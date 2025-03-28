Cumhurbaşkanı Erdoğan, bıçaklanarak öldürülen Ahmet Minguzzi'nin annesini aradı: 'Biraz dertleşelim bayramdan sonra'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Dokuz günün sonunda Türkiye, kaldığı yerden devam edecek’
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İSİG Meclisi’nden çocuk iş cinayetleri raporu
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı: Biletsiz yolcu taşıyanlara ceza
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
İBB soruşturmasındaki son durum ve yetkililerden gelen açıklamalar
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Çin yapay zeka eğitiminde tüm engellemelere karşın lider
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
CHP’li Yılmaz Ateş: CHP’nin olağanüstü kurultaya tek adayla gideceğini düşünüyorum
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
'Batı, göç meselesi kendisine zarar verince tavır değiştirdi’
16:06
83 dk
TENERİFE FACİASI
Dünya tarihinin en ölümcül uçak kazası
17:34
9 dk
SESLİ HABER
TKP'den Özgür Özel'e tepki: Türkiye'den 'renkli devrim' çıkaramazsınız
17:50
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL HABER
Silivri Cezaevi’nin tarihi: Kumpas davalarından İmamoğlu’na
18:21
7 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Türk Edebiyatının Sessiz Devrimi: Halit Ziya Uşaklıgil
18:47
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
ÖZEL HABER
142 yıldır tamamlanamayan yapı: Sagrada Familia
19:23
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
IFAB’tan kalecilere yeni düzenleme: Yeni kural futbolu nasıl etkileyecek?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Gençler neden sokakta: ‘Yarın ne olacağını bilemeyen bir kuşak yarattık’
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın sağlık durumu ve tahliye umudu
12:05
85 dk
HABER MASASI
Ramazan Bayramı tatili başlıyor
13:30
36 dk
HAFTANIN KEYFİ
Bayramlık fasıl şarkıları
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
8 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Bayramda mesai ücretleri nasıl hesaplanacak?
15:08
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
83 dk
ÖZEL HABER
Merkez Bankası'nın döviz satışı: Cebimizden mi çıkıyor, kâra mı dönüşüyor?
17:36
3 dk
ÖZEL HABER
Sosyal medyanın beslenme trendleri: Sağlıklı mı, riskli mi?
17:48
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
14 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Kennedy belgelerinden İsrail çıktı
18:17
17 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Avukat Erkam Erdem: ‘Mahir Polat, tam teşekküllü bir devlet hastanesine sevk edilecek’
18:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
ÖZEL HABER
Uzman Diyetisyen anlattı: Ramazan sonrası doğru beslenme nasıl olmalı?
19:40
3 dk
ÖZEL HABER
Silivri sonrası gündemde: Müzeye dönüşen cezaevleri
20:30
6 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Beyazıt Karataş: ABD'nin çıkarına ters düşerseniz F-35'ler 'uçan bir çöp' olarak kalabilir
20:45
7 dk
ÖZEL HABER
Merkez Bankası'nın döviz satışı: Cebimizden mi çıkıyor, kâra mı dönüşüyor?
