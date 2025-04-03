https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/enag-enflasyon-oranini-acikladi-mart-ayi-enflasyon-rakamlari-belli-oldu-1095087168.html
ENAG enflasyon oranını açıkladı: Mart ayı enflasyon rakamları belli oldu
ENAG enflasyon oranını açıkladı: Mart ayı enflasyon rakamları belli oldu
Sputnik Türkiye
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), son dakika enflasyon rakamlarını açıkladı. Mart ayında enflasyon yüzde 3.91 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 75.20 oldu... 03.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-03T09:17+0300
2025-04-03T09:17+0300
2025-04-03T10:37+0300
ekonomi̇
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Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu ENAG, son dakika mart ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu duyurdu. Mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3.91 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 75.20 olarak gerçekleşti.TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla yükseliş yüzde 6.55 ile "Gıda ve alkolsüz içecekler" kaleminde gerçekleşti. En çok aylık düşüş yüzde 0 ile "Sağlık" grubunda oldu. ENAG, şubat ayında enflasyonun aylık bazda yüzde 3ç37; yıllık enflasyonun ise yüzde 79.51 arttığını duyurmuştu.Ekonomistlerin enflasyon beklentisiAA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2.87 oldu. Ekonomistler, yıllık enflasyonun yüzde 38.66'ya ineceği öngörüyordu.İstanbul'da enflasyon göstergeleri ne diyor?İstanbul'un enflasyonu martta aylık bazda yüzde 3.79 arttı. Tüketici fiyatlarında yıllık değişim ise yüzde 46.23 oldu.TÜİK enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?TÜİK, mart ayına ilişkin enflasyon verilerini bugün saat 10.00'da duyurdu. Aylık bazda beklentinin altında gelen enflasyon yüzde 2.46 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 38.10'a geriledi.TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasıyla beraber nisan ayı kira artış oranı da belli oldu. Kira zam tavanını belirleyen 12 aylık enflasyon göstergesi yüzde 51.26 olarak gerçekleşti.Şubat ayında açıklanan enflasyon verileriyle ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı yüzde 53.83 olarak duyurulmuştu.
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ENAG enflasyon oranını açıkladı: Mart ayı enflasyon rakamları belli oldu
09:17 03.04.2025 (güncellendi: 10:37 03.04.2025)
Ayrıntılar geliyor
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), son dakika enflasyon rakamlarını açıkladı. Mart ayında enflasyon yüzde 3.91 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 75.20 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre, enflasyon aylık bazda yüzde 2.46 ile beklentilerin altında geldi.
Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu ENAG, son dakika mart ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu duyurdu. Mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3.91 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 75.20 olarak gerçekleşti.
TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla yükseliş yüzde 6.55 ile "Gıda ve alkolsüz içecekler" kaleminde gerçekleşti. En çok aylık düşüş yüzde 0 ile "Sağlık" grubunda oldu.
ENAG, şubat ayında enflasyonun aylık bazda yüzde 3ç37; yıllık enflasyonun ise yüzde 79.51 arttığını duyurmuştu.
Ekonomistlerin enflasyon beklentisi
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2.87 oldu. Ekonomistler, yıllık enflasyonun yüzde 38.66'ya ineceği öngörüyordu.
İstanbul'da enflasyon göstergeleri ne diyor?
İstanbul'un enflasyonu martta aylık bazda yüzde 3.79 arttı. Tüketici fiyatlarında yıllık değişim ise yüzde 46.23 oldu.
TÜİK enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?
TÜİK, mart ayına ilişkin enflasyon verilerini bugün saat 10.00'da duyurdu. Aylık bazda beklentinin altında gelen enflasyon yüzde 2.46 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 38.10'a geriledi.
TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasıyla beraber nisan ayı kira artış oranı da belli oldu. Kira zam tavanını belirleyen 12 aylık enflasyon göstergesi yüzde 51.26 olarak gerçekleşti.
Şubat ayında açıklanan enflasyon verileriyle ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı yüzde 53.83 olarak duyurulmuştu.