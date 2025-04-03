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Okan Buruk: Mourinho'nun fiziksel tepkisini doğru bulmuyorum
Okan Buruk: Mourinho'nun fiziksel tepkisini doğru bulmuyorum
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe-Galatasaray maçının ardından, Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'nun, burnunu sıkmasıyla ilgili konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Buruk... 03.04.2025, Sputnik Türkiye
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelen Fenerbahçe-Galatasaray maçının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun 'burun sıkma' hareketi ve sonrasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yere düşmesi gündem oldu. Karşılaşmayı 2-1 kazanarak yarı finale yükselen Galatasaray'ın teknik direktörü Buruk'a basın toplantısında maç sonunda yaşananlar soruldu.Okan Buruk, konuyla ilgili çok konuşmak istemediğini söyleyerek maç başında teknik direktörler olarak el sıkışmak isteyeceğini, aynı şekilde de maç sonunda el sıkışarak ayrılmayı tercih edeceğini ifade etti.Buruk "İkimiz de hakemleri tebrik etmeye gittik. Devamındaki fiziksel tepkisini doğru bulmuyorum" dedi.
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Okan Buruk: Mourinho'nun fiziksel tepkisini doğru bulmuyorum

01:47 03.04.2025 (güncellendi: 01:57 03.04.2025)
© AA / Arife KarakumGalatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2025
© AA / Arife Karakum
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Fenerbahçe-Galatasaray maçının ardından, Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'nun, burnunu sıkmasıyla ilgili konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Buruk hareketi doğru bulmadığını söyledi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelen Fenerbahçe-Galatasaray maçının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun 'burun sıkma' hareketi ve sonrasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yere düşmesi gündem oldu.
Karşılaşmayı 2-1 kazanarak yarı finale yükselen Galatasaray'ın teknik direktörü Buruk'a basın toplantısında maç sonunda yaşananlar soruldu.
Okan Buruk, konuyla ilgili çok konuşmak istemediğini söyleyerek maç başında teknik direktörler olarak el sıkışmak isteyeceğini, aynı şekilde de maç sonunda el sıkışarak ayrılmayı tercih edeceğini ifade etti.
Buruk "İkimiz de hakemleri tebrik etmeye gittik. Devamındaki fiziksel tepkisini doğru bulmuyorum" dedi.
© AA / Ali AtmacaOkan Buruk, Mourinho'nun burun sıkma hareketiyle yere düştü
Okan Buruk, Mourinho'nun burun sıkma hareketiyle yere düştü - Sputnik Türkiye
1/4
© AA / Ali Atmaca
Okan Buruk, Mourinho'nun burun sıkma hareketiyle yere düştü
© AA / Ali AtmacaOkan Buruk, Mourinho'nun burun sıkma hareketiyle yere düştü
Okan Buruk, Mourinho'nun burun sıkma hareketiyle yere düştü - Sputnik Türkiye
2/4
© AA / Ali Atmaca
Okan Buruk, Mourinho'nun burun sıkma hareketiyle yere düştü
© AA / Ali AtmacaOkan Buruk, Mourinho'nun burun sıkma hareketiyle yere düştü
Okan Buruk, Mourinho'nun burun sıkma hareketiyle yere düştü - Sputnik Türkiye
3/4
© AA / Ali Atmaca
Okan Buruk, Mourinho'nun burun sıkma hareketiyle yere düştü
© AA / Ali AtmacaOkan Buruk, Mourinho'nun burun sıkma hareketiyle yere düştü
Okan Buruk, Mourinho'nun burun sıkma hareketiyle yere düştü - Sputnik Türkiye
4/4
© AA / Ali Atmaca
Okan Buruk, Mourinho'nun burun sıkma hareketiyle yere düştü
1/4
© AA / Ali Atmaca
Okan Buruk, Mourinho'nun burun sıkma hareketiyle yere düştü
2/4
© AA / Ali Atmaca
Okan Buruk, Mourinho'nun burun sıkma hareketiyle yere düştü
3/4
© AA / Ali Atmaca
Okan Buruk, Mourinho'nun burun sıkma hareketiyle yere düştü
4/4
© AA / Ali Atmaca
Okan Buruk, Mourinho'nun burun sıkma hareketiyle yere düştü
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