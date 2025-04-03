https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/fenerbahce-trabzonspor-macinin-hakemi-belli-oldu-1095100764.html
Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Sputnik Türkiye
Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi Mehmet Türkmen oldu. 03.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-03T12:37+0300
2025-04-03T12:37+0300
2025-04-03T13:10+0300
spor
fenerbahçe
trabzonspor
hakem
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Trendyol 1. Lig'de 32. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre haftanın hakemleri, Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile belirlendi.Ligin 32. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:4 Nisan Cuma maçları:17.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: Ali Yılmaz20.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Geosis Boluspor: Turgut Doman20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Alagöz Holding Iğdır FK: Yiğit Arslan5 Nisan Cumartesi maçları:13.30 Manisa FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Erdem Mertoğlu16.00 Sakaryaspor-Adanaspor: Davut Dakul Çelik19.00 Ahlatcı Çorum FK-Esenler Erokspor: Sarper Barış Saka19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Erzurumspor FK: Yasin Kol6 Nisan Pazar maçları:13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Siltaş Yapı Pendikspor: İlker Yasin Avcı16.00 Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor: Batuhan Kolak19.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği: Gürcan Hasova
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fenerbahçe, trabzonspor, hakem
fenerbahçe, trabzonspor, hakem
Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
12:37 03.04.2025 (güncellendi: 13:10 03.04.2025)
Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi Mehmet Türkmen oldu.
Trendyol 1. Lig'de 32. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre haftanın hakemleri, Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile belirlendi.
Ligin 32. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:
17.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: Ali Yılmaz
20.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Geosis Boluspor: Turgut Doman
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Alagöz Holding Iğdır FK: Yiğit Arslan
5 Nisan Cumartesi maçları:
13.30 Manisa FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Erdem Mertoğlu
16.00 Sakaryaspor-Adanaspor: Davut Dakul Çelik
19.00 Ahlatcı Çorum FK-Esenler Erokspor: Sarper Barış Saka
19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Erzurumspor FK: Yasin Kol
13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Siltaş Yapı Pendikspor: İlker Yasin Avcı
16.00 Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor: Batuhan Kolak
19.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği: Gürcan Hasova