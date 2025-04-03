https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/mart-ayi-zam-sampiyonlari-belli-oldu-fiyati-en-fazla-artan-ve-dusen-urunler-1095096153.html
Mart ayı zam şampiyonları belli oldu: Fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler
Mart ayı zam şampiyonları belli oldu: Fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler
Sputnik Türkiye
Mart ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 42,1 artışla patates oldu. Patatesi evcil hayvan ürünleri ile şans oyunları takip etti. Hava yolu ve yolcu... 03.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-03T11:58+0300
2025-04-03T11:58+0300
2025-04-03T11:58+0300
ekonomi̇
tüi̇k
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fiyat artışı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayında en fazla fiyatı artan ve en çok ucuzlayan ürünleri açıkladı. Buna göre yüzde 42,1 artışla en yüksek fiyat artışı patateste görülürken en çok ucuzlayan hizmet ise yüzde 18,13 ile hava yolu ve yolcu taşımacılığında gerçekleşti. Patatesteki fiyat artışını, yüzde 23,85 ile evcil hayvanlarla ilgili ürünler ve yüzde 22,82 ile şans oyunları takip etti.Taze meyve ve sebzelerin fiyatında artışMart'ta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler ise yüzde 19,9 ile taze sebzeler (patates hariç), yüzde 11,21 ile taze meyveler, yüzde 10,85 ile sigara ve yüzde 10,73 ile kahvaltılık tahıl ürünleri yer aldı.En çok yolcu taşımacılığı ucuzladıGeçen ay en fazla ucuzlayan ürün ve hizmetlerde birinci sıra hava yolu ve yolcu taşımacılığında gerçekleşti. Yüzde 18,13 ile hava yolu ve yolcu taşımacılığını yüzde 5,28 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 4,76 ile çocuk giyim, yüzde 4,57 ile kadın giyim, yüzde 2,74 ile tereyağı izledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/mart-ayi-enflasyonu-belli-oldu-1095087087.html
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tüi̇k, fiyatı en fazla artan, en çok ucuzlayan, fiyat artışı, ucuz
tüi̇k, fiyatı en fazla artan, en çok ucuzlayan, fiyat artışı, ucuz
Mart ayı zam şampiyonları belli oldu: Fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler
Mart ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 42,1 artışla patates oldu. Patatesi evcil hayvan ürünleri ile şans oyunları takip etti. Hava yolu ve yolcu taşımacılığı ise fiyatı en çok ucuzlayan hizmetler arasında yer aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayında en fazla fiyatı artan ve en çok ucuzlayan ürünleri açıkladı. Buna göre yüzde 42,1 artışla en yüksek fiyat artışı patateste görülürken en çok ucuzlayan hizmet ise yüzde 18,13 ile hava yolu ve yolcu taşımacılığında gerçekleşti.
Patatesteki fiyat artışını, yüzde 23,85 ile evcil hayvanlarla ilgili ürünler ve yüzde 22,82 ile şans oyunları takip etti.
Taze meyve ve sebzelerin fiyatında artış
Mart'ta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler ise yüzde 19,9 ile taze sebzeler (patates hariç), yüzde 11,21 ile taze meyveler, yüzde 10,85 ile sigara ve yüzde 10,73 ile kahvaltılık tahıl ürünleri yer aldı.
En çok yolcu taşımacılığı ucuzladı
Geçen ay en fazla ucuzlayan ürün ve hizmetlerde birinci sıra hava yolu ve yolcu taşımacılığında gerçekleşti. Yüzde 18,13 ile hava yolu ve yolcu taşımacılığını yüzde 5,28 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 4,76 ile çocuk giyim, yüzde 4,57 ile kadın giyim, yüzde 2,74 ile tereyağı izledi.