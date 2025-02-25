https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/kayip-malezya-ucagi-icin-11-yil-sonra-arama-calismalari-baslatildi-bulan-sirkete-70-milyon-dolar-1093978663.html

Kayıp Malezya Uçağı için 11 yıl sonra arama çalışmaları başlatıldı: Bulan şirkete 70 milyon dolar verilecek

Kayıp Malezya Uçağı için 11 yıl sonra arama çalışmaları başlatıldı: Bulan şirkete 70 milyon dolar verilecek

Sputnik Türkiye

Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçağın kayboluşunun üzerinden yaklaşık 11 yıl geçmesinin ardından, arama çalışmaları Hint Okyanusu'nda yeniden... 25.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-25T18:05+0300

2025-02-25T18:05+0300

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8 Mart 2014’te kaybolan Malezya Havayolları’na ait MH370 sefer sayılı uçağı bulma çalışmaları yeniden başladı.239 yolcu ve mürettebat taşıyan uçak için 11 yıl sonra, Ocean Infinity firması Hint Okyanusu’nda, Avustralya’nın Perth kıyılarından bin 500 km uzaklıkta yeni bir arama operasyonu başlattı. Ocean Infinity’ye ait derin su destek gemisi Armada 7806, hafta sonunda belirlenen arama bölgesine ulaştığı ifade edildi. İngiliz basınına göre, gemi varır varmaz otonom sualtı araçlarını (AUV) okyanus tabanını taramak üzere devreye aldı. Önceki geniş çaplı taramalar yerine, bu kez 15 bin kilometrekarelik bir alan incelenecek ve uzmanların belirlediği dört kritik noktaya özel önem verileceği açıklandı.'Bulunmazsa Ücret Yok' anlaşmasıMalezya hükümeti operasyona 'ön onay' verdi ancak sözleşme henüz tamamlanmadı. Ulaştırma Bakanı Anthony Loke, “Sözleşme detaylarını hala netleştiriyoruz” diyerek sürecin devam ettiğini belirtti. Malezya’nın, enkaz bulunmadıkça mali yük üstlenmeyeceği ve Ocean Infinity’nin ancak başarıya ulaşırsa 70 milyon dolar ödeme alacağı açıklandı. Bakan Loke, olumlu beklentilere rağmen bu görevin büyük zorluklarla karşılaşacağını vurguladı. Hint Okyanusu’nun engebeli deniz tabanı ve değişken hava koşullarının arama çalışmalarını zorlaştıran önemli etkenler arasında yer aldığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230901/yeni-kanit-2014ten-bu-yana-kayip-olan-malezya-yolcu-ucaginin-yerinin-bulundugunugosteriyor-1075109667.html

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