https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/tutuklu-bulunan-mahir-polat-yeniden-hastaneye-sevk-edildi-1095128403.html
Tutuklu bulunan Mahir Polat yeniden hastaneye sevk edildi
Tutuklu bulunan Mahir Polat yeniden hastaneye sevk edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonda tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın yeniden hastaneye sevk edildiği açıklandı. 04.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-04T10:55+0300
2025-04-04T10:55+0300
2025-04-04T10:55+0300
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haberler, mahir polat, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
haberler, mahir polat, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
Tutuklu bulunan Mahir Polat yeniden hastaneye sevk edildi
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonda tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın yeniden hastaneye sevk edildiği açıklandı.