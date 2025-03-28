https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/cumhurbaskani-erdogan-bicaklanarak-oldurulen-ahmet-minguzzinin-annesini-aradi-biraz-dertleselim-1094962933.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bıçaklanarak öldürülen Ahmet Minguzzi'nin annesini aradı: 'Biraz dertleşelim bayramdan sonra'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bıçaklanarak öldürülen Ahmet Minguzzi'nin annesini aradı: 'Biraz dertleşelim bayramdan sonra'
Sputnik Türkiye
Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesini arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan süreci yakından takip ettiğini belirtirken... 28.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-28T18:32+0300
2025-03-28T18:32+0300
2025-03-28T18:32+0300
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yasemin minguzzi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadiköy'de bit pazarında bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi'yi aradı. Faillerin hak ettikleri cezayı almaları için süreci yakından takip ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şöyle uygun bir zamanda da bir araya gelelim, biraz dertleşelim bayramdan sonra" ifadelerini kullandıSüreci yakından takip edeceğim mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan, anne Minguzzi'yle yaptığı telefon görüşmesinde, faillerin hak ettikleri cezayı almaları için süreci yakından takip edeceğini belirtti. Ahmet Minguzzi'ye Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Allah sabrınızı artırsın, Ahmet'imizin de Rabbim inşallah mekanını cennet kılsın. Şöyle uygun bir zamanda da bir araya gelelim, biraz dertleşelim bayramdan sonra." dedi."Çok sevinirim Sayın Cumhurbaşkanım." şeklinde karşılık veren anne Minguzzi, "Sayın Cumhurbaşkanım, gerçekten Ahmet bütün ülkemizin çocuklarının ciğerini yaktı. İnanın çocuklar her gün mezarına gidip Yasin okuyor. Bu dünyaya bir misyonla gelmiş üstat bir ruhtu Ahmet. Tabii ki bütün çocuklarımız özel ama bir misyon edinerek bir şeyleri değiştirerek geldi benim oğlum." ifadelerini kullandı. Yasemin Minguzzi ayrıca, olayın failleri için "cani" tanımlaması yapıp, yetişkin olarak yargılanmalarını istediğini söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileye sabırlar dileyerek, Ramazan Bayramlarını şimdiden tebrik etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/oglu-mattia-minguzziyi-kaybeden-anne-yasemin-minguzzi-ilk-kez-konustu-katil-katildir-bunlara-cocuk-1093801543.html
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mattia ahmet minguzzi, yasemin minguzzi, recep tayyip erdoğan
mattia ahmet minguzzi, yasemin minguzzi, recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bıçaklanarak öldürülen Ahmet Minguzzi'nin annesini aradı: 'Biraz dertleşelim bayramdan sonra'
Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesini arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan süreci yakından takip ettiğini belirtirken, başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadiköy'de bit pazarında bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi'yi aradı. Faillerin hak ettikleri cezayı almaları için süreci yakından takip ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şöyle uygun bir zamanda da bir araya gelelim, biraz dertleşelim bayramdan sonra" ifadelerini kullandı
Süreci yakından takip edeceğim mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne Minguzzi'yle yaptığı telefon görüşmesinde, faillerin hak ettikleri cezayı almaları için süreci yakından takip edeceğini belirtti. Ahmet Minguzzi'ye Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Allah sabrınızı artırsın, Ahmet'imizin de Rabbim inşallah mekanını cennet kılsın. Şöyle uygun bir zamanda da bir araya gelelim, biraz dertleşelim bayramdan sonra." dedi.
"Çok sevinirim Sayın Cumhurbaşkanım." şeklinde karşılık veren anne Minguzzi, "Sayın Cumhurbaşkanım, gerçekten Ahmet bütün ülkemizin çocuklarının ciğerini yaktı. İnanın çocuklar her gün mezarına gidip Yasin okuyor. Bu dünyaya bir misyonla gelmiş üstat bir ruhtu Ahmet. Tabii ki bütün çocuklarımız özel ama bir misyon edinerek bir şeyleri değiştirerek geldi benim oğlum." ifadelerini kullandı. Yasemin Minguzzi ayrıca, olayın failleri için "cani" tanımlaması yapıp, yetişkin olarak yargılanmalarını istediğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileye sabırlar dileyerek, Ramazan Bayramlarını şimdiden tebrik etti.