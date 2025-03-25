https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/330-mobil-uygulamada-virus-tespit-edildi-uzmanlar-hemen-kontrol-edin-diyerek-uyardi-60-milyon-cihaz-1094840126.html
330 mobil uygulamada virüs tespit edildi, uzmanlar 'hemen kontrol edin' diyerek uyardı: 60 milyon cihaz tehlikede
330 mobil uygulamada virüs tespit edildi, uzmanlar 'hemen kontrol edin' diyerek uyardı: 60 milyon cihaz tehlikede
Sputnik Türkiye
Popüler uygulama mağazalarında yer alan 330’dan fazla mobil uygulamada kötü amaçlı yazılım tespit edildi. Bu uygulamalar, 60 milyondan fazla cihaza indirilerek... 25.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-25T12:33+0300
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Dijital güvenlik uzmanlarının yaptığı araştırmalar, popüler mobil platformlarda yer alan 330'dan fazla uygulamada virüs bulunduğunu ortaya koydu. Bu uygulamaların toplam indirme sayısı 60 milyonu aşarken, kötü amaçlı yazılımlar kullanıcıların kişisel verilerini çalmayı hedefliyor.Virüs bulaşan uygulamalar fark edilmeden yayılıyorSöz konusu zararlı yazılımlar, genellikle su içmeyi hatırlatma, QR kod tarama ve dosya indirme gibi masum görünen uygulamalarda gizleniyor. Cihazlara kurulduktan sonra yetkisiz reklam gösterimi, kimlik hırsızlığı ve veri toplama gibi faaliyetlerde bulunuyorlar.Silinmesi gereken uygulamalar listelendiSiber güvenlik firmalarının raporuna göre, kullanıcıların cihazlarında acilen kaldırmaları gereken uygulamalardan bazıları şunlar:Bu uygulamaların ortak özelliği, arka planda çalışarak kullanıcıdan habersiz veri aktarımı yapmaları.Kullanıcılara uyarı: Cihazlarınızı kontrol edinUzmanlar, bu tür kötü amaçlı yazılımlardan korunmak için şu adımları öneriyor:Ayrıca, daha önce indirilmiş olan şüpheli uygulamaların da cihazlardan silinmesi gerekiyor.Uygulama mağazaları önlem aldı ama tehlike geçmiş değilGüvenlik firmalarının bildirimleri sonrası bu uygulamaların büyük kısmı mağazalardan kaldırıldı. Ancak önceden indiren milyonlarca kullanıcı hâlâ risk altında. Özellikle arka planda çalışan ve reklam kütüphanelerine bağlı yazılımlar, kullanıcı fark etmeden aktif kalabiliyor.
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telefona virüs bulaştıran uygulamalar, zararlı mobil uygulamalar 2025, 330 uygulama virüs listesi, telefonumda virüs var mı, mobil uygulamalarda kötü amaçlı yazılım, hangi uygulamalar silinmeli, 60 milyon cihaz tehlikede, uygulama mağazasındaki virüslü uygulamalar, telefon güvenliği nasıl sağlanır, uygulama indirirken nelere dikkat etmeli, mobil virüs nasıl temizlenir
telefona virüs bulaştıran uygulamalar, zararlı mobil uygulamalar 2025, 330 uygulama virüs listesi, telefonumda virüs var mı, mobil uygulamalarda kötü amaçlı yazılım, hangi uygulamalar silinmeli, 60 milyon cihaz tehlikede, uygulama mağazasındaki virüslü uygulamalar, telefon güvenliği nasıl sağlanır, uygulama indirirken nelere dikkat etmeli, mobil virüs nasıl temizlenir
330 mobil uygulamada virüs tespit edildi, uzmanlar 'hemen kontrol edin' diyerek uyardı: 60 milyon cihaz tehlikede
12:33 25.03.2025 (güncellendi: 12:34 25.03.2025)
Popüler uygulama mağazalarında yer alan 330’dan fazla mobil uygulamada kötü amaçlı yazılım tespit edildi. Bu uygulamalar, 60 milyondan fazla cihaza indirilerek milyonlarca kullanıcıyı risk altına soktu. Uzmanlar, söz konusu uygulamaların derhal silinmesi konusunda uyarıyor.
Dijital güvenlik uzmanlarının yaptığı araştırmalar, popüler mobil platformlarda yer alan 330'dan fazla uygulamada virüs bulunduğunu ortaya koydu. Bu uygulamaların toplam indirme sayısı 60 milyonu aşarken, kötü amaçlı yazılımlar kullanıcıların kişisel verilerini çalmayı hedefliyor.
Virüs bulaşan uygulamalar fark edilmeden yayılıyor
Söz konusu zararlı yazılımlar, genellikle su içmeyi hatırlatma, QR kod tarama ve dosya indirme gibi masum görünen uygulamalarda gizleniyor. Cihazlara kurulduktan sonra yetkisiz reklam gösterimi, kimlik hırsızlığı ve veri toplama gibi faaliyetlerde bulunuyorlar.
Silinmesi gereken uygulamalar listelendi
Siber güvenlik firmalarının raporuna göre, kullanıcıların cihazlarında acilen kaldırmaları gereken uygulamalardan bazıları şunlar:
aquatracker
– 1 milyon indirme
clicksave downloader
– 1 milyon indirme
scan hawk
– 1 milyon indirme
water time tracker
– 1 milyon indirme
be more
– 1 milyon indirme
Bu uygulamaların ortak özelliği, arka planda çalışarak kullanıcıdan habersiz veri aktarımı yapmaları.
Kullanıcılara uyarı: Cihazlarınızı kontrol edin
Uzmanlar, bu tür kötü amaçlı yazılımlardan korunmak için şu adımları öneriyor:
Sadece güvenilir kaynaklardan uygulama indirin. Uygulamanın yorum ve indirme sayılarını kontrol edin. Gereksiz izin isteyen uygulamalardan kaçının. Virüsten koruma yazılımları kullanın.
Ayrıca, daha önce indirilmiş olan şüpheli uygulamaların da cihazlardan silinmesi gerekiyor.
Uygulama mağazaları önlem aldı ama tehlike geçmiş değil
Güvenlik firmalarının bildirimleri sonrası bu uygulamaların büyük kısmı mağazalardan kaldırıldı. Ancak önceden indiren milyonlarca kullanıcı hâlâ risk altında. Özellikle arka planda çalışan ve reklam kütüphanelerine bağlı yazılımlar, kullanıcı fark etmeden aktif kalabiliyor.