https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/eski-cia-ajani-gizli-belgeleri-sizdirdi-dunyayi-ayaga-kaldiracak-kesif-ahit-sandiginin-yerini-1095093278.html
Eski CIA ajanı 'gizli belgeleri sızdırdı', dünyayı ayağa kaldıracak keşif: 'Ahit Sandığı'nın yerini tespit ettik'
Eski CIA ajanı 'gizli belgeleri sızdırdı', dünyayı ayağa kaldıracak keşif: 'Ahit Sandığı'nın yerini tespit ettik'
Sputnik Türkiye
Eski CIA ajanı Ed Dames, 'uzaktan görüntüleme' yöntemiyle Ahit Sandığı'nın yerini tespit ettiğini iddia ediyor. Dames'e göre, kutsal emanet, Batı Şeria'daki... 03.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-03T10:56+0300
2025-04-03T10:56+0300
2025-04-03T10:56+0300
yaşam
mısır
cia
abd
ahit sandığı
sandık
hz. musa
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1980'lerde CIA için çalışan eski bir ajan olan Ed Dames, Ahit Sandığı'nın yerini bildiğini öne sürdü. Dames, Stargate Projesi kapsamında 'uzaktan görüntüleme' yeteneklerini kullanarak, sandığın yerini tespit ettiğini belirtti.Atalar Mağarası: Kutsal emanetin saklandığı yer mi?Dames'in iddiasına göre, Ahit Sandığı, Batı Şeria'daki Hebron kentinde bulunan Atalar Mağarası'nda saklanıyor. Bu mağara, İbrahim, İshak ve Yakup gibi önemli dini figürlerin mezarlarına ev sahipliği yapıyor ve üç büyük din tarafından kutsal kabul ediliyor. CIA'nın gizli belgeleri ve uzaktan görüntülemeOrtaya çıkan gizli CIA belgeleri, 1977'den 1995'e kadar süren Stargate Projesi kapsamında 'uzaktan görüntüleme' yönteminin kullanıldığını gösteriyor. Dames, bu projede görev aldığını ve zihinsel yeteneklerini kullanarak Ahit Sandığı'nın yerini tespit ettiğini iddia ediyor.Tarihi ve dini önemiAhit Sandığı, Mısır'dan çıkışın ardından İsrailoğulları tarafından yapıldığı ve Musa'nın On Emir tabletlerini içine yerleştirdiği altın kaplama bir sandık olarak biliniyor. Tarihi kayıtlara göre, sandık M.Ö. 586'da Babil'in Kudüs'ü işgali sırasında kayboldu ve o zamandan beri akıbeti bilinmiyor.Uzmanların şüpheleri ve tartışmalarDames'in iddiaları, bazı uzmanlar tarafından şüpheyle karşılanıyor. Özellikle, uzaktan görüntüleme gibi yöntemlerin güvenilirliği ve bilimsel geçerliliği konusunda tartışmalar devam ediyor. Eleştirmenler, bu tür iddiaların somut kanıtlarla desteklenmesi gerektiğini vurguluyor.
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ahit sandığı bulundu mu, ahit sandığı nedir, cia ajanı ahit sandığı, ed dames ahit sandığı, atalar mağarası ahit sandığı, musa'nın sandığı nerede, hebron ahit sandığı, cia gizli belgeler ahit sandığı
Eski CIA ajanı 'gizli belgeleri sızdırdı', dünyayı ayağa kaldıracak keşif: 'Ahit Sandığı'nın yerini tespit ettik'
Eski CIA ajanı Ed Dames, 'uzaktan görüntüleme' yöntemiyle Ahit Sandığı'nın yerini tespit ettiğini iddia ediyor. Dames'e göre, kutsal emanet, Batı Şeria'daki Hebron'da bulunan Atalar Mağarası'nda saklı. Bu iddia, gizli CIA belgelerinin ortaya çıkmasıyla daha da dikkat çekiyor.
1980'lerde CIA için çalışan eski bir ajan olan Ed Dames, Ahit Sandığı'nın yerini bildiğini öne sürdü. Dames, Stargate Projesi kapsamında 'uzaktan görüntüleme' yeteneklerini kullanarak, sandığın yerini tespit ettiğini belirtti.
Atalar Mağarası: Kutsal emanetin saklandığı yer mi?
Dames'in iddiasına göre, Ahit Sandığı, Batı Şeria'daki Hebron kentinde bulunan Atalar Mağarası'nda saklanıyor. Bu mağara, İbrahim, İshak ve Yakup gibi önemli dini figürlerin mezarlarına ev sahipliği yapıyor ve üç büyük din tarafından kutsal kabul ediliyor.
CIA'nın gizli belgeleri ve uzaktan görüntüleme
Ortaya çıkan gizli CIA belgeleri, 1977'den 1995'e kadar süren Stargate Projesi kapsamında 'uzaktan görüntüleme' yönteminin kullanıldığını gösteriyor. Dames, bu projede görev aldığını ve zihinsel yeteneklerini kullanarak Ahit Sandığı'nın yerini tespit ettiğini iddia ediyor.
Ahit Sandığı
, Mısır'dan
çıkışın ardından İsrailoğulları
tarafından yapıldığı ve Musa
'nın On Emir
tabletlerini içine yerleştirdiği altın kaplama bir sandık olarak biliniyor. Tarihi kayıtlara göre, sandık M.Ö. 586
'da Babil
'in Kudüs'ü işgali sırasında kayboldu ve o zamandan beri akıbeti bilinmiyor.
Uzmanların şüpheleri ve tartışmalar
Dames'in iddiaları, bazı uzmanlar tarafından şüpheyle karşılanıyor. Özellikle, uzaktan görüntüleme gibi yöntemlerin güvenilirliği ve bilimsel geçerliliği konusunda tartışmalar devam ediyor. Eleştirmenler, bu tür iddiaların somut kanıtlarla desteklenmesi gerektiğini vurguluyor.