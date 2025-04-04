https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/aglayan-taraftar-genc-bu-kez-amacina-ulasamadi-besiktasin-soyunma-odasina-giremedi-1095142506.html

Ağlayan 'taraftar' genç bu kez amacına ulaşamadı: Beşiktaş'ın soyunma odasına giremedi

Ağlayan 'taraftar' genç bu kez amacına ulaşamadı: Beşiktaş'ın soyunma odasına giremedi

Sputnik Türkiye

Galatasaraylı futbolcu Osimhen'den ağlayarak aldığı hırkası 50 bin liraya sattığını itiraf eden genç taraftar bu kez Beşiktaş'ın soyunma odasına girmeye... 04.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-04T16:45+0300

2025-04-04T16:45+0300

2025-04-04T16:47+0300

spor

osimhen

rafa silva

futbolcu

taraftar

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Galatasaraylı futbolcu Osimhen'den hırkasını ağlayarak aldığı görüntülerle gündem olan ve daha sonra bu hırkayı 50 bin liraya sattığını itiraf eden genç taraftar bu kez Beşiktaşlı Rafa Silva'nın peşine düştü. Beşiktaş'ın soyunma odasına girmeye çalışan genç güvenlik görevlilerini geçemeyince amacına ulaşamadı. 50 bin liraya sattığını itiraf etmiştiGenç taraftar Galatasaray- Antalyaspor maçından sonra Galatasaraylı oyuncu Victor Osimhen'e ulaşmıştı. Soyunma odası girişinde ağlayarak Osimhen'den hırkasını alan taraftarın görüntüleri çok konuşulmuştu. Ama genç taraftar daha sonra aslında Fenerbahçeli olduğunu söyleyerek Osimhen'in hırkasını 50 bin liraya sattığını itiraf etmiş ve bu kez de Beşiktaşlı Rafa Silva'nın hırkasını almayı hedeflediğini anlatmıştı. Güvenliği aşamadı Dün oynanan Beşiktaş- Göztepe maçı için Tüpraş Stadyumu'na gelen genç taraftar, Beşiktaş'ın soyunma odasına girmeye çalıştı. Ama Rafa Silva'dan forma alma hedefi olan genç, güvenliği aşamadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/o-goruntulerle-gundem-olmustu-aglayarak-aldigi-osimhenin-hirkasini-50-bin-liraya-sattigini-itiraf-1094729879.html

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osimhen, rafa silva, futbolcu, taraftar