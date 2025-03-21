https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/o-goruntulerle-gundem-olmustu-aglayarak-aldigi-osimhenin-hirkasini-50-bin-liraya-sattigini-itiraf-1094729879.html
O görüntülerle gündem olmuştu: Ağlayarak aldığı Osimhen'in hırkasını 50 bin liraya sattığını itiraf etti
O görüntülerle gündem olmuştu: Ağlayarak aldığı Osimhen'in hırkasını 50 bin liraya sattığını itiraf etti
Sputnik Türkiye
Galatasaraylı Osimhen'in hırkasını ağlayarak aldığı görüntülerle gündem olan genç taraftar, hırkayı 50 bin liraya sattığını söyledi. 21.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-21T13:50+0300
2025-03-21T13:50+0300
2025-03-21T13:50+0300
spor
osimhen
rafa silva
galatasaray
fenerbahçe
forma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/15/1094729708_0:96:294:261_1920x0_80_0_0_e8d7ccd1d158339ecd1c9eead0a69eb1.jpg
Geçen hafta oynanan Galatasaray- Antalyaspor maçında güvenlik görevlilerini aşarak yanına gittiği Galatasaraylı Osimhen'in yanına giden ve ağlayarak hırkasını alan taraftar gündem olmuştu. O genç, aslında Fenerbahçe taraftarı olduğunu ve ünlü futbolcudan aldığı formayı 50 bin liraya sattığını söyledi. Ağlayarak formayı istediği görüntüler gündem olmuştuGeçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray-Antalyaspor maçının ardından küçük bir taraftar çığlık çığlığa Osimhen’in yanına koşmuştu. Güvenlikleri atlatan taraftar Osimhen’e sarılarak hırkasını istemişti. Nijeryalı futbolcu da üzerindeki hırkayı çıkartıp küçük çocuğa vermişti. Bu görüntüler sadece Türkiye’de değil dünya genelinde de haber olmuştu. Daha önce Mourinho’nun da aynı kişiye hırkasını verdiği görüntüler ortaya çıkmıştı.Yeni hedefi Rafa SilvaOsimhen’den hırkayı alan çocuk Türkiye-Macaristan maçında yine Rams Park’taydı. Zpor’dan Efe Gülmez’e konuşan taraftar formayı sattığını itiraf edip şunları söyledi: "Ben Fenerbahçeliyim. Mourinho’dan aldığım hırkayı satmam. Osimhen’den aldığım hırkayı ise 50 bin TL'ye sattım. Bundan sonraki hedefim Beşiktaşlı Rafa Silva."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/galatasaray-antalyasporu-4-0-yendi-osimhen-ilk-kez-hat-trick-yapti-1094531135.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/15/1094729708_0:75:294:296_1920x0_80_0_0_1808fb3b8d248ac104d78c10be6d51f3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
osimhen, rafa silva, galatasaray, fenerbahçe, forma
osimhen, rafa silva, galatasaray, fenerbahçe, forma
O görüntülerle gündem olmuştu: Ağlayarak aldığı Osimhen'in hırkasını 50 bin liraya sattığını itiraf etti
Galatasaraylı Osimhen'in hırkasını ağlayarak aldığı görüntülerle gündem olan genç taraftar, hırkayı 50 bin liraya sattığını söyledi.
Geçen hafta oynanan Galatasaray- Antalyaspor maçında güvenlik görevlilerini aşarak yanına gittiği Galatasaraylı Osimhen'in yanına giden ve ağlayarak hırkasını alan taraftar gündem olmuştu. O genç, aslında Fenerbahçe taraftarı olduğunu ve ünlü futbolcudan aldığı formayı 50 bin liraya sattığını söyledi.
Ağlayarak formayı istediği görüntüler gündem olmuştu
Geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray-Antalyaspor maçının ardından küçük bir taraftar çığlık çığlığa Osimhen’in yanına koşmuştu. Güvenlikleri atlatan taraftar Osimhen’e sarılarak hırkasını istemişti. Nijeryalı futbolcu da üzerindeki hırkayı çıkartıp küçük çocuğa vermişti. Bu görüntüler sadece Türkiye’de değil dünya genelinde de haber olmuştu. Daha önce Mourinho’nun da aynı kişiye hırkasını verdiği görüntüler ortaya çıkmıştı.
Osimhen’den hırkayı alan çocuk Türkiye-Macaristan maçında yine Rams Park’taydı. Zpor’dan Efe Gülmez’e konuşan taraftar formayı sattığını itiraf edip şunları söyledi: "Ben Fenerbahçeliyim. Mourinho’dan aldığım hırkayı satmam. Osimhen’den aldığım hırkayı ise 50 bin TL'ye sattım. Bundan sonraki hedefim Beşiktaşlı Rafa Silva."