https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/330-mobil-uygulamada-virus-tespit-edildi-uzmanlar-hemen-kontrol-edin-diyerek-uyardi-60-milyon-cihaz-1094840126.html

330 mobil uygulamada virüs tespit edildi, uzmanlar 'hemen kontrol edin' diyerek uyardı: 60 milyon cihaz tehlikede

330 mobil uygulamada virüs tespit edildi, uzmanlar 'hemen kontrol edin' diyerek uyardı: 60 milyon cihaz tehlikede

Sputnik Türkiye

Popüler uygulama mağazalarında yer alan 330’dan fazla mobil uygulamada kötü amaçlı yazılım tespit edildi. Bu uygulamalar, 60 milyondan fazla cihaza indirilerek... 25.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-25T12:33+0300

2025-03-25T12:33+0300

2025-03-25T12:34+0300

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Dijital güvenlik uzmanlarının yaptığı araştırmalar, popüler mobil platformlarda yer alan 330'dan fazla uygulamada virüs bulunduğunu ortaya koydu. Bu uygulamaların toplam indirme sayısı 60 milyonu aşarken, kötü amaçlı yazılımlar kullanıcıların kişisel verilerini çalmayı hedefliyor.Virüs bulaşan uygulamalar fark edilmeden yayılıyorSöz konusu zararlı yazılımlar, genellikle su içmeyi hatırlatma, QR kod tarama ve dosya indirme gibi masum görünen uygulamalarda gizleniyor. Cihazlara kurulduktan sonra yetkisiz reklam gösterimi, kimlik hırsızlığı ve veri toplama gibi faaliyetlerde bulunuyorlar.Silinmesi gereken uygulamalar listelendiSiber güvenlik firmalarının raporuna göre, kullanıcıların cihazlarında acilen kaldırmaları gereken uygulamalardan bazıları şunlar:Bu uygulamaların ortak özelliği, arka planda çalışarak kullanıcıdan habersiz veri aktarımı yapmaları.Kullanıcılara uyarı: Cihazlarınızı kontrol edinUzmanlar, bu tür kötü amaçlı yazılımlardan korunmak için şu adımları öneriyor:Ayrıca, daha önce indirilmiş olan şüpheli uygulamaların da cihazlardan silinmesi gerekiyor.Uygulama mağazaları önlem aldı ama tehlike geçmiş değilGüvenlik firmalarının bildirimleri sonrası bu uygulamaların büyük kısmı mağazalardan kaldırıldı. Ancak önceden indiren milyonlarca kullanıcı hâlâ risk altında. Özellikle arka planda çalışan ve reklam kütüphanelerine bağlı yazılımlar, kullanıcı fark etmeden aktif kalabiliyor.

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