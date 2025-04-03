https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/trumpin-dunyayi-vergiye-bogmasinin-ardindan-altin-rekora-kosuyor-merkez-bankalari-altina-1095086401.html

Trump'ın 'dünyayı vergiye boğmasının' ardından altın rekora koşuyor: 'Merkez bankaları altına yönelebilir'

Trump'ın 'dünyayı vergiye boğmasının' ardından altın rekora koşuyor: 'Merkez bankaları altına yönelebilir'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump’ın ithalat vergilerini agresif şekilde artırmasıyla küresel piyasalarda dalgalanma başladı. Altın rekor seviyelere ulaşırken, petrol... 03.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-03T08:20+0300

2025-04-03T08:20+0300

2025-04-03T08:20+0300

donald trump

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ABD Başkanı Donald Trump, ithalat tarifelerinde sert artışa giderek, %10’luk asgari gümrük vergisini devreye soktu. Çin başta olmak üzere birçok ülkeye yönelik yüksek vergilerle ticaret savaşları daha da kızıştı. Bu adım, küresel piyasalarda şok etkisi yarattı.Altın rekora koşuyorTrump’ın beklenenden agresif politikaları sonrası yatırımcılar güvenli liman olarak altına yöneldi. Özellikle ons altın tarihi rekorunu kırarak 3167 dolara ulaştı. Gün içinde 3137 dolardan açılan ons, en düşük 3124, en yüksek 3167 dolar seviyesini gördü. Şu sıralarda 3149 dolar seviyesinden işlem görüyor.Gram altın da zirvedeGram altın, ons altındaki hareketin etkisiyle iç piyasada da yükseldi. Güne 3826 TL ile başlayan gram altın, gün içinde 3867 TL seviyesine çıkarak rekor tazeledi. Şu anki işlem fiyatı 3840 TL civarında. Kapalıçarşı’da ise gram altının alış fiyatı 3871 TL, satış fiyatı ise 3923 TL olarak kayıtlara geçti.Emtialarda düşüş: Petrol ve bakır geriliyorTrump’ın politikaları sonrası resesyon endişeleri büyürken, riskli varlıklardan çıkış başladı. Özellikle küresel büyümeye duyarlı olan petrol ve bakır fiyatları geriledi. Commonwealth Bank of Australia emtia stratejisti Vivek Dhar, bu sürecin ABD'yi resesyona sürükleyebileceğini vurguladı.Teknoloji sektörü ve borsalar sert etkilendiYeni vergi kararları, özellikle Çin’den ithal edilen ürünlerde toplam vergi oranını %54’e çıkardı. Bu durum, borsalarda sert satışlara neden olurken, teknoloji sektörü de ciddi darbe aldı. ABD piyasalarında belirsizlik artıyor.Enflasyon ve faiz baskısı gündemdeAnalistler, Trump’ın politikalarının ABD'nin ekonomik büyümesini yavaşlatabileceğini ve enflasyonu artırabileceğini belirtiyor. Bu gelişmeler, faiz indirim beklentilerini de gündeme getirdi. Finansal piyasa analisti Kyle Rodda, altına olan talebin artışını bu gelişmelere bağlıyor.Merkez bankaları altına yönelebilirRodda ayrıca, birçok merkez bankasının ABD doları yerine rezervlerini altına kaydırma eğiliminde olduğunu, bunun da altın fiyatlarını desteklemeye devam edeceğini ifade etti.İstihdam verisi güçlü, ama belirsizlik devam ediyorABD’de Mart ayında özel sektör istihdamı beklentilerin üzerinde artış gösterse de, ekonomistlerin ortak görüşü, bu verinin ekonomik yavaşlama sinyallerini değiştirmeye yetmeyeceği yönünde.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/trumptan-turkiyeye-ekonomik-darbe-yuzde-10-ek-gumruk-vergisi-aciklandi-otomotiv-ve-tekstilde-kriz-1095085600.html

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