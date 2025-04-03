https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/hazine-ve-maliye-bakani-simsekten-enflasyon-degerlendirmesi--1095101894.html
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
Sputnik Türkiye
Mart ayı enflasyon verilerini değerlendiren Bakan Şimşek, 10 aydır gerileyen yıllık enflasyonun martta yüzde 38.1 olarak gerçekleştiğini belirtti. 03.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-03T13:02+0300
2025-04-03T13:02+0300
2025-04-03T13:02+0300
ekonomi̇
mehmet şimşek
hazine
tüi̇k
hazine ve maliye bakanlığı
enflasyon
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TÜİK tarafından aylık bazda yüzde 2.46, yıllık bazda yüzde 38.1 olarak açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmanın enflasyona etkisinin, sıkılaşan finansal koşullarla sınırlı kalmasını bekliyoruz" dedi. Enflasyon şubat ayında beklentileri aşmış ve aylık bazda yüzde 4.53 artış kaydetmişti. Yıllık enflasyon ise 67.57'ye yükselmişti.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medyasından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/mart-ayi-enflasyonu-belli-oldu-1095087087.html
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mehmet şimşek, hazine, tüi̇k, hazine ve maliye bakanlığı, enflasyon
mehmet şimşek, hazine, tüi̇k, hazine ve maliye bakanlığı, enflasyon
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
Mart ayı enflasyon verilerini değerlendiren Bakan Şimşek, 10 aydır gerileyen yıllık enflasyonun martta yüzde 38.1 olarak gerçekleştiğini belirtti.
TÜİK tarafından aylık bazda yüzde 2.46, yıllık bazda yüzde 38.1 olarak açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmanın enflasyona etkisinin, sıkılaşan finansal koşullarla sınırlı kalmasını bekliyoruz" dedi. Enflasyon şubat ayında beklentileri aşmış ve aylık bazda yüzde 4.53 artış kaydetmişti. Yıllık enflasyon ise 67.57'ye yükselmişti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medyasından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Son 10 aydır gerileyen yıllık enflasyon martta yüzde 38,1 gerçekleşti. Piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmanın enflasyona etkisinin, sıkılaşan finansal koşullarla sınırlı kalmasını bekliyoruz. Fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm politika araçlarımızı güçlü bir koordinasyonla kullanmaya devam edeceğiz."