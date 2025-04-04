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AB’den Elon Musk’ın X’ine tarihi ceza yolda: 1 milyar doları aşabilir
AB’den Elon Musk’ın X’ine tarihi ceza yolda: 1 milyar doları aşabilir
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği, Elon Musk’ın sahibi olduğu X platformuna, Dijital Hizmetler Yasası ihlalleri nedeniyle 1 milyar doları aşabilecek cezalar uygulamaya hazırlanıyor. Soruşturma yaz aylarında sonuçlanabilir. İşte detaylar...
2025-04-04T08:34+0300
2025-04-04T08:34+0300
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Avrupa Birliği düzenleyicileri, sosyal medya platformu X'e karşı bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş büyüklükte bir ceza planlıyor. Nedeni ise Elon Musk’ın platformunun, yasadışı içerik ve dezenformasyonla mücadele amacı taşıyan Dijital Hizmetler Yasası’nı ihlal etmesi.Cezalar yaz aylarında açıklanabilirİçeriden bilgi veren kaynaklara göre, Avrupa Komisyonu'nun planladığı yaptırımlar arasında 1 milyar doları aşan para cezası, platforma yönelik ürün değişikliği talepleri ve denetim yükümlülükleri yer alıyor. Bu cezalar, söz konusu yasa kapsamında verilen ilk örnek olacak.X, transatlantik gerilimlerin odağındaYaptırım planları, ABD ve AB arasında ticaret, tarifeler ve Ukrayna politikası gibi başlıklarda süren gerilimler içinde değerlendiriliyor. Özellikle X platformunun eski ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanlarına olan yakınlığı nedeniyle, sürecin siyasi boyutu da dikkat çekiyor.Soruşturma 2023’te başladıAvrupa düzenleyicileri, 2023 yılında başlattıkları soruşturma kapsamında X’in Dijital Hizmetler Yasası’nı ihlal ettiğine dair ön kararlarını geçtiğimiz yıl paylaşmıştı. AB yetkilileri, şirketin yasa ihlallerine dair gerekli düzenlemeleri yapması halinde bir anlaşma zemini oluşabileceğini belirtiyor.Yeni soruşturma kapıdaX ayrıca nefret söylemi, dezenformasyon ve yasa dışı içeriklerin yayılmasıyla ilgili ikinci bir AB soruşturmasıyla karşı karşıya. Bu süreçte, kullanıcı içeriklerinin denetimsiz kalmasının Avrupa’daki demokratik süreçleri tehdit ettiği savunuluyor.
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AB’den Elon Musk’ın X’ine tarihi ceza yolda: 1 milyar doları aşabilir

08:34 04.04.2025
© AFP 2023 / ALAIN JOCARDElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2025
© AFP 2023 / ALAIN JOCARD
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Avrupa Birliği, Elon Musk’ın sahibi olduğu X platformuna, Dijital Hizmetler Yasası’nı ihlal ettiği gerekçesiyle 1 milyar doları aşabilecek para cezaları uygulamaya hazırlanıyor. Cezaların yaz aylarında açıklanması bekleniyor.
Avrupa Birliği düzenleyicileri, sosyal medya platformu X'e karşı bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş büyüklükte bir ceza planlıyor. Nedeni ise Elon Musk’ın platformunun, yasadışı içerik ve dezenformasyonla mücadele amacı taşıyan Dijital Hizmetler Yasası’nı ihlal etmesi.

Cezalar yaz aylarında açıklanabilir

İçeriden bilgi veren kaynaklara göre, Avrupa Komisyonu'nun planladığı yaptırımlar arasında 1 milyar doları aşan para cezası, platforma yönelik ürün değişikliği talepleri ve denetim yükümlülükleri yer alıyor. Bu cezalar, söz konusu yasa kapsamında verilen ilk örnek olacak.

X, transatlantik gerilimlerin odağında

Yaptırım planları, ABD ve AB arasında ticaret, tarifeler ve Ukrayna politikası gibi başlıklarda süren gerilimler içinde değerlendiriliyor. Özellikle X platformunun eski ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanlarına olan yakınlığı nedeniyle, sürecin siyasi boyutu da dikkat çekiyor.

Soruşturma 2023’te başladı

Avrupa düzenleyicileri, 2023 yılında başlattıkları soruşturma kapsamında X’in Dijital Hizmetler Yasası’nı ihlal ettiğine dair ön kararlarını geçtiğimiz yıl paylaşmıştı. AB yetkilileri, şirketin yasa ihlallerine dair gerekli düzenlemeleri yapması halinde bir anlaşma zemini oluşabileceğini belirtiyor.

Yeni soruşturma kapıda

X ayrıca nefret söylemi, dezenformasyon ve yasa dışı içeriklerin yayılmasıyla ilgili ikinci bir AB soruşturmasıyla karşı karşıya. Bu süreçte, kullanıcı içeriklerinin denetimsiz kalmasının Avrupa’daki demokratik süreçleri tehdit ettiği savunuluyor.
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