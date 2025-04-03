https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/emniyet-genel-mudurlugu-gozaltinda-cinsel-saldiri-iddialarini-yayanlar-hakkinda-suc-duyurusunda-1095084099.html
Emniyet Genel Müdürlüğü: Gözaltında cinsel saldırı iddialarını yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur
Emniyet Genel Müdürlüğü: Gözaltında cinsel saldırı iddialarını yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur
Sputnik Türkiye
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından "Gözaltında cinsel saldırıya uğrayan kadınları her gün konuşacağız ve buna direneceğiz." şeklinde paylaşım... 03.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-03T02:18+0300
2025-04-03T02:18+0300
2025-04-03T02:18+0300
türki̇ye
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emniyet genel müdürlüğü (egm)
türk polis teşkilatı
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Emniyet Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından gözaltında cinsel saldırı iddialarını yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.Söz konusu paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/iletisim-baskani-altun-sozde-boykot-girisimleri-aziz-milletimizin-feraseti-ve-dirayeti-sayesinde-1095080689.html
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egm, emniyet genel müdürlüğü suç duyurusu, suç duyurusu,
egm, emniyet genel müdürlüğü suç duyurusu, suç duyurusu,
Emniyet Genel Müdürlüğü: Gözaltında cinsel saldırı iddialarını yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından "Gözaltında cinsel saldırıya uğrayan kadınları her gün konuşacağız ve buna direneceğiz." şeklinde paylaşım yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından gözaltında cinsel saldırı iddialarını yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
Söz konusu paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:
"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Gözaltında cinsel saldırıya uğrayan kadınları her gün konuşacağız ve buna direneceğiz." şeklindeki paylaşımlar, teşkilatımızı itibarsızlaştırmaya yönelik asılsız, mesnetsiz alçakça yapılan iftiralardır.
Türk Polis Teşkilatı, gözaltına alınan şahıslarla ilgili tüm işlemleri, yasaların çizdiği çerçevede, büyük bir titizlik ve hassasiyetle yürütmektedir.
Bu iftiraları sosyal medya hesapları üzerinden yayanlar hakkında da suç duyurusunda bulunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."