https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/bahceliden-boykot-aciklamasi-milli-guvenlik-tehdidi-1095109268.html
Bahçeli'den 'boykot' açıklaması: 'Milli güvenlik tehdidi'
Bahçeli'den 'boykot' açıklaması: 'Milli güvenlik tehdidi'
Sputnik Türkiye
Bahçeli "Sorumsuz ve soysuz bir siyasi çarpıklığın kendi ülkesine ıslah ve terbiyeden muaf bir ihtiras tufanıyla, aynı zamanda kaotik bir zihniyetle saldırması olağan dışı vakıa olup milli güvenlik tehdididir" dedi.
2025-04-03T16:51+0300
2025-04-03T16:51+0300
2025-04-03T17:02+0300
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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından "boykot" çağrısı yapılmıştı. Sosyal medyada birçok ünlü isminde yer aldığı boykot çağrıları paylaşılmış ve bugün aralarında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “boykot” tartışmalarına ilişkin sert bir açıklama yaptı. Bahçeli yazılı açıklamasında, “Sorumsuz ve soysuz bir siyasi çarpıklığın kendi ülkesine ıslah ve terbiyeden muaf bir ihtiras tufanıyla, aynı zamanda kaotik bir zihniyetle saldırması olağandışı vakıa olup milli güvenlik tehdididir” ifadelerini kullandı. MHP lideri açıklamasının devamında şunları kaydetti:“Esnafımıza, eşrafımıza, velhasıl sosyal ve ekonomik hayatımıza boykot maskesiyle operasyona kalkışmanın tarif ve tercümesi ifade ve düşünce hürriyetiyle, demokratik hak ve kazanımlarla bağdaşmayacağı gibi vatan ve millet sevgisiyle de izah ve ifade edilemeyecektir.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/boykot-sorusturmasi-enes-ozel-ve-cem-yigit-uzumoglu-kim-neden-gozaltinda-1095106292.html
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bahçeli boykot açıklaması, bahçeli boykot açıklaması son dakika
bahçeli boykot açıklaması, bahçeli boykot açıklaması son dakika
Bahçeli'den 'boykot' açıklaması: 'Milli güvenlik tehdidi'
16:51 03.04.2025 (güncellendi: 17:02 03.04.2025)
Ayrıntılar geliyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, boykot tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli, "Sorumsuz ve soysuz bir siyasi çarpıklığın kendi ülkesine ıslah ve terbiyeden muaf bir ihtiras tufanıyla, aynı zamanda kaotik bir zihniyetle saldırması olağan dışı vakıa olup milli güvenlik tehdididir" dedi.
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından "boykot" çağrısı yapılmıştı. Sosyal medyada birçok ünlü isminde yer aldığı boykot çağrıları paylaşılmış ve bugün aralarında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “boykot” tartışmalarına ilişkin sert bir açıklama yaptı. Bahçeli yazılı açıklamasında, “Sorumsuz ve soysuz bir siyasi çarpıklığın kendi ülkesine ıslah ve terbiyeden muaf bir ihtiras tufanıyla, aynı zamanda kaotik bir zihniyetle saldırması olağandışı vakıa olup milli güvenlik tehdididir” ifadelerini kullandı.
MHP lideri açıklamasının devamında şunları kaydetti:
“Esnafımıza, eşrafımıza, velhasıl sosyal ve ekonomik hayatımıza boykot maskesiyle operasyona kalkışmanın tarif ve tercümesi ifade ve düşünce hürriyetiyle, demokratik hak ve kazanımlarla bağdaşmayacağı gibi vatan ve millet sevgisiyle de izah ve ifade edilemeyecektir.”