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Ancelotti'den Arda Güler kararı: Sezon sonunu işaret etti
Ancelotti'den Arda Güler kararı: Sezon sonunu işaret etti
Sputnik Türkiye
Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler’in forma süresi tartışılırken, Teknik Direktör Carlo Ancelotti’den dikkat çeken açıklamalar geldi. “Arda Güler ve... 04.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-04T17:33+0300
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spor
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Avrupa’nın dev kulüplerinin radarında olan genç yetenek Arda Güler, Real Madrid’de bu sezon az süre aldığı gerekçesiyle hem medyada hem taraftarlar arasında gündemde kalmaya devam ediyor. Takımdan ayrılabileceği yönündeki spekülasyonlar sürerken, Carlo Ancelotti, Valencia maçı öncesi yaptığı açıklamayla bu tartışmalara yanıt verdi.Ancelotti’den net mesajLa Liga'nın 30. haftasında Real Madrid, sahasında Valencia'yı konuk etmeye hazırlanırken, Ancelotti yaptığı değerlendirmede Arda Güler ve Endrick hakkında şu ifadeleri kullandı:“Arda Güler ve Endrick çok iyi oynuyorlar. Valencia karşısında oynayabilirler.”'Sezon sonuna doğru önemli rol alabilirler'İtalyan teknik direktör, genç oyunculara ilerleyen haftalarda daha fazla şans vermeyi planladığını şu sözlerle duyurdu:“Sezon sonuna doğru önemli bir rol alabilirler.”Bu açıklama, Arda Güler’in takım içindeki geleceği konusunda olumlu sinyaller olarak yorumlandı.20 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla 32 maça çıktı. Genç oyuncu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
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Ancelotti'den Arda Güler kararı: Sezon sonunu işaret etti

17:33 04.04.2025
© AAArda Güler
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2025
© AA
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Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler’in forma süresi tartışılırken, Teknik Direktör Carlo Ancelotti’den dikkat çeken açıklamalar geldi. “Arda Güler ve Endrick çok iyi oynuyorlar. Valencia karşısında oynayabilirler” diyen Ancelotti, sezon sonuna doğru genç isimlere daha fazla süre vermeyi planladığını belirtti.
Avrupa’nın dev kulüplerinin radarında olan genç yetenek Arda Güler, Real Madrid’de bu sezon az süre aldığı gerekçesiyle hem medyada hem taraftarlar arasında gündemde kalmaya devam ediyor. Takımdan ayrılabileceği yönündeki spekülasyonlar sürerken, Carlo Ancelotti, Valencia maçı öncesi yaptığı açıklamayla bu tartışmalara yanıt verdi.

Ancelotti’den net mesaj

La Liga'nın 30. haftasında Real Madrid, sahasında Valencia'yı konuk etmeye hazırlanırken, Ancelotti yaptığı değerlendirmede Arda Güler ve Endrick hakkında şu ifadeleri kullandı:
Arda Güler ve Endrick çok iyi oynuyorlar. Valencia karşısında oynayabilirler.

'Sezon sonuna doğru önemli rol alabilirler'

İtalyan teknik direktör, genç oyunculara ilerleyen haftalarda daha fazla şans vermeyi planladığını şu sözlerle duyurdu:
Sezon sonuna doğru önemli bir rol alabilirler.
Bu açıklama, Arda Güler’in takım içindeki geleceği konusunda olumlu sinyaller olarak yorumlandı.
20 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla 32 maça çıktı. Genç oyuncu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
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