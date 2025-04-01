https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/akillardaki-soru-zamaninda-mudahale-edilebilseydi-volkan-konak-kurtarilabilir-miydi--1095032506.html

Akıllardaki soru: Zamanında müdahale edilebilseydi Volkan Konak kurtarılabilir miydi?

Akıllardaki soru: Zamanında müdahale edilebilseydi Volkan Konak kurtarılabilir miydi?

Sputnik Türkiye

Volkan Konak'ın sahnede fenalaşıp hayatını kaybetmesinin ardından ilkyardımın önemi bir kez daha anlaşıldı. Akıllara ise anında kalp masajına başlansaydı Konak... 01.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-01T12:21+0300

2025-04-01T12:21+0300

2025-04-01T12:36+0300

yaşam

kuzey kıbrıs

volkan konak

metin arolat

kalp

kalp krizi

kalp hastalıkları

kalp masajı

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Kuzey Kıbrıs'ta sahnede fenalaşarak hayatını kaybeden Volkan Konak'a fenalaştığı ilk an kalp masajı başlatılsaydı kurtulabilir miydi sorusu en çok sorulan soru oldu. Uzmanından, kalp krizinde 'yedi dakika' vurgusu yapılırken, "Volkan Konak'ın bugün hayatta olma ihtimali eğer doğru ve etkili bir ilkyardım, temel yaşam desteği ve tıbbi müdahale olsaydı oldukça yüksek olabilirdi." değerlendirmesinde bulundu.Kalp krizinde 7 dakika NTV'nin haberine göre, acil tıp uzmanları kalp krizi geçiren pek çok kişinin zamanında doğru müdahale edilemediği için öldüğüne dikkat çekiyor.Kalp krizinde ilk 7 dakikanın kritik olduğunu söyleyen Acil Tıp ve Afet Çalışanları Derneği Başkanı Temel Kılınçlı, "Orada ilk yardım bilen bir kişi var ise hemen Volkan Konak'ın bilincini kontrol edip, solunumunu kontrol edip, dolaşımının olmadığından emin olduktan sonra yapay kalp masajına ve suni solunuma başlamalıydı. Böylece beyne gidecek olan oksijenli kanı sirkülasyonu, sağlamış olacaktı. Kalp masajı suni solunum yapılmadığı sürece zaten yedinci dakikadan sonra beyin dokusu tamamen hasar almış olacak ve kişiye ne kadar kalp masajı yaparsanız yapın, kişi geri dönmeyecektir." diye konuştu.İhmal var mı?Uzmanlar toplum içinde ilkyardım ve kalp masajı yapmayı bilenlerin sayısının çok düşük olduğuna da belirtiyor. Türkiye'de ilkyardım yetersizliği nedeniyle yaşanan ölümleri önlemek için konser, gösteri gibi geniş kitlelerin bulunduğu organizasyonlarda acip tıp müdahalesi için uzman personel ve ambulans zorunlu. Ancak Volkan Konak'ın hayatını kaybettiği Kuzey Kıbrıs'taki organizasyonda, bu konuda bir ihmalin olduğu göze çarpıyor.Konser alanında sağlık ekiplerinin olmamasının büyük bir hata olduğunu söyleyen Kılınçlı, "Kıbrıs'taki organizasyonda sağlık ekiplerini göremiyoruz videoda. Olay yerinde, tedbir, sağlık tedbiri yapan ekiplerin olması gerekirdi. Volkan Konak'ın bugün hayatta olma ihtimali eğer doğru ve etkili bir ilkyardım, temel yaşam desteği ve tıbbi müdahale olsaydı oldukça yüksek olabilirdi." değerlendirmesinde bulundu.Volkan Konak'tan yaklaşık altı ay önce de bir başka sevilen sanatçı Metin Arolat sahnede kalp krizi geçirerek vefat etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/sanatci-volkan-konak-hastaneye-kaldirildi-1095002310.html

kuzey kıbrıs

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kuzey kıbrıs, volkan konak, metin arolat, kalp, kalp krizi, kalp hastalıkları, kalp masajı