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4 Nisan güncel akaryakıt fiyatları: Benzin zammı rötar yaptı, LPG’de indirim var
4 Nisan güncel akaryakıt fiyatları: Benzin zammı rötar yaptı, LPG’de indirim var
Sputnik Türkiye
Brent petrol fiyatlarındaki oynaklık ve döviz kurlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. 4 Nisan 2025 itibarıyla beklenen 1 lira 8... 04.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-04T09:22+0300
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Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kuru değişimleri, akaryakıt fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. 4 Nisan 2025 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 8 kuruşluk bir zam yapılması bekleniyordu. Ancak söz konusu fiyat artışı, pompaya yansımadı.Otogazda 81 kuruşluk i̇ndirim beklentisiAkaryakıt piyasalarında yaşanan hareketliliğin bir diğer etkisi ise LPG fiyatları üzerinde görülüyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 5 Nisan Cuma gününden itibaren otogaza 81 kuruşluk indirim yapılması bekleniyor.Artan fiyat dalgalanmalarıyla birlikte vatandaşlar arama motorlarında sıklıkla "güncel benzin, mazot ve LPG fiyatları ne kadar?", "benzinin litresi kaç TL?", "İstanbul'da benzinin litre fiyatı ne kadar?" gibi sorularla bilgi arayışına giriyor.İşte i̇l i̇l güncel akaryakıt fiyatları (4 Nisan 2025)Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları, şehir bazında şu şekilde:İstanbul Avrupa Yakası:İstanbul Anadolu Yakası:Ankara:İzmir:
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4 Nisan güncel akaryakıt fiyatları: Benzin zammı rötar yaptı, LPG’de indirim var

09:22 04.04.2025
© AABenzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2025
© AA
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Brent petrol fiyatlarındaki oynaklık ve döviz kurlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. 4 Nisan 2025 itibarıyla beklenen 1 lira 8 kuruşluk benzin zammı pompaya yansımazken, otogazda 81 kuruşluk indirim bekleniyor. Peki, benzine zam var mı? Motorin fiyatları ne kadar? 4 Nisan güncel akaryakıt fiyatları...
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kuru değişimleri, akaryakıt fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. 4 Nisan 2025 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 8 kuruşluk bir zam yapılması bekleniyordu. Ancak söz konusu fiyat artışı, pompaya yansımadı.

Otogazda 81 kuruşluk i̇ndirim beklentisi

Akaryakıt piyasalarında yaşanan hareketliliğin bir diğer etkisi ise LPG fiyatları üzerinde görülüyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 5 Nisan Cuma gününden itibaren otogaza 81 kuruşluk indirim yapılması bekleniyor.
Artan fiyat dalgalanmalarıyla birlikte vatandaşlar arama motorlarında sıklıkla "güncel benzin, mazot ve LPG fiyatları ne kadar?", "benzinin litresi kaç TL?", "İstanbul'da benzinin litre fiyatı ne kadar?" gibi sorularla bilgi arayışına giriyor.

İşte i̇l i̇l güncel akaryakıt fiyatları (4 Nisan 2025)

Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları, şehir bazında şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 46.72 TL
Motorin: 46.83 TL
LPG: 28.19 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 46.57 TL
Motorin: 46.71 TL
LPG: 27.59 TL

Ankara:

Benzin: 47.29 TL
Motorin: 47.57 TL
LPG: 28.09 TL

İzmir:

Benzin: 47.65 TL
Motorin: 47.93 TL
LPG: 28.04 TL
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2025
EKONOMİ
Benzine beklenen zam iptal edildi: Akaryakıtta güncel fiyatlar ne kadar?
2 Nisan, 08:21
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