https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/hazine-ve-maliye-bakani-simsekten-enflasyon-degerlendirmesi--1095101894.html

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi

Sputnik Türkiye

Mart ayı enflasyon verilerini değerlendiren Bakan Şimşek, 10 aydır gerileyen yıllık enflasyonun martta yüzde 38.1 olarak gerçekleştiğini belirtti. 03.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-03T13:02+0300

2025-04-03T13:02+0300

2025-04-03T13:02+0300

ekonomi̇

mehmet şimşek

hazine

tüi̇k

hazine ve maliye bakanlığı

enflasyon

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TÜİK tarafından aylık bazda yüzde 2.46, yıllık bazda yüzde 38.1 olarak açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmanın enflasyona etkisinin, sıkılaşan finansal koşullarla sınırlı kalmasını bekliyoruz" dedi. Enflasyon şubat ayında beklentileri aşmış ve aylık bazda yüzde 4.53 artış kaydetmişti. Yıllık enflasyon ise 67.57'ye yükselmişti.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medyasından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/mart-ayi-enflasyonu-belli-oldu-1095087087.html

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mehmet şimşek, hazine, tüi̇k, hazine ve maliye bakanlığı, enflasyon