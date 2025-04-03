https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/finansal-analist-trumpin-vergi-politikasini-degerlendirdi-ticaret-savaslarina-neden-olabilir-1095111102.html

Finansal analist Trump'ın vergi politikasını değerlendirdi: 'Ticaret savaşlarına neden olabilir'

Finansal analist Trump'ın vergi politikasını değerlendirdi: 'Ticaret savaşlarına neden olabilir'

Sputnik Türkiye

Finansal analist Johnston Sputnik'e verdiği demeçte, ABD Başkanı Trump'ın hem siyasi hem de ekonomik konulardaki taktiklerinin birbirine çok benzediğini ve... 03.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-03T17:24+0300

2025-04-03T17:24+0300

2025-04-03T17:24+0300

ekonomi̇

abd

avrupa birliği

ab

donald trump

vergi

balyoz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/03/1095110945_0:99:1903:1169_1920x0_80_0_0_f25d5a009bbe74638fd1ec43089dc7d6.jpg

Finansal analist Henry Johnston açıklamasında, ABD Başkanı Donald Turmp'ın hem ekonomik hem de siyasi konularda 'ilkel taktikler' uyguladığını söylediÇarşamba günü Trump, ‘Kurtuluş Günü’ olarak adlandırdığı planının bir parçası olarak çok sayıda ticaret ortağına yönelik yeni ve kapsamlı gümrük vergileri açıklamıştı.Johnston açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Trump konuşmasında farklı ülkelere uygulayacağı karşılıklı gümrük vergilerini gösteren ayrıntılı bir tablo da sunmuş ve karşılıklı gümrük tarifesi planıyla ilgili olarak “Onlardan, bizden aldıkları ve almakta olduklarının yaklaşık yarısını alacağız. Yani tarifeler tam bir karşılıklı olmayacak” demişti.'AB için oldukça acı verici olacak'"Beyaz Saray'da diğer ülkelerin ABD'den faydalandığına dair bir algı var zira Amerikan malları başka yerlerde hoş karşılanmıyor oysa ABD nispeten açık bir pazar tuttu" diyen Johnston konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:Johnston verdiği demeçte “Bence Amerikan ticaret ortakları arasında buna yanıt vermek için çok fazla mücadele olacaktır. Bence Avrupa Birliği bunu düşmanca bir hareket olarak görecektir ve hiç şüphesiz AB için oldukça acı verici olacağını düşünüyorum. Müttefikler arasında ticaret savaşları görebiliriz" cümlelerinin altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/abd-baskani-trump-amerikan-vergi-mukellefleri-cok-uzun-zamandir-dolandiriliyor-1095081366.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, avrupa birliği, ab, donald trump, vergi, balyoz