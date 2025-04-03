Emniyet Genel Müdürlüğü: Gözaltında cinsel saldırı iddialarını yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Gözaltında cinsel saldırıya uğrayan kadınları her gün konuşacağız ve buna direneceğiz." şeklindeki paylaşımlar, teşkilatımızı itibarsızlaştırmaya yönelik asılsız, mesnetsiz alçakça yapılan iftiralardır.



Türk Polis Teşkilatı, gözaltına alınan şahıslarla ilgili tüm işlemleri, yasaların çizdiği çerçevede, büyük bir titizlik ve hassasiyetle yürütmektedir.



Bu iftiraları sosyal medya hesapları üzerinden yayanlar hakkında da suç duyurusunda bulunulmuştur.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."