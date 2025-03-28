https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/yatagin-altindaki-canavar-gercek-cikti-1094946452.html
Yatağın altındaki 'canavar' gerçek çıktı
Yatağın altındaki 'canavar' gerçek çıktı
Sputnik Türkiye
Kansas eyaletinde gerçekleşen olayda bir bebek bakıcısı, çocuğun canavar gördüğünü söylemesi üzerine yatağın altına baktı ve bir adamla karşılaştı. Ertesi sabah polis tarafından yakalanan adam tutuklandı.
2025-03-28T13:18+0300
2025-03-28T13:18+0300
2025-03-28T15:26+0300
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şüpheli
tutuklama
adam kaçırma
hırsızlık
uzaklaştırma
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ABD'nin Kansas eyaletinde bir çocuk bakıcısı, küçük çocuğun 'yatağının altında bir canavar olduğunu' söylemesinin ardından yatağın altında saklanan bir adam buldu. Barton County Şerif Ofisi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, çocuğa 'korkmaması gerektiğini, yatağın altında hiç bir şey olmadığını' göstermeye çalışan kadının bir adamla göz göze geldiğini söyledi. Bakıcıyla aralarında arbede yaşandığını belirten yetkililer, adamın hızla evden kaçtığını aktardı.Adamın eve girişi yasaklanmıştıSalı günü meydana gelen olayda ihbar sonucu olay yerine gelen polis ekiplerinin ertesi sabah adamı tutukladığı aktarıldı. Şüphelinin daha önce aynı evde yaşamış olduğu ancak hakkında uzaklaştırma kararının bulunduğu ortaya çıktı. 27 yaşındaki şüpheli, 'adam kaçırma, hırsızlık, çocuk istismarı, polise direnme ve uzaklaştırma kararının ihlal etme gibi çeşitli suçlamalarla tutuklandı. Mahkeme, 500 bin dolar kefalet bedeli belirledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/merve-ozbeyin-esi-kenan-kocak-bir-kisiyi-yurtdisina-kacirma-iddialariyla-gozaltina-alindi-1093275559.html
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abd, dünya, kansas, yatak, şüpheli, tutuklama, adam kaçırma, hırsızlık, uzaklaştırma, uzaklaştırma kararı
abd, dünya, kansas, yatak, şüpheli, tutuklama, adam kaçırma, hırsızlık, uzaklaştırma, uzaklaştırma kararı
Yatağın altındaki 'canavar' gerçek çıktı
13:18 28.03.2025 (güncellendi: 15:26 28.03.2025)
ABD'nin Kansas eyaletinde, çocukların korkularının bazen tamamen hayal ürünü olmayabileceğini gösteren bir olay yaşandı. Bir çocuk bakıcısının, çocuğun "Yatağımın altında canavar var" şikayetleri üzerine yatağın altını kontrol etmesiyle bir adamla göz göze gelmesi bir oldu. Aralarında çıkan arbede sırasında evden kaçan şüpheli yakalandı.
ABD'nin Kansas eyaletinde bir çocuk bakıcısı, küçük çocuğun 'yatağının altında bir canavar olduğunu' söylemesinin ardından yatağın altında saklanan bir adam buldu.
Barton County Şerif Ofisi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, çocuğa 'korkmaması gerektiğini, yatağın altında hiç bir şey olmadığını' göstermeye çalışan kadının bir adamla göz göze geldiğini söyledi. Bakıcıyla aralarında arbede yaşandığını belirten yetkililer, adamın hızla evden kaçtığını aktardı.
Adamın eve girişi yasaklanmıştı
Salı günü meydana gelen olayda ihbar sonucu olay yerine gelen polis ekiplerinin ertesi sabah adamı tutukladığı aktarıldı. Şüphelinin daha önce aynı evde yaşamış olduğu ancak hakkında uzaklaştırma kararının bulunduğu ortaya çıktı.
27 yaşındaki şüpheli, 'adam kaçırma, hırsızlık, çocuk istismarı, polise direnme ve uzaklaştırma kararının ihlal etme gibi çeşitli suçlamalarla tutuklandı. Mahkeme, 500 bin dolar kefalet bedeli belirledi.