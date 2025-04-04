https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/bakan-yerlikaya-aci-bilancoyu-paylasti-tatilin-ilk-alti-gununde-57-kisi-hayatini-kaybetti-1095130601.html

Bakan Yerlikaya acı bilançoyu paylaştı: 'Tatilin ilk altı gününde 57 kişi hayatını kaybetti'

Bakan Yerlikaya acı bilançoyu paylaştı: 'Tatilin ilk altı gününde 57 kişi hayatını kaybetti'

Sputnik Türkiye

Bayram tatilin ilk altı gününde trafik kazalarında 57 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dönüş yolculuğuna çıkanları uyardı. 04.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-04T11:35+0300

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ali yerlikaya

ramazan bayramı

bayram tatili

trafik kazası

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin ilk altı gününde meydana gelen trafik kazalarında 57 kişinin yaşamını yitirdiğini 6 bin 533 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya dönüş yolculuklarının başladığına dikkat çekerken herkesi trafikte dikkatli olmaları konusunda da uyardı. Bakan Yerlikaya sosyal medyasından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bayram tatilinin ilk 6 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe) maalesef 57 vatandaşımız hayatını kaybetti. 6.533 vatandaşımız ise yaralandı. Bayram tatili boyunca Polis ve Jandarma Trafik ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 6. günü 3 Nisan 2025 Perşembe günü trafik ekiplerimizce; 599.476 araç denetlendi. 22.892 araca hız ve radar işlemi, 41.922 araca ise diğer işlemler yapıldı. Denetlemelerimiz aralıksız devam ediyor. Kazaları önlemek için personelimiz gece/gündüz çalışıyor. Bayram, sevdiklerimizle paylaşacağımız en özel anlardır. Bu mutlu günleri hüzne dönüştürmemek için trafikte dikkatli olalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/bakan-yerlikaya-tatilin-ilk-4-gununde-34-vatandasimiz-hayatini-kaybetti-4-bin-784-kisi-yaralandi-1095056997.html

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ali yerlikaya, ramazan bayramı, bayram tatili, trafik kazası