https://anlatilaninotesi.com.tr/20250330/kilicdarogludan-silivri-ziyareti-imamoglu-atalay-genc-ve-umit-ozdag-ile-gorustu-1094993207.html
Kılıçdaroğlu'dan Silivri ziyareti: İmamoğlu, Atalay, Genç ve Ümit Özdağ ile görüştü
Kılıçdaroğlu'dan Silivri ziyareti: İmamoğlu, Atalay, Genç ve Ümit Özdağ ile görüştü
Sputnik Türkiye
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Marmara Cezaevi'ne giderek Ekrem İmamoğlu, Şükrü Genç, Can Atalay ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı... 30.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-30T13:35+0300
2025-03-30T13:35+0300
2025-03-30T13:35+0300
poli̇ti̇ka
ekrem i̇mamoğlu
şükrü genç
can atalay
zafer partisi
chp
kemal kılıçdaroğlu
ümit özdağ
silivri cezaevi
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayramın ilk gününde eski ismi Silivri olan Marmara Cezaevi'ne giderek tutuklu olan Ekrem İmamoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Can Atalay, Osman Kavala, Şükrü Genç, Rıza Akpolat, Mehmet Murat Çalık ve Resul Emrah Şahan ile görüştü.Bayramın birinci günü "CHP'li başkanlarımızla, dostlarımızla görüştük" diyen Kılıçdaroğlu, Özdağ'ın mesajını aktardı:"(Ümit Özdağ'ın) Kendisinin bir yazısı şu anda savcılığın önünde bekliyor. Bu yazının bir an önce mahkemeye sunulması gerekiyor. Sunulduğu takdirde de kendisinin en azından bugün içinde bulunduğu tablonun dışına çıkabileceği, hapisten çıkabileceği yönünde bir düşüncesini ifade etti."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250330/hastaneye-kaldirilan-mahir-polat-anjiyoya-alindi-1094992308.html
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ekrem i̇mamoğlu, şükrü genç, can atalay, zafer partisi, chp, kemal kılıçdaroğlu, ümit özdağ, silivri cezaevi
ekrem i̇mamoğlu, şükrü genç, can atalay, zafer partisi, chp, kemal kılıçdaroğlu, ümit özdağ, silivri cezaevi
Kılıçdaroğlu'dan Silivri ziyareti: İmamoğlu, Atalay, Genç ve Ümit Özdağ ile görüştü
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Marmara Cezaevi'ne giderek Ekrem İmamoğlu, Şükrü Genç, Can Atalay ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayramın ilk gününde eski ismi Silivri olan Marmara Cezaevi'ne giderek tutuklu olan Ekrem İmamoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Can Atalay, Osman Kavala, Şükrü Genç, Rıza Akpolat, Mehmet Murat Çalık ve Resul Emrah Şahan ile görüştü.
Bayramın birinci günü "CHP'li başkanlarımızla, dostlarımızla görüştük" diyen Kılıçdaroğlu, Özdağ'ın mesajını aktardı:
"(Ümit Özdağ'ın) Kendisinin bir yazısı şu anda savcılığın önünde bekliyor. Bu yazının bir an önce mahkemeye sunulması gerekiyor. Sunulduğu takdirde de kendisinin en azından bugün içinde bulunduğu tablonun dışına çıkabileceği, hapisten çıkabileceği yönünde bir düşüncesini ifade etti."