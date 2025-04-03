https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/eski-cia-ajani-gizli-belgeleri-sizdirdi-dunyayi-ayaga-kaldiracak-kesif-ahit-sandiginin-yerini-1095093278.html

Eski CIA ajanı 'gizli belgeleri sızdırdı', dünyayı ayağa kaldıracak keşif: 'Ahit Sandığı'nın yerini tespit ettik'

Eski CIA ajanı 'gizli belgeleri sızdırdı', dünyayı ayağa kaldıracak keşif: 'Ahit Sandığı'nın yerini tespit ettik'

Sputnik Türkiye

Eski CIA ajanı Ed Dames, 'uzaktan görüntüleme' yöntemiyle Ahit Sandığı'nın yerini tespit ettiğini iddia ediyor. Dames'e göre, kutsal emanet, Batı Şeria'daki... 03.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-03T10:56+0300

2025-04-03T10:56+0300

2025-04-03T10:56+0300

yaşam

mısır

cia

abd

ahit sandığı

sandık

hz. musa

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1980'lerde CIA için çalışan eski bir ajan olan Ed Dames, Ahit Sandığı'nın yerini bildiğini öne sürdü. Dames, Stargate Projesi kapsamında 'uzaktan görüntüleme' yeteneklerini kullanarak, sandığın yerini tespit ettiğini belirtti.Atalar Mağarası: Kutsal emanetin saklandığı yer mi?Dames'in iddiasına göre, Ahit Sandığı, Batı Şeria'daki Hebron kentinde bulunan Atalar Mağarası'nda saklanıyor. Bu mağara, İbrahim, İshak ve Yakup gibi önemli dini figürlerin mezarlarına ev sahipliği yapıyor ve üç büyük din tarafından kutsal kabul ediliyor. ​CIA'nın gizli belgeleri ve uzaktan görüntülemeOrtaya çıkan gizli CIA belgeleri, 1977'den 1995'e kadar süren Stargate Projesi kapsamında 'uzaktan görüntüleme' yönteminin kullanıldığını gösteriyor. Dames, bu projede görev aldığını ve zihinsel yeteneklerini kullanarak Ahit Sandığı'nın yerini tespit ettiğini iddia ediyor.Tarihi ve dini önemiAhit Sandığı, Mısır'dan çıkışın ardından İsrailoğulları tarafından yapıldığı ve Musa'nın On Emir tabletlerini içine yerleştirdiği altın kaplama bir sandık olarak biliniyor. Tarihi kayıtlara göre, sandık M.Ö. 586'da Babil'in Kudüs'ü işgali sırasında kayboldu ve o zamandan beri akıbeti bilinmiyor.Uzmanların şüpheleri ve tartışmalarDames'in iddiaları, bazı uzmanlar tarafından şüpheyle karşılanıyor. Özellikle, uzaktan görüntüleme gibi yöntemlerin güvenilirliği ve bilimsel geçerliliği konusunda tartışmalar devam ediyor. Eleştirmenler, bu tür iddiaların somut kanıtlarla desteklenmesi gerektiğini vurguluyor. ​

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mısır

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