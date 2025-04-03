https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/fransa-disisleri-bakani-barrot-iran-ile-savas-neredeyse-kacinilmaz-1095113941.html

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot: İran ile savaş neredeyse kaçınılmaz

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot: İran ile savaş neredeyse kaçınılmaz

Sputnik Türkiye

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot yaptığı açıklamada, İran ile savaş ihtimalinin 'neredeyse kaçınılmaz' olduğunu belirterek Orta Doğu'da daha fazla istikrarsızlık... 03.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-03T18:04+0300

2025-04-03T18:04+0300

2025-04-03T18:04+0300

poli̇ti̇ka

ortadoğu

jean-noel barrot

emmanuel macron

i̇ran

tahran

washington

ab

koep

ortak kapsamlı eylem planı (jcpoa)

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, yeni bir nükleer anlaşmayı yeniden müzakere etme girişimlerinin başarısız olması halinde İran'la askeri bir çatışmanın kuvvetle muhtemel olduğu uyarısında bulundu.ABD Başkanı Donald Trump, Washington'un atom silahı geliştirmeyi amaçladığını iddia ettiği nükleer programı konusunda taviz vermemesi halinde Tahran'ı bombardımanla tehdit etmişti. Söz konusu tehdide İran ise herhangi bir saldırıya karşı misilleme yapma sözü ile karşılık vermişti.Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron liderliğinde İran odaklı bir hükümet toplantısının ardından Fransız milletvekillerine hitap eden Barrot, yeni bir anlaşma olmadan 'askeri bir çatışmanın neredeyse kaçınılmaz görüneceğini' belirterek böyle bir senaryonun Orta Doğu'yu daha da istikrarsızlaştırabileceği uyarısında bulundu.2015 yılında İran ve dünyanın önde gelen güçleri, yaptırımların hafifletilmesi karşılığında Tahran'ın nükleer faaliyetlerini kısıtlayan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) anlaşmasını imzalanmıştı. Ancak 2017 yılında Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile birlikte 'gelmiş geçmiş en kötü anlaşma' olarak nitelendirdiği bu anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmiş ve bunun yerine yaptırımlar yoluyla 'maksimum baskı' yoluna gitmişti.Avrupa Birliği, KOEP'i korumak için İran'a Amerikan baskısını bertaraf edecek araçlar sağlamaya çalışmış ancak müzakereler o zamandan beri durgunluk dönemine girmişti. Söz konusu bu açmaz, Batı'nın nükleer anlaşmanın kendisine düşen kısmını yerine getirmemesine misilleme olarak taahhütlerini yerine getirmeyi reddeden Tahran'ın sert dış politika yaklaşımını güçlendirmişti.Ocak ayında ikinci başkanlık dönemine başlayan Trump, Tahran'ın yeni bir nükleer anlaşmayı kabul etmemesi halinde askeri harekat tehdidini defalarca dile getirmişti. Kısa süre önce verdiği bir röportajda Trump, "Anlaşma yapmazlarsa bombalama olacak ve bu daha önce hiç görmedikleri türden bir bombalama olacak" demişti.İran dini lideri Ali Hamaney Pazartesi günü Trump'a meydan okurcasına yanıt vererek, ABD ve İsrail'in İran'a saldırmaları halinde 'kesinlikle güçlü ve karşılıklı bir darbe alacakları' uyarısında bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/finansal-analist-trumpin-vergi-politikasini-degerlendirdi-ticaret-savaslarina-neden-olabilir-1095111102.html

i̇ran

tahran

washington

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ortadoğu, jean-noel barrot, emmanuel macron, i̇ran, tahran, washington, ab, koep, ortak kapsamlı eylem planı (jcpoa), benyamin netanyahu