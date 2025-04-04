https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/jose-mourinho-okan-burukun-burnunu-sikmisti-galatasaraydan-sert-yanit-1095140930.html

Jose Mourinho, Okan Buruk'un burnunu sıkmıştı: Galatasaray'dan sert yanıt

Jose Mourinho, Okan Buruk'un burnunu sıkmıştı: Galatasaray'dan sert yanıt

Sputnik Türkiye

Derbi sonuna Jose Mourinho'nun Okan Buruk'a fiziksel teması günlerdir gündemde. Galatasaray, maç sonrası yaşanan olaylar ve Jose Mourinho’nun Okan Buruk’a... 04.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-04T15:45+0300

2025-04-04T15:45+0300

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spor

jose mourinho

okan buruk

galatasaray

burun

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Fenerbahçe’yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselmişti. Ancak maç sonunda yaşanan olaylar, sahadaki futbolun önüne geçti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun Okan Buruk’a fiziksel teması, gündemin merkezine oturdu.Galatasaray’dan yanıtGalatasaray Kulübü, yaşananlarla ilgili Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamaya kulüp internet sitesi üzerinden yanıt verdi. Açıklamada, Mourinho’nun davranışları ve Fenerbahçe yönetiminin tavrı sert bir dille eleştirildi.“Onlar ve Türk futbolu adına bir kez daha utanıyoruz.”'Zarar çığ gibi büyüyor'Açıklamanın devamında, Jose Mourinho’ya yönelik eleştiriler dikkat çekti:“Türk futboluna katkı vermek ümidiyle gelen rakip takım teknik direktörünün ülke futboluna verdiği zarar son 8 aydır çığ gibi artarak büyümeye devam etmektedir.”Galatasaray, Fenerbahçe'nin açıklamasına karşılık şu sözlerle tepki verdi:“Geçmişte bu tip yakışıksız olayları nedeniyle dünya futbol kamuoyunda tescilli bu kişi adına çıkıp özür dilemek yerine, Türk futbol kamuoyunun aklıyla alay eder gibi yapılan bir açıklamaya cevap vermek zorunda kaldığımız için üzgünüz.”'Allah kimseyi böyle bir duruma düşürmesin'Açıklama şu ifadelerle son buldu:“Allah kimseyi, dünyanın gözü önünde yaşanmış spor adına utanç verici bir saldırıyı, sırf teknik direktörü az ceza alsın diye savunmak zorunda bırakmasın. Dün bize ahlak dersi vermeye çalışanların bugün düştükleri bu acınası durumu üzüntüyle izliyor, onlar ve Türk futbolu adına bir kez daha utanıyoruz.”

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Sputnik Türkiye

jose mourinho, okan buruk, galatasaray, burun