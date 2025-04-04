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Ağlayan 'taraftar' genç bu kez amacına ulaşamadı: Beşiktaş'ın soyunma odasına giremedi
Ağlayan 'taraftar' genç bu kez amacına ulaşamadı: Beşiktaş'ın soyunma odasına giremedi
Sputnik Türkiye
Galatasaraylı futbolcu Osimhen'den ağlayarak aldığı hırkası 50 bin liraya sattığını itiraf eden genç taraftar bu kez Beşiktaş'ın soyunma odasına girmeye... 04.04.2025, Sputnik Türkiye
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Galatasaraylı futbolcu Osimhen'den hırkasını ağlayarak aldığı görüntülerle gündem olan ve daha sonra bu hırkayı 50 bin liraya sattığını itiraf eden genç taraftar bu kez Beşiktaşlı Rafa Silva'nın peşine düştü. Beşiktaş'ın soyunma odasına girmeye çalışan genç güvenlik görevlilerini geçemeyince amacına ulaşamadı. 50 bin liraya sattığını itiraf etmiştiGenç taraftar Galatasaray- Antalyaspor maçından sonra Galatasaraylı oyuncu Victor Osimhen'e ulaşmıştı. Soyunma odası girişinde ağlayarak Osimhen'den hırkasını alan taraftarın görüntüleri çok konuşulmuştu. Ama genç taraftar daha sonra aslında Fenerbahçeli olduğunu söyleyerek Osimhen'in hırkasını 50 bin liraya sattığını itiraf etmiş ve bu kez de Beşiktaşlı Rafa Silva'nın hırkasını almayı hedeflediğini anlatmıştı. Güvenliği aşamadı Dün oynanan Beşiktaş- Göztepe maçı için Tüpraş Stadyumu'na gelen genç taraftar, Beşiktaş'ın soyunma odasına girmeye çalıştı. Ama Rafa Silva'dan forma alma hedefi olan genç, güvenliği aşamadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/o-goruntulerle-gundem-olmustu-aglayarak-aldigi-osimhenin-hirkasini-50-bin-liraya-sattigini-itiraf-1094729879.html
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osimhen, rafa silva, futbolcu, taraftar
osimhen, rafa silva, futbolcu, taraftar

Ağlayan 'taraftar' genç bu kez amacına ulaşamadı: Beşiktaş'ın soyunma odasına giremedi

16:45 04.04.2025 (güncellendi: 16:47 04.04.2025)
© FotoğrafOsimhen formasını alan çocuk 50 bin liraya sattığını anlattı
Osimhen formasını alan çocuk 50 bin liraya sattığını anlattı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2025
© Fotoğraf
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Galatasaraylı futbolcu Osimhen'den ağlayarak aldığı hırkası 50 bin liraya sattığını itiraf eden genç taraftar bu kez Beşiktaş'ın soyunma odasına girmeye çalıştı ama amacına ulaşamadı.
Galatasaraylı futbolcu Osimhen'den hırkasını ağlayarak aldığı görüntülerle gündem olan ve daha sonra bu hırkayı 50 bin liraya sattığını itiraf eden genç taraftar bu kez Beşiktaşlı Rafa Silva'nın peşine düştü. Beşiktaş'ın soyunma odasına girmeye çalışan genç güvenlik görevlilerini geçemeyince amacına ulaşamadı.

50 bin liraya sattığını itiraf etmişti

Genç taraftar Galatasaray- Antalyaspor maçından sonra Galatasaraylı oyuncu Victor Osimhen'e ulaşmıştı. Soyunma odası girişinde ağlayarak Osimhen'den hırkasını alan taraftarın görüntüleri çok konuşulmuştu. Ama genç taraftar daha sonra aslında Fenerbahçeli olduğunu söyleyerek Osimhen'in hırkasını 50 bin liraya sattığını itiraf etmiş ve bu kez de Beşiktaşlı Rafa Silva'nın hırkasını almayı hedeflediğini anlatmıştı.

Güvenliği aşamadı

Dün oynanan Beşiktaş- Göztepe maçı için Tüpraş Stadyumu'na gelen genç taraftar, Beşiktaş'ın soyunma odasına girmeye çalıştı. Ama Rafa Silva'dan forma alma hedefi olan genç, güvenliği aşamadı.
Osimhen formasını alan çocuk 50 bin liraya sattığını anlattı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2025
SPOR
O görüntülerle gündem olmuştu: Ağlayarak aldığı Osimhen'in hırkasını 50 bin liraya sattığını itiraf etti
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