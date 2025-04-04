https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/aglayan-taraftar-genc-bu-kez-amacina-ulasamadi-besiktasin-soyunma-odasina-giremedi-1095142506.html
Ağlayan 'taraftar' genç bu kez amacına ulaşamadı: Beşiktaş'ın soyunma odasına giremedi
Ağlayan 'taraftar' genç bu kez amacına ulaşamadı: Beşiktaş'ın soyunma odasına giremedi
Sputnik Türkiye
Galatasaraylı futbolcu Osimhen'den ağlayarak aldığı hırkası 50 bin liraya sattığını itiraf eden genç taraftar bu kez Beşiktaş'ın soyunma odasına girmeye... 04.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-04T16:45+0300
2025-04-04T16:45+0300
2025-04-04T16:47+0300
spor
osimhen
rafa silva
futbolcu
taraftar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/15/1094729708_0:96:294:261_1920x0_80_0_0_e8d7ccd1d158339ecd1c9eead0a69eb1.jpg
Galatasaraylı futbolcu Osimhen'den hırkasını ağlayarak aldığı görüntülerle gündem olan ve daha sonra bu hırkayı 50 bin liraya sattığını itiraf eden genç taraftar bu kez Beşiktaşlı Rafa Silva'nın peşine düştü. Beşiktaş'ın soyunma odasına girmeye çalışan genç güvenlik görevlilerini geçemeyince amacına ulaşamadı. 50 bin liraya sattığını itiraf etmiştiGenç taraftar Galatasaray- Antalyaspor maçından sonra Galatasaraylı oyuncu Victor Osimhen'e ulaşmıştı. Soyunma odası girişinde ağlayarak Osimhen'den hırkasını alan taraftarın görüntüleri çok konuşulmuştu. Ama genç taraftar daha sonra aslında Fenerbahçeli olduğunu söyleyerek Osimhen'in hırkasını 50 bin liraya sattığını itiraf etmiş ve bu kez de Beşiktaşlı Rafa Silva'nın hırkasını almayı hedeflediğini anlatmıştı. Güvenliği aşamadı Dün oynanan Beşiktaş- Göztepe maçı için Tüpraş Stadyumu'na gelen genç taraftar, Beşiktaş'ın soyunma odasına girmeye çalıştı. Ama Rafa Silva'dan forma alma hedefi olan genç, güvenliği aşamadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/o-goruntulerle-gundem-olmustu-aglayarak-aldigi-osimhenin-hirkasini-50-bin-liraya-sattigini-itiraf-1094729879.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/15/1094729708_0:75:294:296_1920x0_80_0_0_1808fb3b8d248ac104d78c10be6d51f3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
osimhen, rafa silva, futbolcu, taraftar
osimhen, rafa silva, futbolcu, taraftar
Ağlayan 'taraftar' genç bu kez amacına ulaşamadı: Beşiktaş'ın soyunma odasına giremedi
16:45 04.04.2025 (güncellendi: 16:47 04.04.2025)
Galatasaraylı futbolcu Osimhen'den ağlayarak aldığı hırkası 50 bin liraya sattığını itiraf eden genç taraftar bu kez Beşiktaş'ın soyunma odasına girmeye çalıştı ama amacına ulaşamadı.
Galatasaraylı futbolcu Osimhen'den hırkasını ağlayarak aldığı görüntülerle gündem olan ve daha sonra bu hırkayı 50 bin liraya sattığını itiraf eden genç taraftar bu kez Beşiktaşlı Rafa Silva'nın peşine düştü. Beşiktaş'ın soyunma odasına girmeye çalışan genç güvenlik görevlilerini geçemeyince amacına ulaşamadı.
50 bin liraya sattığını itiraf etmişti
Genç taraftar Galatasaray- Antalyaspor maçından sonra Galatasaraylı oyuncu Victor Osimhen'e ulaşmıştı. Soyunma odası girişinde ağlayarak Osimhen'den hırkasını alan taraftarın görüntüleri çok konuşulmuştu. Ama genç taraftar daha sonra aslında Fenerbahçeli olduğunu söyleyerek Osimhen'in hırkasını 50 bin liraya sattığını itiraf etmiş ve bu kez de Beşiktaşlı Rafa Silva'nın hırkasını almayı hedeflediğini anlatmıştı.
Dün oynanan Beşiktaş- Göztepe maçı için Tüpraş Stadyumu'na gelen genç taraftar, Beşiktaş'ın soyunma odasına girmeye çalıştı. Ama Rafa Silva'dan forma alma hedefi olan genç, güvenliği aşamadı.