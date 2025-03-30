https://anlatilaninotesi.com.tr/20250330/kilicdarogludan-silivri-ziyareti-imamoglu-atalay-genc-ve-umit-ozdag-ile-gorustu-1094993207.html

Kılıçdaroğlu'dan Silivri ziyareti: İmamoğlu, Atalay, Genç ve Ümit Özdağ ile görüştü

Kılıçdaroğlu'dan Silivri ziyareti: İmamoğlu, Atalay, Genç ve Ümit Özdağ ile görüştü

Sputnik Türkiye

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Marmara Cezaevi'ne giderek Ekrem İmamoğlu, Şükrü Genç, Can Atalay ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı... 30.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-30T13:35+0300

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2025-03-30T13:35+0300

poli̇ti̇ka

ekrem i̇mamoğlu

şükrü genç

can atalay

zafer partisi

chp

kemal kılıçdaroğlu

ümit özdağ

silivri cezaevi

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayramın ilk gününde eski ismi Silivri olan Marmara Cezaevi'ne giderek tutuklu olan Ekrem İmamoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Can Atalay, Osman Kavala, Şükrü Genç, Rıza Akpolat, Mehmet Murat Çalık ve Resul Emrah Şahan ile görüştü.Bayramın birinci günü "CHP'li başkanlarımızla, dostlarımızla görüştük" diyen Kılıçdaroğlu, Özdağ'ın mesajını aktardı:"(Ümit Özdağ'ın) Kendisinin bir yazısı şu anda savcılığın önünde bekliyor. Bu yazının bir an önce mahkemeye sunulması gerekiyor. Sunulduğu takdirde de kendisinin en azından bugün içinde bulunduğu tablonun dışına çıkabileceği, hapisten çıkabileceği yönünde bir düşüncesini ifade etti."

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ekrem i̇mamoğlu, şükrü genç, can atalay, zafer partisi, chp, kemal kılıçdaroğlu, ümit özdağ, silivri cezaevi