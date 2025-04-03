https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/mhp-lideri-bahceli-yarin-mesaiye-baslayacak-bahcelinin-ilk-ziyareti-turkesin-anit-mezari-olacak-1095113595.html
MHP lideri Bahçeli yarın mesaiye başlayacak: Bahçeli'nin ilk ziyareti Türkeş'in anıt mezarı olacak
MHP lideri Bahçeli yarın mesaiye başlayacak: Bahçeli'nin ilk ziyareti Türkeş'in anıt mezarı olacak
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kalp kapakçığı operasyonunun ardından yarın (4 Nisan 2025) partisinin genel merkezinde mesaiye başlayacak. Bahçeli, işbaşı... 03.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-03T17:53+0300
2025-04-03T17:53+0300
2025-04-03T18:01+0300
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kalp kapakçığı operasyonunun ardından yarın partisinin genel merkezinde mesaiye başlayacağı belirtildi.Kalp ameliyatı sonrası 14 Şubat’ta taburcu edilerek evinde dinlenmeye çekilen MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu merak konusu olmuştu. Bahçeli’nin işbaşı yapacağına dair beklenen açıklama geldi. tv100.com’un edindiği bilgilere göre, MHP lideri yarın (4 Nisan 2025) partisinin genel merkezinde mesaiye başlayacak. Bahçeli'nin göreve dönüşünün ardından MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in Beştepe’deki anıt mezarını ziyaret edeceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/bahceliden-boykot-aciklamasi-milli-guvenlik-tehdidi-1095109268.html
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beştepe, mhp, devlet bahçeli, mezar, anıt mezar, mezar yeri, alparslan türkeş, tbmm, tbmm genel kurulu, tbmm başkanlığı, milliyetçi hareket partisi (mhp)
beştepe, mhp, devlet bahçeli, mezar, anıt mezar, mezar yeri, alparslan türkeş, tbmm, tbmm genel kurulu, tbmm başkanlığı, milliyetçi hareket partisi (mhp)
MHP lideri Bahçeli yarın mesaiye başlayacak: Bahçeli'nin ilk ziyareti Türkeş'in anıt mezarı olacak
17:53 03.04.2025 (güncellendi: 18:01 03.04.2025)
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kalp kapakçığı operasyonunun ardından yarın (4 Nisan 2025) partisinin genel merkezinde mesaiye başlayacak. Bahçeli, işbaşı yaptıktan sonra MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in Beştepe’deki anıt mezarını ziyaret edecek. Uzun süredir sağlık durumu merak edilen Bahçeli’nin dönüşü gündem oldu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kalp kapakçığı operasyonunun ardından yarın partisinin genel merkezinde mesaiye başlayacağı belirtildi.
Kalp ameliyatı sonrası 14 Şubat’ta taburcu edilerek evinde dinlenmeye çekilen MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu merak konusu olmuştu. Bahçeli’nin işbaşı yapacağına dair beklenen açıklama geldi. tv100.com’un edindiği bilgilere göre, MHP lideri yarın (4 Nisan 2025) partisinin genel merkezinde mesaiye başlayacak. Bahçeli'nin göreve dönüşünün ardından MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in Beştepe’deki anıt mezarını ziyaret edeceği ifade edildi.