https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/islam-memis-kagit-paranin-sonu-geldi-banka-subeleri-kapanacak-diyerek-duyurdu-200-tl-banknot-bile-1095091068.html

İslam Memiş 'kağıt paranın sonu geldi, banka şubeleri kapanacak' diyerek duyurdu: 200 TL banknot bile tarih olabilir

İslam Memiş 'kağıt paranın sonu geldi, banka şubeleri kapanacak' diyerek duyurdu: 200 TL banknot bile tarih olabilir

Sputnik Türkiye

İslam Memiş'e göre dijital para dönemi hızla yaklaşıyor! 200 tl banknotun değeri korunmuyor, yeni banknotlar basılmıyor. kağıt para tarihe karışıyor, banka şubeleri kapanabilir.

2025-04-03T10:01+0300

2025-04-03T10:01+0300

2025-04-03T10:01+0300

avrupa birliği

merkez bankası

i̇slam memiş

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

ekonomi̇

dijital

dijital para

dijital euro

dijital para birimi

dijital ekonomi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/06/1079370667_0:269:2685:1779_1920x0_80_0_0_043db01d7b69d5140815b76666317b13.jpg

Dünyada hızla yayılan dijital para projeleri, kağıt paranın ve klasik bankacılığın yerini almaya hazırlanıyor. Bu süreci değerlendiren finans analisti İslam Memiş, 2030 yılına kadar yaşanacak dönüşümün, hem ekonomik hem de sosyal hayatı derinden etkileyeceğini belirtti.200 TL banknot bile tarih olabilirİslam Memiş’e göre, 200 TL’lik banknotun değerinin artırılmaması, 500 TL veya 1000 TL’lik yeni banknotların basılmaması, Türkiye’nin de dijital para geçişine hazırlandığının bir göstergesi. Nakit paraya olan ihtiyaç bilinçli olarak azaltılıyor ve vatandaşlar dijital ekonomiye yönlendiriliyor.Merkez Bankaları dijital para sürecinde hızlandıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kendi dijital lira projesinde üçüncü fazı başarıyla tamamladı. Memiş, sadece Türkiye’nin değil, ABD, Avrupa Birliği ve birçok gelişmiş ekonominin de bu süreci hızlandırdığını söyledi. Avrupa Merkez Bankası, 2026’da 200 Euro’luk banknotları kaldırmayı planlıyor.'Yeni dünya düzeninde kağıt para yok'Memiş, özellikle ABD Merkez Bankası’nın (FED) küçültülmesi ve etkisinin azaltılması yönünde planların devrede olduğunu belirtti. Buna göre, dünyada merkez bankalarının rolü küçültülüp, küresel bir dijital para düzeni devreye alınacak. Bu durum, klasik para politikalarının sonunu getirebilir.Banka şubeleri de kapanacakMemiş, sadece kağıt paranın değil, fiziki banka şubelerinin de tarihe karışacağını söyledi. 2030’a kadar tamamen dijitalleşen bankacılık sistemine geçilmesi planlanıyor. Bu dönüşüm, özellikle yaşlı nesil için adaptasyon sorunlarını da beraberinde getirecek.Dolandırıcılık vakaları artabilirDijitalleşmenin olumlu yönlerinin yanı sıra, dolandırıcılık vakalarının artması gibi olumsuz sonuçlara da dikkat çekildi. Özellikle dijital sistemleri kullanmakta zorlanan bireylerin, telefon ve internet dolandırıcılığına karşı daha savunmasız olduğu belirtildi.Finansal sisteme uyum şartİslam Memiş’in uyarısına göre, 2030’a kadar bu değişime uyum sağlayamayan bireyler, finansal sisteme erişimde ciddi zorluklarla karşılaşabilir. Maaş kuyruklarında bekleyen yaşlılar örneğini veren uzman, toplumsal farkındalık yaratılarak özellikle yaşlı bireylerin bu sisteme adapte edilmesi gerektiğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/enag-enflasyon-oranini-acikladi-mart-ayi-enflasyon-rakamlari-belli-oldu-1095087168.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

200 tl kalkacak mı, yeni banknot basılacak mı, islam memiş dijital para açıklaması, dijital lira ne zaman çıkacak, tcmb dijital para projesi, dijital bankacılık türkiye 2025, kağıt para kullanım oranı, merkez bankası dijitalleşme, dijital para nedir,