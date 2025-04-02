https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/akaryakita-yeni-zam-geliyor-tabelalar-zirveyi-gorecek-1095052110.html
Akaryakıta yeni zam geliyor: Tabelalar zirveyi görecek
Akaryakıta yeni zam geliyor: Tabelalar zirveyi görecek
Sputnik Türkiye
3 Nisan 2025 gece yarısından itibaren benzine 1.25 TL zam yapılacak. Geçen haftaki pompaya yansımayan 1.17 TL’lik artışla birlikte toplam zam 2.5 TL’ye... 02.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-02T08:21+0300
2025-04-02T08:21+0300
2025-04-02T08:22+0300
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3 Nisan 2025 Perşembe günü gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,25 TL zam yapılacağı kesinleşti. Bu artış, geçtiğimiz hafta açıklanan ancak henüz pompa fiyatlarına yansımamış 1,17 TL'lik artışla birleşerek toplamda 2,5 TL'lik zam anlamına geliyor.Yeni zamla benzin 48 TL’yi aşacakZamlı tarifeyle birlikte İstanbul’da benzin litre fiyatı 48 TL’yi geçecek. Böylece, 2025 yılı itibarıyla benzin fiyatlarında en yüksek seviyelerden biri daha görülmüş olacak.Motorin ve LPG de geçen hafta zamlandıSadece benzin değil, geçtiğimiz hafta motorin ve LPG (otogaz) fiyatlarına da zam yapılmıştı. İşte detaylar:Bu artışların tamamı, akaryakıt maliyetlerinin sürekli değişen petrol fiyatları ve döviz kurları nedeniyle yaşandığı belirtiliyor.İl i̇l güncel akaryakıt fiyatları (2 Nisan 2025 i̇tibarıyla)İstanbulAnkaraİzmirZamlar neden yapılıyor?Enerji sektörü uzmanlarına göre, artışların temel nedeni uluslararası ham petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki yükseliş. Bununla birlikte, vergi oranlarının sabit kalmasına rağmen taşıma ve rafineri maliyetlerindeki artış da fiyatlara doğrudan yansıyor.Vatandaşlar, sürekli artan akaryakıt fiyatları nedeniyle hem bireysel ulaşımda hem de toplu taşımada maliyetlerin arttığını ifade ediyor. Uzmanlar ise özellikle bayram sonrası tatil dönüşü trafiği öncesinde yapılan bu zammın tüketiciye daha da zorlayıcı olabileceğini belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/dogalgaz-faturalarina-yeni-sistemi-geliyor-sehre-gore-fiyatlandirma-nasil-isleyecek-1095051103.html
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tl, i̇stanbul, perşembe, zam, akaryakıt, akaryakıt zammı, akaryakıt fiyatları, benzin, benzin fiyatları, benzinci
tl, i̇stanbul, perşembe, zam, akaryakıt, akaryakıt zammı, akaryakıt fiyatları, benzin, benzin fiyatları, benzinci
Akaryakıta yeni zam geliyor: Tabelalar zirveyi görecek
08:21 02.04.2025 (güncellendi: 08:22 02.04.2025)
3 Nisan 2025 gece yarısından itibaren benzine 1.25 TL zam yapılacak. Geçen haftaki pompaya yansımayan 1.17 TL’lik artışla birlikte toplam zam 2.5 TL’ye ulaşıyor. Yeni tarifeyle birlikte İstanbul’da benzin fiyatı 48 TL’yi aşacak. İşte güncel akaryakıt fiyatları ve tüm detaylar.
3 Nisan 2025 Perşembe günü gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,25 TL zam yapılacağı kesinleşti. Bu artış, geçtiğimiz hafta açıklanan ancak henüz pompa fiyatlarına yansımamış 1,17 TL'lik artışla birleşerek toplamda 2,5 TL'lik zam anlamına geliyor.
Yeni zamla benzin 48 TL’yi aşacak
Zamlı tarifeyle birlikte İstanbul’da benzin litre fiyatı 48 TL’yi geçecek. Böylece, 2025 yılı itibarıyla benzin fiyatlarında en yüksek seviyelerden biri daha görülmüş olacak.
Motorin ve LPG de geçen hafta zamlandı
Sadece benzin değil, geçtiğimiz hafta motorin ve LPG (otogaz) fiyatlarına da zam yapılmıştı. İşte detaylar:
Bu artışların tamamı, akaryakıt maliyetlerinin sürekli değişen petrol fiyatları ve döviz kurları nedeniyle yaşandığı belirtiliyor.
İl i̇l güncel akaryakıt fiyatları (2 Nisan 2025 i̇tibarıyla)
Enerji sektörü uzmanlarına göre, artışların temel nedeni uluslararası ham petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki yükseliş. Bununla birlikte, vergi oranlarının sabit kalmasına rağmen taşıma ve rafineri maliyetlerindeki artış da fiyatlara doğrudan yansıyor.
Vatandaşlar, sürekli artan akaryakıt fiyatları nedeniyle hem bireysel ulaşımda hem de toplu taşımada maliyetlerin arttığını ifade ediyor. Uzmanlar ise özellikle bayram sonrası tatil dönüşü trafiği öncesinde yapılan bu zammın tüketiciye daha da zorlayıcı olabileceğini belirtiyor.