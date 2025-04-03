https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/ibb-sorusturmalarinda-tutuklanan-iki-ismin-avukatlari-tutukluluklara-itiraz-etti-1095106587.html
İBB soruşturmalarında tutuklanan iki ismin avukatları 'tutukluluklara' itiraz etti
İBB soruşturmalarında tutuklanan iki ismin avukatları 'tutukluluklara' itiraz etti
Sputnik Türkiye
İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan Murat Ongun ve Resul Emrah Şahan'ın avukatları tutukluluklarına itiraz etti. 03.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-03T15:07+0300
2025-04-03T15:07+0300
2025-04-03T15:07+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
murat ongun
emrah şahan
chp
hdp
resul emrah şahan
i̇tiraz
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve yerine kayyum atanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın avukatları iki ismin tutukluluklarına itiraz etti'Tanık ifadeleri yalan beyan içeriyor'23 Mart'ta 'mali suçlar' soruşturması kapsamında tutuklanan Murat Ongun'un avukatları, itiraz dilekçelerinde tanık ifadelerinin yalan beyanlar içerdiğini belirtirken, örgüt yöneticiliği ile suçlanan müvekkillerinin örgüt hiyerarşisinde yer aldığı iddia edilen isimlerle ilgili de tek tek açıklama yaptı. Ongun'un avukatları müvekkilerinin serbest bırakılmasını talep ederken gerekirse ev hapsi şeklinde adli kontrol da dahil tüm adli kontrol şartlarının uygulanabileceğini de ifade ettiler. 'Şahan, CHP'nin karar verici organlarında görev almadı'Soruşturma kapsamında tutuklanan ve yerine kayyum atanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın avukatları da itiraz dilekçesinde “Kent Uzlaşısı' formülü üzerinden kurulan 'terör' suçlamasının 'afaki ve zorlama' yorumlar olduğunu belirtti. Dilekçede, 'CHP’nin seçimlerde başarıyla tatbik ettiği Türkiye İttifakı açısından müvekkilimiz hiçbir zaman CHP’nin karar verici organlarında görev almamıştır.' ifadesi yer aldı. Şahan'ın aynı soruşturmada firari konumunda olan HDP eski Eş Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış'la görüştüğü iddialarına ilişkin yer verilen HTS kayıtlarına da değinilen dilekçede, Barış ile Şahan'ın 3.5 ayda toplamda 12 dakika görüştükleri ve bunun da tutuklamada belirtilen 'yoğun ve sürekli irtibat' olmadığını gösterdiğini dile getirdiler.
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), murat ongun, emrah şahan, chp, hdp, resul emrah şahan, i̇tiraz
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), murat ongun, emrah şahan, chp, hdp, resul emrah şahan, i̇tiraz
İBB soruşturmalarında tutuklanan iki ismin avukatları 'tutukluluklara' itiraz etti
İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan Murat Ongun ve Resul Emrah Şahan'ın avukatları tutukluluklarına itiraz etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve yerine kayyum atanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın avukatları iki ismin tutukluluklarına itiraz etti
'Tanık ifadeleri yalan beyan içeriyor'
23 Mart'ta 'mali suçlar' soruşturması kapsamında tutuklanan Murat Ongun'un avukatları, itiraz dilekçelerinde tanık ifadelerinin yalan beyanlar içerdiğini belirtirken, örgüt yöneticiliği ile suçlanan müvekkillerinin örgüt hiyerarşisinde yer aldığı iddia edilen isimlerle ilgili de tek tek açıklama yaptı. Ongun'un avukatları müvekkilerinin serbest bırakılmasını talep ederken gerekirse ev hapsi şeklinde adli kontrol da dahil tüm adli kontrol şartlarının uygulanabileceğini de ifade ettiler.
'Şahan, CHP'nin karar verici organlarında görev almadı'
Soruşturma kapsamında tutuklanan ve yerine kayyum atanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın avukatları da itiraz dilekçesinde “Kent Uzlaşısı' formülü üzerinden kurulan 'terör' suçlamasının 'afaki ve zorlama' yorumlar olduğunu belirtti. Dilekçede, 'CHP’nin seçimlerde başarıyla tatbik ettiği Türkiye İttifakı açısından müvekkilimiz hiçbir zaman CHP’nin karar verici organlarında görev almamıştır.' ifadesi yer aldı.
Şahan'ın aynı soruşturmada firari konumunda olan HDP eski Eş Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış'la görüştüğü iddialarına ilişkin yer verilen HTS kayıtlarına da değinilen dilekçede, Barış ile Şahan'ın 3.5 ayda toplamda 12 dakika görüştükleri ve bunun da tutuklamada belirtilen 'yoğun ve sürekli irtibat' olmadığını gösterdiğini dile getirdiler.