22:23
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/cumhurbaskani-erdogan-bicaklanarak-oldurulen-ahmet-minguzzinin-annesini-aradi-biraz-dertleselim-1094962933.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bıçaklanarak öldürülen Ahmet Minguzzi'nin annesini aradı: 'Biraz dertleşelim bayramdan sonra'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bıçaklanarak öldürülen Ahmet Minguzzi'nin annesini aradı: 'Biraz dertleşelim bayramdan sonra'
Sputnik Türkiye
Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesini arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan süreci yakından takip ettiğini belirtirken... 28.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-28T18:32+0300
2025-03-28T18:32+0300
türki̇ye
mattia ahmet minguzzi
yasemin minguzzi
recep tayyip erdoğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094084967_0:279:2651:1770_1920x0_80_0_0_462b878c81c00b5a2594150f8740c09a.png
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadiköy'de bit pazarında bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi'yi aradı. Faillerin hak ettikleri cezayı almaları için süreci yakından takip ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şöyle uygun bir zamanda da bir araya gelelim, biraz dertleşelim bayramdan sonra" ifadelerini kullandıSüreci yakından takip edeceğim mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan, anne Minguzzi'yle yaptığı telefon görüşmesinde, faillerin hak ettikleri cezayı almaları için süreci yakından takip edeceğini belirtti. Ahmet Minguzzi'ye Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Allah sabrınızı artırsın, Ahmet'imizin de Rabbim inşallah mekanını cennet kılsın. Şöyle uygun bir zamanda da bir araya gelelim, biraz dertleşelim bayramdan sonra." dedi."Çok sevinirim Sayın Cumhurbaşkanım." şeklinde karşılık veren anne Minguzzi, "Sayın Cumhurbaşkanım, gerçekten Ahmet bütün ülkemizin çocuklarının ciğerini yaktı. İnanın çocuklar her gün mezarına gidip Yasin okuyor. Bu dünyaya bir misyonla gelmiş üstat bir ruhtu Ahmet. Tabii ki bütün çocuklarımız özel ama bir misyon edinerek bir şeyleri değiştirerek geldi benim oğlum." ifadelerini kullandı. Yasemin Minguzzi ayrıca, olayın failleri için "cani" tanımlaması yapıp, yetişkin olarak yargılanmalarını istediğini söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileye sabırlar dileyerek, Ramazan Bayramlarını şimdiden tebrik etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/oglu-mattia-minguzziyi-kaybeden-anne-yasemin-minguzzi-ilk-kez-konustu-katil-katildir-bunlara-cocuk-1093801543.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094084967_0:30:2651:2018_1920x0_80_0_0_f6ebe368bb8993cda79736be328e10f9.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mattia ahmet minguzzi, yasemin minguzzi, recep tayyip erdoğan
mattia ahmet minguzzi, yasemin minguzzi, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bıçaklanarak öldürülen Ahmet Minguzzi'nin annesini aradı: 'Biraz dertleşelim bayramdan sonra'

18:32 28.03.2025
© AAAhmet Mattia Minguzzi
Ahmet Mattia Minguzzi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2025
© AA
Abone ol
Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesini arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan süreci yakından takip ettiğini belirtirken, başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadiköy'de bit pazarında bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi'yi aradı. Faillerin hak ettikleri cezayı almaları için süreci yakından takip ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şöyle uygun bir zamanda da bir araya gelelim, biraz dertleşelim bayramdan sonra" ifadelerini kullandı

Süreci yakından takip edeceğim mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne Minguzzi'yle yaptığı telefon görüşmesinde, faillerin hak ettikleri cezayı almaları için süreci yakından takip edeceğini belirtti. Ahmet Minguzzi'ye Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Allah sabrınızı artırsın, Ahmet'imizin de Rabbim inşallah mekanını cennet kılsın. Şöyle uygun bir zamanda da bir araya gelelim, biraz dertleşelim bayramdan sonra." dedi.
"Çok sevinirim Sayın Cumhurbaşkanım." şeklinde karşılık veren anne Minguzzi, "Sayın Cumhurbaşkanım, gerçekten Ahmet bütün ülkemizin çocuklarının ciğerini yaktı. İnanın çocuklar her gün mezarına gidip Yasin okuyor. Bu dünyaya bir misyonla gelmiş üstat bir ruhtu Ahmet. Tabii ki bütün çocuklarımız özel ama bir misyon edinerek bir şeyleri değiştirerek geldi benim oğlum." ifadelerini kullandı. Yasemin Minguzzi ayrıca, olayın failleri için "cani" tanımlaması yapıp, yetişkin olarak yargılanmalarını istediğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileye sabırlar dileyerek, Ramazan Bayramlarını şimdiden tebrik etti.
Mattia Ahmet Minguzzi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2025
TÜRKİYE
Oğlu Mattia Minguzzi'yi kaybeden anne Yasemin Minguzzi ilk kez konuştu: "Katil, katildir. Bunlara ‘çocuk’ diyemezsiniz"
19 Şubat, 13:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала