki̇ye

aybüke pusat

trt

teşkilat

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orijinal dizi

tv dizisi

türk dizileri

yapım

yapımcı

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TRT'nin Teşkilat dizisinden ayrılan Aybüke Pusat'ın stok sahneleri silinmeyecek. Yapım şirketi Tims&B, oyuncunun çektiği sahnelerin senaryo revizyonuyla dizide kalacağını ve eksik sahneleri tamamlayacağını açıkladı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Neslihan karakterinin akıbeti belirsizliğini korurken, yerine yeni bir oyuncu alınmasının şimdilik gündemde olmadığı ifade edildi. Dizinin başarısı devam ederse 6. sezon çekimlerinin de planlandığı öğrenildi.

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