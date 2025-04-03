https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/kilicaroglu-aday-olmayacagim-1095117751.html

Kılıçdaroğlu'ndan son açıklama: 'Aday olmayacağım'

Kılıçdaroğlu'ndan son açıklama: 'Aday olmayacağım'

Sputnik Türkiye

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamayla CHP'nin Genel Başkan adayı olmayacağını duyurdu. Kılıçdaroğlu paylaşımında neden... 03.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-03T21:15+0300

2025-04-03T21:15+0300

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poli̇ti̇ka

kemal kılıçdaroğlu

chp

son dakika

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Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Partimizin bu hafta sonu yapacağı olağanüstü kurultayında Genel Başkan adayı olmayacağım. Aday olmam için imza toplayan, ısrar eden ve çalışan bütün kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum" açıklaması geldi.'Çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım'Kılıçdaroğlu açıklamasında aday olmama nedenini de anlattı. "Aday olmama kararımın nedeni; “Aday olursan yüzüne tükürürler” diyen siyasetçilerin tehditleri değildir. Çünkü çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım. Aday olmama kararımın nedeni; “Aday olursan taşlarlar” söylemi ile organize edilmiş linç kampanyalarından korktuğum için değildir. Çünkü yürüdüğüm yolda ölüm dahil hiçbir korkuya yer vermedim, korkmam" diyen Kılıçdaroğlu açıklamasını şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/chp-il-genclik-kollari-stant-gorevlisine-bicakla-yaralama-valilikten-aciklama-geldi-1095113017.html

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kemal kılıçdaroğlu, chp, son dakika