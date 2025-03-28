https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/yatagin-altindaki-canavar-gercek-cikti-1094946452.html

Yatağın altındaki 'canavar' gerçek çıktı

Yatağın altındaki 'canavar' gerçek çıktı

Sputnik Türkiye

Kansas eyaletinde gerçekleşen olayda bir bebek bakıcısı, çocuğun canavar gördüğünü söylemesi üzerine yatağın altına baktı ve bir adamla karşılaştı. Ertesi sabah polis tarafından yakalanan adam tutuklandı.

2025-03-28T13:18+0300

2025-03-28T13:18+0300

2025-03-28T15:26+0300

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abd

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yatak

şüpheli

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adam kaçırma

hırsızlık

uzaklaştırma

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ABD'nin Kansas eyaletinde bir çocuk bakıcısı, küçük çocuğun 'yatağının altında bir canavar olduğunu' söylemesinin ardından yatağın altında saklanan bir adam buldu. Barton County Şerif Ofisi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, çocuğa 'korkmaması gerektiğini, yatağın altında hiç bir şey olmadığını' göstermeye çalışan kadının bir adamla göz göze geldiğini söyledi. Bakıcıyla aralarında arbede yaşandığını belirten yetkililer, adamın hızla evden kaçtığını aktardı.Adamın eve girişi yasaklanmıştıSalı günü meydana gelen olayda ihbar sonucu olay yerine gelen polis ekiplerinin ertesi sabah adamı tutukladığı aktarıldı. Şüphelinin daha önce aynı evde yaşamış olduğu ancak hakkında uzaklaştırma kararının bulunduğu ortaya çıktı. 27 yaşındaki şüpheli, 'adam kaçırma, hırsızlık, çocuk istismarı, polise direnme ve uzaklaştırma kararının ihlal etme gibi çeşitli suçlamalarla tutuklandı. Mahkeme, 500 bin dolar kefalet bedeli belirledi.

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abd, dünya, kansas, yatak, şüpheli, tutuklama, adam kaçırma, hırsızlık, uzaklaştırma, uzaklaştırma kararı