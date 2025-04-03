https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/okan-buruk-mourinhonun-fiziksel-tepkisini-dogru-bulmuyorum-1095083188.html

Okan Buruk: Mourinho'nun fiziksel tepkisini doğru bulmuyorum

Okan Buruk: Mourinho'nun fiziksel tepkisini doğru bulmuyorum

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe-Galatasaray maçının ardından, Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'nun, burnunu sıkmasıyla ilgili konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Buruk... 03.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-03T01:47+0300

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spor

fenerbahçe

okan buruk

jose mourinho

galatasaray

maç

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelen Fenerbahçe-Galatasaray maçının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun 'burun sıkma' hareketi ve sonrasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yere düşmesi gündem oldu. Karşılaşmayı 2-1 kazanarak yarı finale yükselen Galatasaray'ın teknik direktörü Buruk'a basın toplantısında maç sonunda yaşananlar soruldu.Okan Buruk, konuyla ilgili çok konuşmak istemediğini söyleyerek maç başında teknik direktörler olarak el sıkışmak isteyeceğini, aynı şekilde de maç sonunda el sıkışarak ayrılmayı tercih edeceğini ifade etti.Buruk "İkimiz de hakemleri tebrik etmeye gittik. Devamındaki fiziksel tepkisini doğru bulmuyorum" dedi.

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